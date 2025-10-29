„Printre elementele brigăzii ce urmează să înceteze rotațiile în Europa se menționează și forțe destinate României, amplasate la Mihail Kogălniceanu”, precizează MApN.

Ministerul precizează că „decizia era așteptată, România aflându-se în contact permanent cu partenerul strategic american”.

„Redimensionarea forțelor SUA reprezintă un efect al noilor priorități ale administrației prezidențiale, anunțate încă din luna februarie. Decizia a avut în vedere și faptul că NATO și-a consolidat prezența și activitatea pe Flancul Estic, ceea ce permite Statelor Unite să își ajusteze postura militară în regiune”, se mai arată în comunicat.

Totodată, ministerul spune că „decizia americană este de sistare a rotirii în Europa a unei brigăzi care deținea elemente în mai multe state NATO”.

„Aproximativ o mie de militari americani vor rămâne dislocați în continuare pe teritoriul național, contribuind la descurajarea oricăror amenințări și reprezentând în continuare o garanție a angajamentului SUA pentru securitatea regională”, subliniază MApN.

Anunțul Ministerului Apărării vine după câteva luni în care a fost vehiculată o retragere a trupelor americane pe Flancul Estic al NATO.

Ziarul ucrainean Kyiv Post a relatat marți seară că aliații au fost informați cu privire la această decizie în această săptămână și că, în discuțiile interne, au fost luate în calcul reduceri de personal inclusiv din Polonia, însă decizia finală a vizat doar România.

La începutul anului 2025, în România erau dislocați peste 1.700 de militari ai SUA, în principal la Mihail Kogălniceanu, Deveselu și Câmpia Turzii. 1.400 dintre aceștia sunt la Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu.

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, declara pentru Europa Liberă la începutul lunii octombrie că „la Mihail Kogălniceanu sunt în jur de două mii și ceva de militari americani”.

„Așteptăm Strategia Națională de Apărare a Statelor Unite, care va fi prezentată în curând. Vom vedea dacă își mențin prezența și postura pe Flancul de Est, în Europa […] România este importantă pentru Statele Unite”, a adăugat ministrul Apării.

Știre preluată de la Europa Liberă România.

