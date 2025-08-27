Comandant ucrainean: Sunt necesare „eforturi mai mari” pentru a opri înaintarea rusă de la Dobropilia

Comandantul unei unități ucrainene care luptă în apropierea orașului Dobropilia, din regiunea estică Donețk, a declarat pentru RFE/RL că recuperarea teritoriului capturat de armata rusă, în urma unei înaintări rapide de la începutul acestei luni, nu va fi deloc simplă.

„Oprirea acestei incursiuni va necesita eforturi considerabil mai mari decât cele depuse până acum”, a declarat Vitali Peasetski, comandantul Brigăzii 93 Mecanizate, pentru Serviciul ucrainean al RFE/RL.

„Inamicul a desfășurat unități de recunoaștere și drone de luptă. Așadar, va fi dificil să le izolăm”, a spus el.

Unitățile de tancuri ale Brigăzii 93 Mecanizate din Ucraina încă încearcă să respingă unitățile rusești care au reușit să străpungă linia defensivă după luni de presiune constantă, folosind mici echipe motorizate.

„Misiunea noastră era să respingem inamicul care a pătruns în satul Vesele și să-l eliminăm, în cooperare cu unitatea noastră de recunoaștere”, a explicat un soldat ucrainean cu indicativul Snake.

„Am primit rapoarte că Rusia nu avea probleme în acea parte a frontului, așa că a trebuit să le dăm bătăie și să-i alungăm din sat.”

Interviurile cu soldații ucraineni au fost realizate în ultimele zile.

Pe 26 august, Institutul pentru Studiul Războiului (ISW), un grup de analiză și cercetare din SUA, a afirmat că forțele ucrainene au continuat să facă presiuni asupra pozițiilor rusești din estul și nord-estul orașului Dobropilia.

ISW a citat raportul unui observator militar ucrainean din ziua precedentă, care afirma că unitățile ucrainene au recuperat teritoriul din estul și sud-estul orașului Dobropilia și de-a lungul marginii vestice a zonei de incursiune rusă.

Relatările de pe câmpul de luptă nu au putut fi verificate în mod independent.

RFE/RL a discutat și cu prizonieri de război ruși aflați în captivitate ucraineană.

Aceștia au spus că în timpul înaintării lor a existat multă confuzie și că unitățile lor au suferit pierderi grele.

„Comandantul nostru ne-a ordonat prin stație radio să traversăm zone împădurite. Nu știam exact încotro să mergem”, a spus unul din bărbați, a cărui identitate nu poate fi dezvăluită.

Deși aceste relatări nu pot fi confirmate în mod independent, ele sunt similare cu cele făcute de soldați ruși care s-au întors acasă de pe frontul ucrainean.

Militari ucraineni au declarat pentru RFE/RL că forțele lor au folosit în luptele recente drone terestre robotizate, dotate cu mitraliere. Acestea ar fi reușit să-i disperseze pe soldații ruși. Mai puțin eficientă însă a fost folosirea difuzoarelor montate pe drone pentru a-i îndemna pe ruși să se predea.

„Inamicul nu a acordat nicio atenție acestor mesaje și nu a renunțat”, a spus Peasetski.

Forțele terestre ucrainene au reușit să izoleze cel puțin o parte din trupele invadatoare, a spus el, dar a repetat că sunt necesare mai multe resurse.

