Trump vorbește despre un posibil „război economic” dacă Rusia nu face pași spre pace

Președintele SUA, Donald Trump, a minimizat din nou șansele unei întâlniri rapide între liderii rus și ucrainean și a vorbit despre posibilitatea unor noi sancțiuni împotriva Moscovei, deși a spus și că partea ucraineană nu este fără vină.

„Vreau să văd sfârșitul [războiului]”, a declarat Trump reporterilor pe 26 august, la Casa Albă. „Ceea ce am în minte este foarte, foarte grav, dacă va trebui să o fac. Dar vreau să văd sfârșitul.”

„Vrem să se termine. Avem sancțiuni economice. (...) Nu va fi un război mondial, ci un război economic”, a spus Trump. „Un război economic va fi grav, și va fi grav pentru Rusia, iar eu nu vreau asta.”

Trump folosește de multă vreme amenințarea cu sancțiuni economice sau tarife ridicate împotriva altor țări în chestiuni internaționale.

El a avertizat că va impune măsuri economice împotriva Moscovei, dar încă n-a făcut acest lucru, deși Washingtonul și Occidentul au aplicat un șir de sancțiuni severe Rusiei de la începutul invaziei sale pe scară largă în Ucraina, în februarie 2022.

„Cred că, în multe privințe, el [președintele rus Vladimir Putin] este acolo. Uneori el va fi acolo, iar [președintele ucrainean Volodimir] Zelenski nu va fi acolo. (...) Știți, e ca și cum, pe cine avem astăzi? Trebuie să-i prind pe amândoi în același timp”, a adăugat Trump după o ședință a cabinetului televizată, care a durat 3 ore și 16 minute.

„Nici Zelenski nu este tocmai nevinovat. Mă înțeleg bine cu el acum, dar avem o relație mult diferită, deoarece acum nu plătim niciun ban Ucrainei”, a spus Trump, referindu-se la un acord în care membrii NATO cumpără arme americane pentru a fi utilizate de Kiev.

În ultimele sale comentarii, el a sugerat și posibilitatea luării de măsuri împotriva Kievului, fără a oferi detalii.

„Am o relație foarte bună cu Putin. Dacă pot salva mii de oameni de la moarte prin sancțiuni împotriva Rusiei sau Ucrainei sau oricui altcuiva, este bine.”

Când a fost întrebat despre refuzul lui Putin de a se întâlni direct cu Zelenski și despre faptul că Moscova pune la îndoială „legitimitatea” liderilor ucraineni, Trump a spus: „Nu contează ce spun [rușii]. Toți se dau mari. Sunt numai prostii.”

Rusia a continuat fără pauză luptele în Ucraina, după întâlnirile lui Trump cu Putin în Alaska, pe 15 august, și cu Zelenski și liderii europeni la Casa Albă, trei zile mai târziu.

Trump, care a încercat să medieze oprirea războiului de când a preluat funcția în ianuarie, a folosit întâlnirile ca să facă presiuni pentru o întâlnire față în față între Putin și Zelenski, care nu s-au mai întâlnit personal din 2019.

Zelenski - care a insistat asupra unei astfel de întâlniri cu Putin - a declarat pe 26 august că Turcia, statele din Golf sau țările europene ar putea găzdui eventualele negocieri pe care le-ar putea avea cu Putin.

Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a declarat însă săptămâna trecută pentru NBC TV că „agenda acesteia nu este deloc pregătită”.

Trimisul special al lui Trump, Steve Witkoff, a declarat ulterior că se va întâlni în curând cu reprezentanții ucraineni la New York.

„Mă întâlnesc cu ucrainenii săptămâna aceasta... și acest lucru este un semnal important”, a declarat el pentru Fox News. „Discutăm cu rușii în fiecare zi.”

Rusia continuă să înainteze lent, Kievul spune că respinge atacurile

Între timp, liderii militari ucraineni l-au informat pe Zelenski despre evoluțiile din estul țării, unde Rusia a înregistrat în ultimele luni victorii pe câmpul de luptă împotriva armatei ucrainene, care dispune de efective și armament inferioare.

„Atenția noastră principală se concentrează acum în primul rând pe direcția Pokrovsk, Dobropilia, Novopavlivsk, Kupeansk, precum și pe direcția Zaporojie”, a scris comandantul armatei ucrainene, generalul Oleksandr Sîrski, pe Telegram.

Sîrski a afirmat că există „tendințe pozitive în zonele de frontieră din regiunile Sumî și Harkov”, deși afirmațiile de pe câmpul de luptă nu pot fi întotdeauna verificate imediat.

Kievul a cerut urgent mai multe arme din partea Occidentului, pe fondul îngrijorărilor că, nici măcar după cele două summituri recente din Statele Unite, Rusia „nu este interesată” de pace, a declarat Mihailo Podoleak, un consilier principal al lui Zelenski, pentru televiziunea Current Time a RFE/RL, pe 25 august.

Statele Unite și țările europene au furnizat Ucrainei ajutoare și echipamente militare în valoare de miliarde de dolari de la începutul războiului, deși Trump a insistat ca Europa să preia o mare parte din această povară.

Podoleak a declarat că Kievul a purtat „consultări active” cu oficialii americani și europeni „cu privire la creșterea livrărilor de diverse mijloace pentru realizarea operațiunilor de contraofensivă”.

Kievul relaxează legea marțială: tinerii cu vârste de 18-22 ani vor putea să plece din țară

Dincolo de evoluțiile de pe front, guvernul ucrainean a declarat că a acordat bărbaților cu vârsta de până la 22 de ani permisiunea de a părăsi țara, în ciuda războiului în curs.

„Bărbații cu vârste cuprinse între 18 și 22 de ani pot trece granița fără restricții în timpul stării de război”, a scris prim-ministrul Iulia Sviridenko pe Telegram.

Kievul interzisese bărbaților cu vârste cuprinse între 18 și 60 de ani să părăsească țara de când Rusia a început războiul pe scară largă.

Introducerea legii marțiale, care a restricționat călătoriile în străinătate ale bărbaților ucraineni, a separat familii, a afectat studiile și oportunitățile de muncă în străinătate și a creat tensiuni la punctele de trecere a frontierei.

Mass-media ucraineană a relatat despre oameni care se plâng de o aparentă discrepanță între sacrificiile cetățenilor obișnuiți și privilegiile de care se bucură familiile elitelor politice.

Presa din Ucraina a relatat, de asemenea, că interdicția de călătorie a dus la o creștere a trecerilor ilegale ale frontierei, a scutirilor medicale false și a mitei.

Pe 25 august, Sviridenko a confirmat pentru Serviciul ucrainean al RFE/RL că fratele ei, Vitali Sviridenko, în vârstă de 37 de ani, locuiește în străinătate, o revelație potențial dăunătoare, în timp ce armata din Ucraina depune eforturi pentru a găsi noi recruți pentru a fi trimiși pe front.

Când a fost presată să dea explicații, Sviridenko a spus: „El nu a plecat în timpul războiului”. Deși comentariile sale nu sugerează vreo încălcare a legii, cazul alimentează dezbaterile din Ucraina despre cât de echitabil sunt aplicate restricțiile de călătorie și cerințele de transparență politică.

Cu informații de la Reuters