Zelenski promite că „nu va pierde” războiul cu Rusia în discursul rostit de Ziua Independenței

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a marcat Ziua Independenței țării printr-un mesaj în care a declarat că Ucraina „nu va pierde” lupta împotriva Rusiei, în contextul unor noi evoluții pe front și al eforturilor diplomatice pentru încheierea unui război care durează de peste trei ani.

„Ucraina nu a câștigat încă, dar cu siguranță nu va pierde”, a afirmat Zelenski într-un discurs televizat susținut pe 24 august.

Președintele a subliniat că, deși anumite teritorii sunt momentan ocupate de forțele ruse, există „o singură Ucraină” și că „vom fi din nou împreună ca o familie unică”.

Zelenski a făcut referire la tensiunile diplomatice cu Rusia, în contextul apelurilor repetate ale președintelui SUA, Donald Trump, pentru reluarea negocierilor de pace care ar putea pune capăt conflictului.

„Ucraina nu va accepta niciodată umilința a ceea ce rușii numesc un «compromis». Avem nevoie de o pace dreaptă, în care viitorul nostru să fie decis de noi”, a adăugat președintele ucrainean.

Discursul lui Zelenski vine în contextul în care Kievul sărbătorește a 34-a aniversare de la proclamarea independenței față de Uniunea Sovietică și se confruntă cu o nouă realitate, atât pe câmpul de luptă, cât și pe plan diplomatic.

Pe 23 august, Rusia a anunțat că forțele sale au cucerit două sate din regiunea Donețk, în timp ce armata ucraineană a revendicat recucerirea unui așezări la vest de regiunea Dnipropetrovsk.

De asemenea, Moscova a raportat stingerea unui incendiu la centrala nucleară din Kursk, provocat după ce apărarea antiaeriană rusă a doborât o dronă ucraineană.

Diplomația internațională a fost intensă luna aceasta, inclusiv prin summitul dintre Donald Trump și președintele rus Vladimir Putin în Alaska. Deși ambii lideri au catalogat întâlnirea drept un succes, nu au rezultat progrese concrete sau o continuare a discuțiilor cu Zelenski sau cu alți lideri aliați.

În semn de susținere pentru Ucraina, prim-ministrul Canadei, Mark Carney, a sosit pe 24 august la Kiev în prima sa vizită oficială. Carney urmează să se întâlnească cu Zelenski pentru a discuta o contribuție de 2 miliarde de dolari din partea Canadei pentru ajutor militar, precum și oportunități de colaborare în producția de echipamente de apărare.

„De Ziua Independenței Ucrainei și într-un moment critic pentru istoria națiunii, Canada își intensifică sprijinul și eforturile pentru o pace dreaptă și durabilă pentru Ucraina”, a scris Carney pe X.

De asemenea, președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis un mesaj pe rețelele de socializare în care a reiterat că ucrainenii își apără în fiecare zi dreptul la libertate și «nu lasă războiul să se extindă, protejând astfel și pacea și suveranitatea noastră».

Problema garanțiilor de securitate pentru Ucraina într-un eventual acord de pace va fi, de asemenea, discutată în cadrul unui efort mai amplu al aliaților Kievului de a stabili condițiile pentru negocierile cu Rusia.

Cum va evolua diplomația rămâne de văzut. Zelenski și guvernele europene continuă să ceară un armistițiu, solicitare pe care Moscova o respinge în mod constant.

Posibilitatea ca Ucraina să cedeze teritorii Rusiei ca parte a unui acord de pace a fost propusă de Moscova și evocată, de asemenea, de Donald Trump ca o variantă posibilă.

Președintele ucrainean a acuzat Kremlinul că face „tot ce poate” pentru a împiedica o întâlnire cu Putin menită să pună capăt războiului. Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a declarat că liderul rus este pregătit să se întâlnească cu Zelenski „atunci când agenda summitului va fi gata, iar această agendă nu este deloc pregătită”, acuzându-l pe Zelenski că „spune nu la orice propunere”.

De la summitul din Alaska încoace, Donald Trump și-a exprimat tot mai des frustrarea legată de lipsa unui acord de pace, afirmând că ia în calcul fie impunerea unor noi sancțiuni economice împotriva Rusiei, fie retragerea completă din negocierile de pace.

