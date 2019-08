Statele Unite și crizele politice traversate de aliații lor

Citiva dintre partenerii strategici ai Americii sint in situatii de conflict. Poate Washingtonul ajuta cu ceva? O relatare de la corespondentul Europei Libere la Washington.

„Nici una dintre aceste crize nu isi are originea in Statele Unite” - a declarat Richard Haas, presedintele Consiliului pentru Relatii cu Strainatatea, continuînd: „Cu toate acestea, noi le-am inrautatit, fie prin ceea ce am facut, fie prin ceea ce nu am facut”.

Primul caz se refera la raporturile dintre India si Pakistan. Pakistanul suspenda relatiile comerciale cu India si opreste traficul feroviar dintre cele doua tari, asta dupa ce guvernul de la Delhi a revocat statutul special al provinciei Jammu si Kashmir, singurul stat din India cu o majoritate musulmana.

Aceasta decizie neasteptata a regimului din India vine doar la doua saptamini dupa ce presedintele Trump i-a spus premierului pakistanez Imran Khan ca este gata sa medieze conflictul din Kashmir, teritoriul revendicat de ambele puteri nucleare.

India se opune oricarei medieri externe in Kashmir si tacerea Washingtonului dupa recentele masuri inseamna ca Statele Unite nu au de gind sa se amestece.

In Estul Asiei, alti doi aliati – Japonia si Corea de Sud sint in conflict, asta dupa ce un tribunal sud-corean a solicitat compensatii de la Tokyo pentru victime ale erei coloniale. Japonia a ripostat cu masuri care ingradesc comertul si a amenintat ca nu va coopera in chestiuni d securitate. America incearca sa evite o astfel de situatie, dar intilnirea programata la Bangkok a secretarului de stat Pompeo cu omologi din cele doua tari a fost anulata, aparent pentru ca partile nu considera o interventie americana oportuna.

La Londra, premierul Boris Johnson cere Uniunii Europene sa faca noi concesii pentru un Brexit negociat, in caz contrar amenintind cu unul fara acord. In mod normal, Statele Unite ar fi incercat sa aplaneze conflictul dintre aliati dar presedintele Trump a îndemnat-o pe predecesoarea lui Johnson, Theresa May sa dea in judecata Uniunea Europeana si s-a aliat cu sustinatorii iesirii Marii Britanii din Uniune.

„In conditii normale, America ar actiona in culise pentru a aplana aceste dispute. Asta este politica externa de tip vechi. Dar administratia Trump nu pare sa mearga in aceeasi directie” - a declarat Haas.