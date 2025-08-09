Sondaj Gallup: Tot mai mulți ucraineni ar accepta soluționarea negociată a războiului cu Rusia

Părerea favorabilă despre un acord negociat reprezintă o schimbare radicală față de 2022 – anul în care a început războiul – când Gallup a constatat că aproximativ trei sferturi dintre ucraineni doreau să continue lupta până la victorie. Acum, doar aproximativ un sfert mai susțin această opinie, sprijinul pentru continuarea războiului scăzând constant în toate regiunile și grupurile demografice.

Pe de altă partre, doar aproximativ un sfert dintre ucrainenii chestionați se așteaptă ca armele să „tacă” în următoarele 12 luni.

Rezultatele s-au bazat pe eșantioane de 1.000 sau mai mulți respondenți cu vârsta de peste 15 ani care locuiesc în Ucraina. Unele teritorii aflate sub control rus consolidat, reprezentând aproximativ 10% din populație, au fost excluse din sondajele efectuate după 2022, din cauza lipsei accesului.

De la începutul războiului pe scară largă, bombardamentele neîncetate ale Rusiei asupra zonelor urbane din spatele liniei frontului au ucis peste 12.000 de civili ucraineni, potrivit Organizației Națiunilor Unite. Pe linia frontului, lungă de 1.000 de kilometri, unde au murit zeci de mii de soldați de ambele părți, armata rusă, mai numeroasă, cucerește încet mai mult teritoriu, cu costuri materiale și umane imense.

Sondajul a fost publicat în ajunul termenului limită de 8 august stabilit de președintele american Donald Trump pentru ca Rusia să înceteze uciderile sau să se confrunte cu sancțiuni economice severe.

În noul sondaj Gallup, realizat la începutul lunii iulie, aproximativ 7 din 10 ucraineni spun că țara lor ar trebui să încerce să negocieze o soluție cât mai curând posibil.

Negocierile - posibile, pacea - improbabilă

Sondajul a relevat că majoritatea ucrainenilor nu se așteaptă la o pace durabilă în viitorul apropiat. Doar aproximativ un sfert dintre respondenți consideră că este „foarte” sau „oarecum” probabil ca luptele active să înceteze în următoarele 12 luni, în timp ce aproximativ 7 din 10 consideră că este „oarecum” sau „foarte” improbabil ca luptele active să înceteze în următorul an.

Consultarea a mai constatat, printre altele, că în rândul ucrainenilor aprobarea pentru politicile SUA scade, iar pentru ale Germaniei crește.

Acum trei ani, aproximativ două treimi dintre ucraineni aprobau acțiunile conducerii SUA. Acest procent a scăzut la 16% în ultimul sondaj, reflectând noile tensiuni dintre cele două țări de la preluarea mandatului de către Trump în ianuarie.

Dar, deși scăderea față de anul trecut a fost substanțială — aprobarea conducerii SUA era de 40% în 2024 — opiniile pozitive despre conducerea SUA erau deja în scădere înainte de preluarea mandatului de către Trump, probabil din cauza antipatiei manifestate de politicieni republicani proeminenți față de sprijinul de miliarde de dolari acordat Ucrainei de către SUA.

Germania a câștigat popularitate în rândul ucrainenilor în ultimii ani, ajungând la un nivel de aprobare de 63% în noul sondaj.

Speranța pentru aderarea la NATO și UE, în scădere

Ucrainenii sunt mult mai puțin optimiști că țara lor va fi acceptată în NATO sau în Uniunea Europeană în următorul deceniu decât erau acum câțiva ani.

În noul sondaj, aproximativ o treime dintre ucraineni se așteaptă ca Ucraina să fie acceptată în NATO în următorii 10 ani, în timp ce aproximativ un sfert consideră că acest lucru va dura cel puțin 10 ani, iar o treime crede că nu se va întâmpla niciodată.

Este o scădere față de 2022, când aproximativ două treimi dintre ucraineni credeau că aderarea la NATO va avea loc în următorul deceniu și doar aproximativ 1 din 10 credeau că acest lucru nu se va întâmpla niciodată.

Speranța de aderare la UE este mai mare, dar a scăzut și ea, totuși. Aproximativ jumătate (52 %) dintre ucraineni se așteaptă acum să facă parte din UE în următorul deceniu, față de 73 % în 2022.

După AP

📰 Europa Liberă Moldova este și pe Google News. Abonează-te