Statele Unite : Propunerea lui Vladimir Putin de a prelungi tratatul NEW START este un „non-starter”

Statele Unite afirmă că propunerea președintelui rus Vladimir Putin de a prelungi tratatul de dezarmare nucleară Noul START este un „non-starter”. Consilierul pentru securitate națională de la Casa Albă, Robert O'Brien, a făcut declarația pe 16 octombrie pe Twitter ca răspuns la prelungirea propusă de Putin a tratatului bilateral pentru un an, fără condiții prealabile. O'Brien a spus că propunerea SUA de a prelungi New Start pentru un an în schimbul ca Rusia și Statele Unite să limiteze toate focoasele nucleare în acea perioadă „ar fi fost o victorie pentru ambele părți”. Statele Unite au crezut că rușii sunt dispuși să accepte propunerea SUA atunci când O'Brien s-a întâlnit cu omologul său rus la Geneva la începutul acestei luni, a spus O'Brien. Putin a propus prelungirea tratatului bilateral pentru un an fără condiții prealabile pentru a-l împiedica să expire și potrivit Kremlinului , ar fi oferito șansă pentru continuarea convorbirilor pe aceasta temă. Putin l-a instruit și pe ministrul de externe Sergei Lavrov la o întâlnire cu membrii permanenți ai Consiliului de Securitate al Rusiei, pe 16 octombrie, să elaboreze poziția Rusiei cu privire la Noul START și să informeze Statele Unite despre evoluții. El a mai spus că ar fi „extrem de trist” dacă tratatul ar expira.