Sorin Ioniță: „Mecanismele constituționale ale R. Moldova s-au prăbușit”

Criza politică din R.Moldova continuă, greu de spus dacă se adâncește sau este pe cale de a se rezolva. Cum s-ar spune, „Nu aduce anul, ce aduce ceasul”. Europa Liberă a discutat cu Sorin Ioniță, președintele think-tank-ului „Expert Forum” de la București:

Europa Liberă: Așadar, nici călare, nici pe jos la modul practic, s-ar putea spune, când vorbim de puterea de la Chișinău... Cum vedeți la această oră criza politică din R. Moldova? Ca aprofundându-se? Ca oferind semne ale vreunui deznodământ?

Sorin Ioniță: „Este o criză politică foarte serioasă, iar blocajul acesta nu e, de fapt, după părerea mea, decât o punere pe masă, la vedere, a lucrurilor care fermentau pe dedesubt în politica moldovenească și a acestei uriașe discrepanțe între ceea ce vota poporul și cum se conducea cu niște guvernări improvizate, care nu aveau sprijin popular până acum. În special, prin intervenția factorilor externi de săptămâna trecută, acest buboi s-a spart, distanța se vede și, din păcate, mecanismele constituționale ale R. Moldova s-au prăbușit. În momentul acesta s-a văzut că instituțiile nu rezistă la genul acesta de presiune ca să rezolve situația și aici suntem, se cere o rezolvare politică.”

Europa Liberă: Inedită, de altfel, această situație din R. Moldova, dacă ne uităm din perspectiva istoriei regionale? Aveți cunoștință de vreun precedent de acesta?

Sorin Ioniță: „Nu știu. Bine, e ușor acum să te arunci la metafore deplasate, să te uiți pe la țări africane, unde cineva care pierde puterea nu se lasă dus și apar două guverne... Nu, nu avem în Europa precedent. E îngrijorător, dar într-un anume fel e un pas spre sănătate. Adică,

dacă se sfârșește cu bine, vom constata că a fost un lucru sănătos,

pentru că s-a pus o realitate pe masă și s-a văzut că până acum se trăia în minciună. Deci, de fapt, exista un partid, o guvernare, o clientelară, o piramidă a puterii și un om, care nu se bazau pe votul popular până acum și acea structură a condus R. Moldova, a colonizat R. Moldova, practic, timp de 10 ani de zile.”

Europa Liberă: Dar să ne referim la ceea ce șeful diplomației române, dl Meleșcanu, califica, sub acoperirea părerii personale, drept inexistent – recunoașterea unui Guvern. Exponenții PDM insistă că deja numeroasele mesaje din partea cancelariilor, demnitarilor europeni, organizațiilor internaționale nu ar conține nimic din ce ar legitima Guvernul instalat la Chișinău de majoritatea parlamentară formată. Iată, Germania, Franța, Marea Britanie, Polonia și Suedia au făcut aseară o declarație comună în sprijinul Parlamentului Republicii Moldova. Ce relevanță, dle Ioniță, au totuși mesajele referitoare la cele întâmplate la Chișinău transmise până acum?

Sorin Ioniță: „Sunt foarte relevante cele care vin din Europa, sunt foarte relevante și astea de la București, pentru că ele spun foarte multe, dar nu despre R. Moldova, spun foarte multe despre România și guvernarea actuală de la București în momentul acesta. Noi ne obișnuiserăm cu un anume nivel de ipocrizie de la o guvernare practic condusă de PSD împreună cu clientul său sau o facțiune PNL-istă, e fosta noastră formațiune USL, aceea care s-a tot luptat de 10 ani de zile să dărâme statul de drept. Aceasta încă guvernează la București și acum și-a dat arama pe față într-un fel destul de surprinzător. Deci, mesajele astea ambigue sau de la Guvern și de la președinte, dar în special ieșirea ciudată a lui Meleșcanu, practic avem președinția Uniunii Europene, dar vorbim acum complet invers cu tot ce spune Uniunea Europeană, inclusiv Comisia și serviciul de acțiune externă este foarte, foarte ciudat și confirmă într-un fel ceea ce spuneam noi, ONG-

E foarte periculos ce se întâmplă în R. Moldova, acel model de stat oligarhizat, clientelizat, inclusiv pentru noi,

iștii, în anii din urmă. E foarte periculos ce se întâmplă în R. Moldova, acel model de stat oligarhizat, clientelizat, inclusiv pentru noi, pentru că modelul acesta începe să radieze în regiune și iată că el a radiat în politica românească. Adică nu putem elimina suspiciunile că politicieni importanți de la București, oameni de afaceri au, de fapt, legături cu regimul Plahotniuc și iată că-l susțin. Și chiar din mass-media, să nu uităm mass-media, pentru că ilustrarea la București a crizei de la Chișinău a fost foarte bizară zilele astea. În primul rând a fost foarte întârziată, la vreo 48 de ore până să apară prima știre că se întâmplă ceva la Chișinău și după aia mai mult de jumătate este, de fapt, poziția lui Plahotniuc pe televiziuni, pe bloguri, pe social media.”

Europa Liberă: Da, vorbind despre aceleași comunicate, mesaje, un citat din dl vicepreședinte al PDM, Andrian Candu: „Dacă am în față un comunicat al UE, de exemplu, și, pe altă parte, am Constituția R. Moldova (citește deciziile Curții Constituționale – am preciza noi), eu ce trebuie să fac?”. Citat închis. Chiar că: ce ar putea sau ar trebui să facă, dle Ioniță, Partidul Democrat?

Sorin Ioniță: „Și-a pus o întrebare foarte bună. Și cred că are răspunsul în mână – să citească Constituția R. Moldova. Atâta. Pentru că, cum să zic?, în chestii complicate, da, e chemată instituția, precum Curtea Constituțională să dea interpretări în chestii complicate, dar dacă împingi ipocrizia foarte departe, încep să te râdă curcile și copiii de clasa a III-a. Adică nu poți să iei o frază din Constituție unde zice „poate” și tu să zici că „trebuie”, nu poți să iei trei luni și să ștergi cu guma și să scrii 90 de zile.

Deci, e bun, dl Candu, dacă nu mă înșel, e jurist de meserie, nu?, dar nici nu trebuie să fii jurist ca să citești de nota de lucruri. El s-a băgat într-o aparentă dilemă, dar din care va găsi singur ieșirea. Citește Constituția și se lămurește cine are dreptate. Și cred că asta au făcut-o și partenerii externi. Adică nu știu, noi ne închipuim pe aici, prin estul Europei că ăia toți sunt proști sau sunt neinformați și că-i păcălim cu niște declarații, ori unde trebuie în cancelariile din Vest - și la Bruxelles, și la Washington - se știu detaliile de la noi de acasă și toată lumea vede ce se întâmplă. Nu e ca și cum i-am putea păcăli la nesfârșit.”

Europa Liberă: Cum, dle Ioniță, la modul practic ar putea evolua lucrurile dacă, de exemplu, răspunsul Comisiei de la Veneția, știți că Thorbjørn Jagland a zis că va cere un aviz Comisiei de la Veneția pe marginea ultimelor decizii ale Curții Constituționale de la Chișinău și dacă această Comisie va descalifica ceea ce a spus Curtea în ultimele zile, cum ar putea evolua lucrurile? Ar oferi asta un deznodământ?

Sorin Ioniță: „Ar ajuta, dar nu neapărat, pentru că, în primul rând, eu nu știu cât poate să dureze, chiar n-am idee și, în al doilea rând, niște oameni care citesc atât de strâmb Constituția, acum mă refer la dl Candu și toți cei care comentează în spațiul public și o fac din alb negru, așa, și ne aruncă chestia asta în față fără niciun fel de jenă, adică iau o propoziție, o întorc invers și noi trebuie să fim proști și să-i credem pe ei, păi, vă dați seama că vor face la fel cu orice va scrie pe hârtie Comisia de la Veneția, care va da o argumentare mai complicată, va spune exact cum stau lucrurile, ei vor lua o frază, vor suci-o invers, vor zice că nu e clar... Deci, rezolvarea nu cred că poate fi decât politică în sensul că până la urmă i se va termina benzina acestui Guvern care și-a terminat mandatul neavând niciun fel de sprijin extern. O țară mică fără resurse ca R. Moldova nu știu până unde poate merge fără niciun fel de asistență externă, nici din Est, nici din Vest – nici din Est chiar! – în momentul în care va avea nevoie de sprijin bugetar în toamnă sau chiar mai repede decât atâta. Din păcate, nu-mi dau seama ce-i revine Guvernului român. Adică, dacă Guvernul român chiar întinde o mână, inclusiv asistență financiară de urgență, acum lucrurile pot trena și asta e foarte periculos. Mie de asta mi-e teamă, dar nu cred că cetățenii români vor sta așa de momâie văzând ce face Guvernul acesta.”

Europa Liberă: În general, cum credeți că se poate face transferul de putere în condițiile în care deciziile Curții Constituționale rămân de neschimbat, iar fosta guvernare, iată, se folosește ca de un scut de ele împotriva a tot și toate, dle Ioniță?

Sorin Ioniță: „Va fi o soluție politică într-un fel sau altul, iar Curtea Constituțională va trebui să-și modifice propriile decizii, pentru că este singura cale de a merge înainte. Instituția ca atare nu o putem da la coș și creează un precedent periculos, dar instituția, din păcate, în momentul

Va fi o soluție politică într-un fel sau altul, iar Curtea Constituțională va trebui să-și modifice propriile decizii

acesta este confiscată de fosta putere politică și este populată de oameni fără credibilitate. Tot ei sau alții sau nu știu în ce fel, dar Curtea ca instituție va trebui să revină pe făgașul cel corect și să modifice aceste decizii ale lor, așa cum și decizia asta practic modifică decizii din urmă unde ei au spus cu totul altceva, inclusiv când era vorba de o perioadă de trei luni sau cum se judecă genul acesta de chestiuni. Deci, ei și-au schimbat acum practica precedentă într-un mod absolut imprevizibil. Tot așa trebuie s-o facă și în viitor, trebuie să revină la o cale de previzibilitate în decizii, pentru că altfel instituția e delegitimată.”

Europa Liberă: Există viață, dle Ioniță, și după înțelegeri provizorii. Presupunând că cea dintre ACUM și PSRM, pusă pe hârtie, va fi realizată, ce poate urma din punctul Dvs. de vedere?

Sorin Ioniță: „Va urma o guvernare, probabil, scurtă și deloc ușoară, pentru că evident că cele două partide au obiective fundamental diferite, evident că trebuie mers la alegeri anticipate, dar nu cu actualul sistem electoral, ci cu unul normal, proporțional, care să reflecte voința electoratului și, mai ales, un Guvern care să nu pună presiune pe instituțiile electorale și pe votanți, să avem un vot nemanipulat, acel nou Parlament va reflecta voința poporului și atunci se va putea guverna cu un Parlament legitim.

În formula actuală nu se poate, deci acesta nu este un Parlament care să poată face mai mult decât acest acord minimal, acordul minimal pentru dezoligarhizare și schimbarea sistemului electoral și mergem la un vot, dar nu cu actualul sistem, pentru că e destul de utopic să crezi că poți guverna patru ani de zile cu obiective atât de divergente între cele două partide. Evident, toată lumea a acceptat că este o echipă de conjunctură pentru a reașeza constituțional, dacă vreți, R. Moldova. E un fel de adunare constituantă ce se întâmplă acum și sub acest Guvern trebuie să se regleze câteva lucruri. După aceea, poporul trebuie să se pronunțe, dar nu în formula de 6 septembrie pe care a anunțat-o Guvernul Plahotniuc.”

Europa Liberă: Da. Și pe final, foarte scurt, dle Ioniță. Cât poate dura, din punctul Dvs. de vedere, eliminarea rădăcinilor sistemului oligarhic, cum este numit, de vreme ce acestea – nu pare să existe nicio îndoială – au pătruns inimaginabil în instituții, birocrație, partide, mediu de afaceri etc.?

Sorin Ioniță: „Odată ce se pierde controlul, eu vă garantez că într-o lună-două se vor duce toți ca și când n-au fost. Deci, genul acesta de regim se prăbușește repede, ca un castel de cărți de joc, dar până se ajunge în punctul când se produce prăbușirea poate dura și, din păcate, este imprevizibil. Nu putem face predicții, pentru că n-am avut nimeni genul acesta de situație în regiune. Așa ceva n-a văzut nimeni și atunci nu știm cum să procedăm.”

Europa Liberă: Dle Ioniță, vă mulțumim foarte mult pentru amabilitatea de a fi cu noi în această dimineață!