Trilaterală Ucraina-Moldova-România la Cernăuți. Kievul nu vrea să rămână în urmă în drumul spre UE

R. Moldova a fost reprezentată de Mihai Popșoi. Au mai participat prin video șefii diplomațiilor din Polonia și Lituania.

În ajun, ministra de externe a României, Oana Țoiu, care a fost de curând în vizită la Chișinău, s-a întâlnit la Kiev cu omologul ei ucrainean Andri Sibiha.

Cei doi au vorbit printre altele despre proiecte comune de infrastructură - inclusiv un pod peste Tisa, un nou consulat ucrainean în România, la Sighetul Marmației și reluarea curselor feroviare pe traseul București-Chișinău-Kiev.

Presa ucraineană a relatat de asemenea că Țoiu și Sibiha au vorbit despre aderarea R. Moldova și Ucrainei la UE.

Șeful diplomației ucrainene a spus că Moldova și Ucraina trebuie să facă împreună pașii următori spre UE, semnalând, mai clar decât oricând, că Kievul nu ar fi bucuros ca țările din clubul cu 27 de membri să accepte ca Chișinăul să înceapă negocierile propriu-zise mai devreme.

Decuplarea ar putea veni, totuși, la toamnă

România este singura țară din UE care pare să vadă cu ochi buni o asemenea decuplare, insistând că fiecare țară candidată trebuie judecată după meritele proprii, în vreme ce restul membrilor clubului încă se opun.

„Calea Ucrainei și a Moldovei către Uniunea Europeană este la fel de indivizibilă ca și securitatea noastră. Acest lucru este în concordanță cu interesele naționale ale României. Puterea și influența unității ucraineano-moldovene pe calea către Uniunea Europeană s-au dovedit eficiente de mai multe ori”, i-a spus Sibiha Oanei Țoiu, potrivit publicației Pravda.

„Trebuie să deschidem primele clustere împreună cu Moldova. Totul este pregătit pentru asta”, a mai declarat ministrul.

Kievul și Chișinăul au făcut împreună primii pași către UE, până la a fi declarate candidate, iar puțină lume se îndoiește că dacă Ucraina nu ar fi fost atacată de ruși, o asemenea șansă nu ar fi venit așa de curând, pentru Moldova.

Începerea negocierilor de aderare cu Ucraina este blocată de Ungaria, care susține că țara nu este pregătită, inclusiv pentru că nu ar respecta drepturile minorității maghiare. Ungaria, care spune mereu că se opune de fapt „primirii accelerate” a Ucrainei, fără să precizeze ce înseamnă „accelerat”, nu are în schimb nimic împotriva candidaturii Moldovei.

Potrivit surselor de la Bruxelles ale Europei Libere, o decuplare a Moldovei de Ucraina ar fi posibilă, totuși, la toamnă, odată ce Budapesta nu pare deloc dispusă să-și schimbe poziția ostilă față de candidatura ucraineană, iar deciziile se iau în această chestiune prin consens.

În vizita sa la Chișinău din iulie, românca Țoiu spusese: „Din perspectiva meritelor fiecărei țări, trebuie să găsim o soluție până la sfârșitul acestui an astfel încât să fie deschise negocierile”. În ce-l privește, Mihai Popșoi a insistat că ambele țări - a sa și Ucraina - trebuie să ajungă în UE, fără să facă previziuni despre vreun calendar.

România-Ucraina, o vecinătate bună, cu mici umbre

Vizita Oanei Țoiu în Ucraina - prima a unui ministru de externe român de la invazie - vine pe fondul unei cooperări bune în domeniul apărării, dar al unor tensiuni legate de interesele vorbitorilor de română din Ucraina.

Puternica biserică ortodoxă din România dorește să atragă de partea sa preoții din regiunea bucovineană care s-au rupt de biserica ucraineană dominată de Rusia, dar nu vor să treacă la aceea autocefală, mai favorizată la Kiev. Unii dintre acești preoți susțin că ar fi fost intimidați de ucraineni, inclusiv cu înrolarea, spre indignarea Patriarhiei de la București.

Într-un semn de atenție față de sensibilitățile României, care este un partener strategic în condițiile războiului cu Rusia, Ucraina a anunțat chiar vineri, potrivit IPN, că va marca în premieră la 31 august Ziua Limbii Române - sărbătorită în România și R. Moldova.

📰 Europa Liberă Moldova este și pe Google News. Abonează-te