Rușii au avariat la Kiev și redacția Europei Libere. Atacul masiv asupra orașului, condamnat de Maia Sandu și alți lideri

Redacția ucraineană a Europei Libere a informat că nimeni nu a fost rănit în biroul său din Kiev, înregistrându-se doar pagube materiale în urma bombardamentului rusesc.

Imaginile de supraveghere apărute pe rețelele sociale arată că exploziile din apropierea redacției RFE/RL au fost provocate de două rachete care au lovit direct clădirea.

Într-o declarație pentru presă, președintele RFE/Rl Stephen Capus a spus:

„Deși sediul RFE/RL a fost avariat, avem norocul că niciunul dintre angajații noștri nu a fost rănit. Fiți siguri că jurnaliștii noștri își vor continua activitatea vitală. Gândurile noastre sunt alături de familiile celor uciși și răniți în aceste atacuri, precum și de echipele de salvare ucrainene.”

Atacul masiv de la Kiev a fost condamnat ferm de mulți lideri europeni, inclusiv de președinta R. Moldova, Maia Sandu.

La o zi după Ziua Independenței R. Moldova, când i-a găzduit la Chișinău pe liderii Franței, Germaniei și Poloniei, cu care a vorbit inclusiv despre continua amenințare rusă la adresa țării sale, Maia Sandu a spus joi: „O altă noapte de groază la Kiev. Rachete rusești au ucis civili, inclusiv copii. Ieri am spus-o clar: Rusia aduce război și moarte. Astăzi avem încă o dovadă. Lumea liberă trebuie să-și intensifice sprijinul pentru Ucraina și să exercite presiuni asupra Rusiei pentru a accepta un armistițiu credibil.”

Oaspeții de ieri ai Moldovei au condamnat la rândul lor atacul rusesc, pe care președintele francez Emmanuel Macron l-a numit „barbar”. „Șase sute douăzeci și nouă de rachete și drone într-o singură noapte peste Ucraina: aceasta este ideea Rusiei despre pace. Teroare și barbarie”, a scris Macron joi pe X.

El a mai notat că a avut de suferit și British Council, instituție britanică culturală pentru străinătate.

La Bruxelles, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a ținut să apară în fața presei special ca să condamne noul atac rusesc de la Kiev, declarându-se revoltată mai ales de pierderile de vieți omenești, inclusiv copii, dar amintind și lovirea sediului reprezentanței UE. „Agresiunea rusă asupra Kievului nu va face decât să întărească unitatea Europei și rezistența Ucrainei!”

