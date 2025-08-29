România a primit încă trei avioane F-16 și va pregăti mai mulți militari ucraineni

Cele trei avioane F-16 Fighting Falcon au aterizat joi, 28 august, la Baza 86 Aeriană Borcea, a anunțat ministerul român al apărării.

Potrivit MApN, aeronavele vor contribui la „consolidarea capacității de apărare aeriană a României”.

Noul lot de aeronave face parte din contractul semnat în 2022 între Guvernul României și Guvernul Regatului Norvegiei.

Valoarea contractului este de 388 milioane euro și prevede achiziția a 32 de aeronave F-16, împreună cu suportul logistic inițial și un pachet complementar de bunuri și servicii furnizat de Guvernul Statelor Unite ale Americii.

Până acum, au fost livrate 21 aeronave, dintre care 16 au intrat în Escadrila 48 Vânătoare de la Câmpia Turzii și cinci - în dotarea Escadrilei 571 Aviație Vânătoare de la Mihail Kogălniceanu.

Celelalte avioane ar urma să fie livrate până la sfârșitul anului 2025.

Rheinmetall - „investiții strategice” în apărare

Autoritățile din România încearcă să investească mai mult în apărarea țării, zilele trecute anunțând semnarea unui contract cu firma germană Rheinmetall, cel mai mare producător european de armament.

Rheinmetall ar urma să construiască o fabrică de pulberi pentru muniție în valoare de 535 de milioane de euro. „Va fi cea mai modernă din lume”, a spus ministrul român al Economiei, Radu Miruță, miercuri, la ceremonia semnării contractului.

La eveniment au fost prezenți, între alții, CEO Rheinmetall, Armin Papperger, secretarul general NATO, Mark Rutte, ministrul Apărării din Germania, Boris Pistorius, vicecancelarul german Lars Klingbeil, și președintele Bulgariei, Rumen Radev - asta deoarece compania investește și în două fabrici de armament din Bulgaria.

Construcția fabricii de pulberi pentru muniție va începe anul viitor, va dura trei ani și va crea 700 de locuri de muncă directe în zonă.

Ministrul român Apărării, Ionuț Moșteanu, a lăudat investiția din județul Brașov, despre care a spus că „este un proiect cu miză uriașă”.

„România devine jucător regional în domeniul apărării, într-un moment în care războiul lui Putin ne amintește zilnic cât de important este să fim pregătiți”, a spus ministrul român al Apărării.

România va pregăti mai mulți militari ucraineni

Ministrul român al apărării, Ionuț Moșteanu, a vizitat Kievul de Ziua Independenței Ucrainei, la 24 august, unde a purtat discuții cu omologul său Denis Șmîhal.

Revenit la București, Moșteanu a declarat pentru Europa Liberă România că cele două țări se pregătesc creșterea numărului de militari ucraineni instruiți în România.

De la începutul războiului din Ucraina, în februarie 2022, Bucureștiul a trimis Kievului 22 de pachete de sprijin militar, iar al 23-lea este în curs de livrare.

Ministrul Moșteanu a spus că informațiile privind livrările de armament sunt „secrete”, dar a precizat că România a ajutat armata ucraineană „începând de la muniție de bază până la echipamente ultrasofisticate de ultimă generație, cum sunt sistemele Patriot”.

Pe de altă parte, România ajută Ucraina și cu pregătirea unora dintre militari.

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a declarat Europei Libere că, pe lângă instruirea unor piloți ucraineni la Centrul european de pregătire F-16 la baza aeriană de la Fetești, România va pregăti și militari din alte categorii de forțe.

„Pe lângă partea de echipamente și muniție, un important ajutor pe care România îl oferă Ucrainei constă în antrenarea soldaților ucraineni pe teritoriul României alături de partenerii aliați. (…) Ne referim la partea de forțe aeriene și în viitorul apropiat, foarte apropiat, vom putea să vă dăm mai multe detalii și despre alte tipuri de suport de antrenament”, a precizat Moșteanu.

În iulie 2023, România și alte 10 țări NATO au format o coaliție pentru pregătirea Forțelor Aeriene ale Ucrainei în operarea aeronavelor de luptă F-16.

Centru European de Instruire F-16 a devenit operațional un an mai târziu, la baza aeriană Fetești din România, având în dotare 18 aeronave.



Prin înființarea Centrului European de Instruire F-16, România s-a angajat să ofere un mediu de pregătire de înaltă calitate, cu acces la resurse tehnice și know-how de ultimă generație nu doar pentru piloții români, ci și pentru cei din statele aliate și partenere, inclusiv Ucraina.

România poate oferi garanții de securitate Ucrainei, dar nu va trimite trupe

Vizita ministrului român al apărării la Kiev a urmat precizărilor făcute de București cu privire la aportul României la eventualele garanții de securitate pentru Ucraina, în cazul unui armistițiu sau acord de pace cu Rusia.

Premierul Ilie Bolojan a declarat, la 22 august, că România va putea să asigure sprijin pentru o pace durabilă în Ucraina prin punerea bazelor militare ale țării la dispoziţia NATO.

Șeful guvernului de la București a mai spus că România nu va trimite trupe pe teritoriul Ucrainei.

„Nu vom trimite trupe, nu ne vom angaja deloc într-o posibilă asigurare cu trupe, din partea României, pe teritoriul Ucrainei, acest a fost un punct cât se poate de clar”, a spus Bolojan.

Ilie Bolojan a adăugat că, în prezent, militarii români și din țările aliate fac patrulări aeriene pentru a supraveghea ceea ce se întâmplă în Marea Neagră şi fac exerciţii militare în comun, având ca punct de plecare baze aeriene românești.

„Acesta ar putea să fie, să spunem, aportul României în ceea ce priveşte asigurarea unui sprijin pentru o pace durabilă în Ucraina, punerea bazelor noastre militare la dispoziţia alianţei NATO”, a adăugat premierul Bolojan.

Declarația premierului român vine ca urmare a negocierilor intense purtate în ultimele săptămâni pentru o întâlnire între Vladimir Putin și Volodimir Zelenski, în urma căreia cei doi să ajungă la un acord de pace.

După întâlnirile pe care Donald Trump le-a avut cu liderii Rusiei și Ucrainei, președintele american a spus că Statele Unite ar putea oferi Ucrainei garanții de securitate printr-o puternică prezență aeriană în zonă.

Protecția aeriană din partea SUA ar putea fi asigurată prin Baza militară „Mihail Kogălniceanu” din județul Constanța, unde deja se află trupe americane. Țările europene și-ar dori ca Trump să trimită avioane de luptă americane F-35 în România, ca parte a garanțiilor de securitate oferite de SUA, scrie ziarul britanic The Times, pe baza informațiilor obținute de la oficiali.

În baza informațiilor de la Europa Liberă România.

📰 Europa Liberă Moldova este și pe Google News. Abonează-te