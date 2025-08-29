Zelenski spune că atacul rusesc asupra Kievului a fost „un atac împotriva președintelui Trump”. Consilierii săi merg în SUA

„Rusia îi atacă acum pe toți cei care doresc pace, în lume”, a declarat Zelenski pe 28 august, într-un discurs video.

„Este un atac împotriva Ucrainei... Și este, de asemenea, un atac al Rusiei împotriva președintelui Trump”, a spus el.

„Am auzit la Washington că [președintele rus Vladimir] Putin ar fi gata să pună capăt războiului... Dar, în schimb, el preferă rachetele balistice în locul unor măsuri concrete în direcția păcii”, a adăugat Zelenski.

Liderul ucrainean a declarat că se așteaptă ca un cadru pentru garanțiile de securitate pentru Ucraina să fie prezentat încă de săptămâna viitoare. Aliații europeni au promis să ofere Ucrainei măsuri pentru a asigura securitatea în cazul unui armistițiu, cu posibila implicare și a Statelor Unite.

Zelenski a declarat unui grup de lideri europeni într-o reuniune virtuală că este „important ca președintele Trump să vadă că noi, în Europa, suntem uniți în hotărârea noastră de a pune capăt războiului”.





Între timp, Casa Albă a declarat că Trump a fost „nemulțumit” de atacurile Rusiei din noaptea de 27-28 august, care au ucis și rănit zeci de persoane în capitala Ucrainei.

„Nu a fost mulțumit de această veste, dar nici surprins. Este vorba de două țări care se află în război de foarte mult timp”, a declarat secretarul de presă Karoline Leavitt într-o conferință de presă.

Liderii europeni, americani și ai ONU au condamnat atacul nocturn asupra Kievului, care a avariat sediile unor instituții străine precum British Council, delegația UE și redacția Europei Libere. Marea Britanie și Uniunea Europeană au convocat diplomații ruși pentru a-și exprima indignarea.

Liderii ucraineni de rang înalt au programată o întâlnire cu trimisul special al lui Trump, Steven Witkoff, la New York, pentru a discuta despre cum pot ajuta Ucraina să se apere și despre cum pot pune capăt războiului.

Blocuri de apartamente distruse

Cel puțin 21 de persoane au fost ucise la Kiev după distrugerea unor blocuri de apartamente și case din capitală de către rachetele rusești. Zeci de persoane au fost rănite, iar echipele de salvare au căutat supraviețuitori printre mormanele de moloz fumegând.

Unul dintre cele mai afectate locuri a fost cartierul Darniția din Kiev, unde o secțiune a unei clădiri rezidențiale de cinci etaje a fost lovită direct.

În Kiev și în regiunea Kiev, ziua de 29 august a fost declarată zi de doliu pentru a omagia victimele atacului aerian.

Bombardamentul a fost cel mai puternic care a lovit Kievul în ultimele săptămâni și este cel mai recent semn că Rusia nu intenționează să renunțe la atacuri – nici pe câmpul de luptă, nici asupra țintelor civile.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat că UE va adopta în curând un nou pachet de sancțiuni, al 19-lea de la începutul invaziei rusești pe scară largă în februarie 2022.

Consiliul de Securitate al ONU a convocat o reuniune de urgență privind atacurile aeriene pentru după-amiaza zilei de 29 august, la cererea Ucrainei și a celor cinci membri europeni ai Consiliului – Marea Britanie, Franța, Slovenia, Danemarca și Grecia.

SUA aprobă vânzarea rachetelor ERAM

În altă ordine de idei, Pentagonul a declarat că Departamentul de Stat a aprobat o potențială vânzare de rachete de croazieră lansate din aer și echipamente conexe către Ucraina, în valoare de aproximativ 825 de milioane de dolari.

Rachetele Extended Range Attack Munition (ERAM) din pachet au o rază de acțiune de „câteva sute” de kilometri, potrivit unuia dintre producători.

Posibila vânzare este finanțată de membrii NATO Danemarca, Norvegia și Olanda în cadrul programului Jump Start, cu finanțare suplimentară prin programul american Foreign Military Financing, a declarat pentru Reuters o persoană familiarizată cu tranzacția.

Știre preluată de la Europa Liberă România.

