Criza infanteriei ucrainene se ascute. Printre cauze: dezertările și dificultățile recrutării de noi soldați

„Șoferii, artileriștii și bucătarii mențin linia frontului”, spune Bogdan Krotevici, un ofițer care a lucrat la cartierul general al Brigăzii Azov. „Un maximum de 12 luptători apără sectoare cu o lățime de 5-10 kilometri.”

Lipsa de personal permite Rusiei să folosească ceea ce comandantul suprem al Ucrainei, Olexandr Sîrski, a numit recent tactici de „infiltrare totală”. Mici grupuri de infanterie trec prin liniile ucrainene, inclusiv în Pokrovsk, orașul cheie din regiunea Donețk, care este probabil ținta principală a ofensivei actuale a Rusiei.

Una dintre brigăzile responsabile cu apărarea zonei „a rămas fără infanterie”, potrivit grupului ucrainean de monitorizare a conflictelor DeepState, ceea ce le-a permis rușilor să înainteze.

O înregistrare video din iulie, care este făcută, conform geolocalizării, la o benzinărie din partea de sud a orașului, arată un transport ucrainean atacat de unul dintre grupurile de infiltrare. Alte unități au fost trimise ca să încerce să ocupe zona.

Deficitul de forțe terestre, în favoarea Rusiei

La începutul războiului, balanța era radical diferită. În perioada premergătoare invaziei pe scară largă din 2022, armata rusă avea aproximativ 1 milion de soldați, iar aproximativ 150.000 - 190.000 dintre ei erau concentrați de-a lungul granițelor Ucrainei cu Rusia și Belarus.

La acea vreme, armata ucraineană avea aproximativ 260.000 de soldați în serviciul activ. Până la mijlocul verii, încă aproximativ 700.000 de oameni au fost mobilizați.

Activarea rapidă a noilor recruți a însemnat un avantaj pentru Ucraina în fața forțelor ruse invadatoare. Acestea fuseseră expulzate între timp din regiunea Kievului.

Rusia a fost nevoită să facă o „mobilizare parțială” a aproximativ 300.000 de rezerviști pentru a stabiliza linia frontului, după ce a cedat mii de kilometri pătrați de teritoriu în estul Ucrainei.

Dar recrutarea a luat avânt în Rusia în 2023, când au ajuns în armată mii de deținuți precum și grupuri de mercenari, cum ar fi infama companie militară privată Wagner. Moscova le-a oferit atunci voluntarilor bonusuri semnificative de înrolare.

Ucraina, pe de altă parte, se străduia să înroleze noi recruți pentru a înlocui pierderile.

După cum au observat analiștii grupului de investigații Conflict Intelligence Team (CIT), 2025 a fost anul în care balanța s-a înclinat în favoarea Moscovei, deoarece campania de recrutare a Rusiei a neutralizat avantajul Ucrainei în ceea ce privește numărul celor din armată, în timp ce Kievul se confrunta cu dificultăți tot mai mari în completarea efectivelor sale.

În 2025 – potrivit The Military Balance, care a făcut o evaluare anuală a capacităților militare la nivel mondial, numărul personalului activ al Rusiei a ajuns la peste 1,13 milioane. Sîrski a afirmat că aproximativ 640.000 dintre aceștia se aflau pe teritoriul Ucrainei, cifră confirmată de președintele rus Vladimir Putin. Deși efectivul total al trupelor ucrainene este oficial de peste 1 milion, Centrul pentru Studii Estice (OSW) din Varșovia afirmă că nu mai mult de 300.000 dintre aceștia sunt dislocați pe linia frontului.

Rusia recrutează mai mult decât Ucraina

Conform OSW, Ucraina trebuie să recruteze aproximativ 300.000 de soldați pentru a-și completa brigăzile – unele dintre ele au doar 30% din efectivul necesar.

Anul trecut, a reușit să recruteze 200.000 de oameni, un număr care „s-a dovedit insuficient pentru a menține efectivele unităților la un nivel adecvat”, având în vedere „amploarea dezertărilor și pierderilor de personal”, se arată în raportul OSW.

În prezent, se estimează că Ucraina recrutează între 17.000 și 24.000 de persoane pe lună sau între 204.000 și 288.000 pe an.

Deși a trebuit să crească bonusurile de înrolare, estimarea e că recrutarea rusă a crescut la o rată de aproximativ 30.000 pe lună – un avantaj de aproximativ 70-150.000 pe an.

Mii de soldați absenți/ dezertori

Pe lângă deficitul de recrutare, armata ucraineană se confruntă cu o problemă de dezertare: în fiecare an, sunt zeci de mii de cazuri de soldați absenți(AWOL).

Potrivit cunoscutului corespondent de război ucrainean Iuri Butusov, brigada Anne de Kiev, antrenată în Franța, a avut până la 1.700 de soldați AWOL între martie și noiembrie 2024 - o cifră uluitoare, având în vedere că efectivul mediu al unei brigăzi ucrainene este între 4.000 și 5.000 de soldați.

Fondatorul grupului Frontelligence Insight afirmă că cazurile de mobilizare forțată, în care bărbații ucraineni sunt luați de pe stradă și duși la un centru de recrutare, contribuie la accentuarea problemei dezertării, recruții mobilizați fiind adesea mai puțin motivați decât cei care se înrolează voluntar.

Un comandant ucrainean a declarat pentru CNN că „majoritatea” acestor recruți își părăsesc posturile. „Ei se duc o dată la posturi și, dacă supraviețuiesc, nu se mai întorc niciodată. Fie părăsesc posturile, fie refuză să intre în luptă, fie încearcă să găsească o modalitate de a părăsi armata.”

Poate Ucraina să reducă decalajul?

Ucraina a adoptat mai multe politici pentru a rezolva problemele legate de recrutare și dezertare. Soldații care au dezertat au fost scutiți de urmărirea penală dacă s-au întors voluntar la unitățile lor. Zeci de mii de oameni au făcut acest lucru, deși numărul celor care dezertează este încă mai mare.

În ciuda presiunilor exercitate atât de administrația Trump, cât și de administrația Biden, Ucraina a rezistat până acum reducerii vârstei de recrutare la 18 ani, o măsură care ar fi profund nepopulară în rândul populației.

În prezent pot fi recrutați bărbații ucraineni cu vârsta de peste 25 de ani, după ce vârsta a fost redusă, în aprilie 2024, de la 27 de ani.

Cu toate acestea, armata a început să ofere salarii lunare de 120.000 grivne (aproximativ 2.900 dolari) și alte stimulente financiare pentru a-i încuraja pe cei cu vârste cuprinse între 18 și 24 de ani să se înroleze voluntar.

Consilierul militar al președintelui, Pavlo Palia, a declarat în aprilie că noul program a atras doar 500 de recruți în primele săptămâni de la lansare. Nu este clar dacă cifrele au crescut de atunci.

Deși președintele american Donald Trump a amenințat recent că va exercita o presiune mai mare asupra Moscovei dacă nu se va ajunge în curând la un acord de încetare a focului, analiștii nu au observat încă o schimbare în politica Kremlinului. „Nu observ nicio schimbare substanțială în tactica Rusiei față de Trump sau Ucraina”, a scris pe X Tatiana Stanovaia, senior fellow la Carnegie Russia Eurasia Center, pe X.

Fără niciun indiciu că Putin ar fi dispus să cedeze sau să accepte un armistițiu în condițiile actuale, cert este că forțele sale nu au reușit până acum să cucerească mare parte din cele patru regiuni ucrainene pe care Rusia a declarat oficial că le-a anexat în 2022 , Ucraina va trebui să facă față deficitului de soldați pentru a-și menține pozițiile.

Articol preluat de la Europa Liberă România.

📰 Europa Liberă Moldova este și pe Google News. Abonează-te