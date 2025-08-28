Drujba care învrăjbește: Ungurii i-au interzis intrarea în Schengen ucraineanului care a atacat oleoductul rusesc

Anunțul sancțiunii, asemănătoare cu cea primită de primarul Chișinăului Ion Ceban de la români, a fost făcut de ministrul de externe ungur Peter Szijjarto. El nu a numit persoana care a fost pedepsită după cel de-al treilea atac asupra conductei, dar Balazs Orban, directorul politic al prim-ministrului maghiar, a confirmat pentru agenția de știri maghiară 444 că măsura vizează pe Robert Brovdi, comandantul Forțelor de Sisteme Fără Pilot din Ucraina.

Ziarul Kyiv Independent scrie că Brovdi, care este de etnie maghiară și cunoscut sub indicativul militar „Madyar” („Maghiarul”), a confirmat că unitatea sa a fost responsabilă pentru atacurile cu drone împotriva conductei Drujba, inclusiv cel mai recent, efectuat pe 21 august, care a vizat stația de pompare Unecea din regiunea rusă Briansk. Mai înainte, ucrainenii loviseră conducta și în regiunea rusă Tambov.

Ministrul de externe maghiar a descris atacul ca „un atac asupra suveranității Ungariei”, afirmând că el „a pus în pericol securitatea noastră energetică și aproape că ne-a obligat să utilizăm rezervele noastre strategice”. „Ucraina știe foarte bine că conducta Drujba este vitală pentru aprovizionarea cu energie a Ungariei și Slovaciei și că astfel de atacuri ne afectează mult mai mult decât Rusia”, a mai declarat Szijjarto pe X.

Ministrul - observă publicația ucraineană - nu a menționat atacul masiv cu drone și rachete lansat de Rusia în noaptea de 28 august asupra Kievului, care a ucis cel puțin 15 persoane, inclusiv patru copii, și a rănit aproape 40 de persoane.

Ungaria, cea mai apropiată aliată a Rusiei în UE, rămâne dependentă de importul de energie rusească, urmată de vecina ei Slovacia, și ea condusă momentan de forțe politice pro-ruse. Partenerii europeni și din NATO reproșează Budapestei că nu face nimic să reducă această dependență.

Recent, conducerea de la Kiev a părut să sugereze că va continua să lovească în infrastructura rusă de care beneficiază ungurii dacă Budapesta va bloca mai departe apropierea Ucrainei de UE.

Uniunea Europeană va începe săptămâna viitoare, când oficialii ei revin din vacanță, modalități de a ocoli veto-ul Budapestei, astfel ca Ucraina să poată începe negocierea primului grup de capitole ale aderării odată cu R. Moldova. Țările din UE sunt în general împotriva decuplării celor două candidate, care au pornit împreună spre UE, după invazia rusească pe scară largă a Ucrainei, în februarie 2022.

Soarta minorității ungare din vestul Ucrainei - din care face parte și comandantul „interzis” - este unul din motivele invocate de Budapesta pentru a nu sprijini primirea ucrainenilor în UE:

