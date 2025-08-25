Un joc de cuvinte al lui Zelenski pune pe jar Ungaria. Atacă Ucraina conducta Drujba ca să-și deschidă drumul spre UE?

La o conferință de presă de ziua independenței Ucrainei, la 24 august, o ziaristă l-a întrebat pe Volodimir Zelenski dacă după atacurile asupra conductei Drujba și discuțiile cu președintele SUA Donald Trump are mai multă putere de a-l convinge pe premierul ungur Viktor Orban să nu mai blocheze începerea negocierilor de aderare a Ungariei la Uniunea Europeană.

Președintele ucrainean a răspuns: „Noi întotdeauna am prețuit prietenia dintre Ucraina și Ungaria, iar acum existența prieteniei depinde de Ungaria”.

În ucraineană, ca și în rusă, prietenie se spune „drujba”, iar Zelenski a părut conștient de suprapunerea dintre acest cuvânt și numele conductei.

Ministrul de externe al Ungariei, Péter Szijjártó, a interpretat declarația în al doilea sens - acuzându-l pe Zelenski de „intimidare”.

„Atacul asupra securității noastre energetice este un atac asupra suveranității noastre”, a protestat pe rețele șeful diplomației ungare, insistând, într-o zi când Kievul primea mesaje de solidaritate de peste tot, că „războiul vostru nu este treaba noastră”.

I-a răspuns colegul său de la Kiev, Andri Sibiha: „Voi răspunde în stil maghiar. Nu trebuie să-i spui președintelui ucrainean ce să facă sau să spună și când. El este președintele Ucrainei, nu al Ungariei. Securitatea energetică a Ungariei este în mâinile voastre. Diversificați-vă și deveniți independenți de Rusia, la fel ca restul Europei.”

Ucraina a lovit în august de trei ori conducta Drujba într-un punct din regiunea rusă Briansk, aproape de locul unde se întâlnesc granițele Rusiei, Ucrainei și Belarusului. Cel mai recent atac a fost la 22 august, iar înainte - la 13 și 18 august.

Ungaria nu doar că nu încearcă să renunțe la importurile de energie rusă, dar promite să le mărească, inclusiv cu ocazia vizitelor frecvente pe care le face la Moscova și St. Petersburg ministrul de externe Péter Szijjártó.

„70 de ocazii” de a bloca Ucraina

Ungaria se opune aderării Ucrainei la UE încă de când Kievul și-a început parcursul european, odată cu R. Moldova.

Budapesta, cea mai bună prietenă a Moscovei în UE, susține că Ucraina nu poate fi primită fiindcă este în război, fiindcă este o țară coruptă și asuprește minoritatea ungurească din Transcarpatia.

După ce în decembrie 2023 liderii UE l-au obligat pe premierul Orban să iasă dintr-un summit ca să poată vota pentru ca Ucraina să capete dreptul de a negocia aderarea, când va fi pregătită, Orban a asigurat presa din țara lui că va avea „încă 70 de ocazii” de a le pune ucrainenilor bețe în roate.

În primăvara anului curent, guvernul ungar a ținut un controversat „sondaj de opinie” la scară națională, din care reiese că majoritatea ungurilor se opun primirii Ucrainei în UE în viitorul previzibil.

În prezent, obstrucția ungurească se manifestă prin împiedicarea Ucrainei de a începe negocierea primelor capitole. Țările din UE spun mereu Budapestei să nu se mai opună, negând oficial că ar avea de gând să meargă înainte doar cu R. Moldova, printr-o așa-numită „decuplare” împotriva căreia a vorbit însuși Zelenski.

Recent, presa a scris că președintele SUA, Donald Trump, l-ar fi întrebat personal pe Orban de ce se opune primirii Ucrainei în UE, dar Budapesta a negat că ar fi existat așa o discuție. Orban a sugerat chiar că europenii fac o legătură artificială între securitatea Ucrainei și primirea ei în UE, ca să-l prostească pe Trump.

În iulie, Ungaria, anticipând o ofensivă diplomatică în favoarea parcursului european al Ucrainei, a declarat că nu va renunța niciodată la opoziția sa, invocând cazul unui etnic ungur din Transcarpatia care ar fi fost ucis în bătaie fiindcă a refuzat să meargă la oaste.

La Bruxelles, părerea cea mai răspândită pe culoarele instituțiilor europene este că la toamnă europenii vor trebui să decupleze Ucraina de Moldova, întrucât nu se vede vreo pârghie suficient de solidă pentru a răsturna opoziția lui Orban. Să fi găsit ucrainenii singuri soluția, în forma... prieteniei, adică Drujbei?

📰 Europa Liberă Moldova este și pe Google News. Abonează-te