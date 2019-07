Statele Unite cer Pakistanului să fie mai activ în negocierile cu talibanii afgani

Presedintele Trump s-a intilnit ieri cu premierul pakistanez Imran Khan. Ce au discutat cei doi? O relatare de la corespondentul Europei Libere la Washington.

Presedintele Statelor Unite a spus ca poate folosi cel mai mare arsenal de arme nenucleare din istorie si termina conflictul din Afghanistan intr-o saptamina, dar ca nu o face pentru ca ar ucide milioane de persoane.

Trump a elogiat eforturile Pakistanului vizind negocierile cu talibanii afgani, spunind ca Islamabadul nu s-a folosit de influenta pe care o are asupra insurgentilor pentru ca in trecut nu ar fi respectat lideri americani. „Cred ca Pakistanul poate face foarte mult in Afghanistan, nu a facut-o pina acum pentru ca au avut de-a face cu un presedinte nepotrivit”, a spus seful executivului american.

Prezenta militara americana in Afganistan este o tema delicata pentru administratie, Trump intrebind in trecut de ce mai sint militari americani mentinuti acolo. In Khan – fosta vedeta de cricket si politician populist ca si el – Trump pare sa fi gasit un partner pentru a incerca sa puna capat conflictului din Afganistan, ambii pronuntindu-se pentru negocieri cu talibanii. Presedintele Statelor Unite a spus ca convorbirile cu talibanii merg bine si ca un anunt ar putea fi facut curind.

Trump s-a oferit sa medieze si in conflictul dintre India si Pakistan cu privire la regiunea Kashmir, regiune impartita de cele doua tari, de la obtinerea independentei, in anii ‘40. „Daca putem ajuta as dori sa fiu mediator” - a spus Trump, adaugind ca premierul Indiei, Modi i-ar fi solicitat, de asemenea, ajutorul, ceea ce ministrul de externe de la Delhi neagă. Khan i-a spus lui Trump ca daca reuseste a rezolve criza din Kashmir va avea binecuvântarea a peste un miliard de oameni.