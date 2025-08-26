Prim-ministra ucraineană Iulia Sviridenko confirmă că fratele ei, cu vârstă de înrolare, este în străinătate

Prim-ministra ucraineană Iulia Sviridenko a declarat pentru Serviciul Ucrainean al Europei Libere (RFE/RL) că fratele ei de 37 de ani locuiește în străinătate, o dezvăluire potențial dăunătoare pentru ea, în contextul în care armata țării se luptă să găsească noi recruți pentru a lupta împotriva agresiunii ruse.

Kievul le-a interzis bărbaților cu vârste cuprinse între 18 și 60 de ani să părăsească țara de când Rusia a început războiul la scară largă, în februarie 2022.

RFE/RL a abordat-o pe Sviridenko pe 25 august, în timp ce aceasta mergea pe jos la un eveniment, la Kiev, și a întrebat-o dacă este adevărat că fratele ei, Vitali, a părăsit Ucraina în timpul războiului.

Sviridenko a continuat să meargă și a spus: „Nu a plecat în timpul războiului pe scară largă”.

Întrebată în mod repetat dacă fratele a plecat înainte de război și nu s-a mai întors, vizibil stânjenită, Sviridenko nu a răspuns la început, dar în cele din urmă a spus: „Locuiește în străinătate”.

Documentele arată că Vitali Sviridenko a închiriat o locuință la Londra în august 2022.

Deși situația lui Sviridenko nu sugerează vreo încălcare a legii, cazul fratelui ei alimentează dezbaterile în curs din Ucraina cu privire la cât de echitabil sunt aplicate restricțiile de călătorie și câtă transparență este în politică.

Legea marțială

Introducerea legii marțiale, care a restricționat călătoriile bărbaților ucraineni în străinătate, a separat familii, a întrerupt studii, a rupt contracte de muncă în străinătate și a creat tensiuni la punctele de trecere a frontierei.

Presa din Ucraina a scris despre discrepanța între sacrificiile cetățenilor obișnuiți și privilegiile de care se bucură familiile elitelor politice.

Relatări din mass-media din Ucraina au evidențiat, de asemenea, că interdicția de călătorie a dus la o creștere a trecerilor ilegale de frontieră, a scutirilor medicale false și a mitei.

Vitali Sviridenko, în vârstă de 37 de ani, este fost membru al consiliului regional din Cernihiv pentru partidul de guvernământ Slujitorul Poporului.

El a demisionat din funcție înainte de invazia rusă la scară largă care a început în februarie 2022.

Mutarea sa ulterioară la Londra a devenit cunoscută publicului, și s-a relatat că sora lui s-a temut de impactul acestei știri când a fost luată în considerare pentru funcția de premier, luna trecută.

Parlamentarul independent Mariana Bezula, care a părăsit partidul Slujitorul Poporului anul trecut, a comentat cazul și a declarat că oficialii trebuie să răspundă la întrebări incomode, chiar dacă nu pot fi trași la răspundere pentru deciziile rudelor.

Controversa apare în contextul în care Ucraina se confruntă cu un deficit de soldați cauzat de dezertare și recrutare redusă.

În prezent, pot fi recrutați bărbații cu vârsta de minim 25 de ani, iar guvernarea a fost reticentă în a reduce acest prag.

Parlamentul Ucrainei dezbate în prezent o propunere de lege care le-ar permite bărbaților mai tineri de 25 de ani să călătorească în străinătate.

Susținătorii proiectului de lege spun că măsura ar reduce presiunea economică și umană asupra familiilor și ar reduce numărul tinerilor care încearcă să părăsească țara ilegal.

Potrivit susținătorilor, actuala interdicție generală de călătorie le creează obstacole celor care caută oportunități legale de a studia sau de a lucra în străinătate, încurajând în același timp corupția și neîncrederea publicului.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, le-a cerut guvernului și armatei să exploreze modalități de a relaxa restricțiile de trecere a frontierei pentru tineri, fără a submina pregătirea militară.

Articol preluat de la Europa Liberă România. Articolul a fost modificat pentru a clarifica faptul că Vitali Sviridenko a închiriat, nu cumpărat locuință la Londra.

