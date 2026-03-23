„Spuneți adevărul, măcar acum!”. În Grecia începe procesul marelui accident feroviar din 2023, soldat cu 57 de morți

Un tren de călători care transporta și numeroși elevi de la Atena către orașul Salonic, din nordul țării, s-a ciocnit cu un tren de marfă la Tempi, în Grecia centrală, pe 28 februarie 2023. A fost cel mai grav dezastru de acest gen din Grecia, fiind urmat de o anchetă care a durat ani de zile.

Accidentul, care a provocat un incendiu și o explozie, a scos la iveală eșecurile statului, inclusiv corupția, deficiențele de siguranță și ani de neglijare a rețelei feroviare în timpul crizei datoriilor din ultimul deceniu, relatează Reuters.

Tragedia a fost urmată de proteste de masă în toată Grecia, demonstranții cerând asumarea responsabilității politice și abolirea imunității politicienilor.

Începând de luni, 36 de persoane, printre care un șef de gară și manageri feroviari, sunt judecate pentru acuzații care variază de la perturbarea traficului cu urmări criminale până la omor din neglijență și vătămare corporală. Pe banca acuzaților nu se află niciun politician.

Vor depune mărturie peste 350 de martori, printre care se numără rudele victimelor, supraviețuitori și angajați ai căilor ferate.

Majoritatea victimelor au murit în accident, dar până la șapte persoane au fost ucise de incendiul declanșat de impact, au declarat anchetatorii.

Nervi întinși la maximum

Rudele furioase s-au adunat luni în sala de judecată supraaglomerată din orașul Larissa, situat în centrul Greciei, dându-și frâu liber mâniei și îndemnându-i pe acuzați să „spună totul” și să nu ascundă nimic.

Serviciile feroviare au fost întrerupte luni, angajații feroviari greci organizând o grevă simbolică de 24 de ore.

Ancheta a relevat că un proiect cofinanțat de Uniunea Europeană pentru instalarea sistemelor de siguranță a fost lansat în 2014, dar în 2023 el era cu ani în urmă față de termenul prevăzut. Rudele au acuzat, de asemenea, autoritățile că încearcă să ascundă dovezile.

Cazul a căpătat și o dimensiune politică, scrie AFP. O doctoriță care și-a pierdut fiica în accident a pus în repetate rânduri la îndoială neutralitatea sistemului judiciar.

Ea a sugerat posibilitatea înființării propriului partid pentru a lupta împotriva „corupției și nepotismului”.Între timp, partidele populiste și-au exprimat solidaritatea cu familiile îndoliate, împărtășind acuzațiile - în încercarea de a obține avantaje politice. Alte rude s-au distanțat însă de asemenea noi „aliați” și subliniază încrederea lor în sistemul judiciar.

Guvernul de centru-dreapta al Greciei, care neagă orice abatere în acest caz, a promis că se va face dreptate și s-a angajat să realizeze o reformă completă a căilor ferate până în 2027.

