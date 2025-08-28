Noi atacuri rusești masive la Kiev, cu morți și răniți, în timp de demersurile de pace continuă

Printre morți se afla și o fată de 14 ani, a declarat Timur Tkacenko, șeful administrației orașului Kiev, care a citat informații preliminare.

Autoritățile se așteaptă ca numărul victimelor să crească.

O clădire rezidențială de cinci etaje din districtul Darnițki a fost lovită în plin.

„Totul este distrus”, a spus Tkacenko. Un bulevard din centrul Kievului a fost acoperit cu sticlă spartă.

Atacul a afectat peste 20 de locuri din capitală. Echipele de salvare s-au deplasat la fața locului pentru a scoate persoanele blocate sub dărâmături.

Primarul Kievului, Vitali Klitschko, scria la primele ore ale dimineții că un „atac masiv asupra capitalei” era în desfășurare și că o clădire cu cinci etaje s-a prăbușit.

Serviciile de urgență operau în districtele Darnițki, Dniprovski și Șevcenkivski, a spus el.

Jurnaliștii AFP au precizat că s-au auzit explozii în capitală și că aproximativ 100 de persoane au fost văzute adăpostindu-se într-o stație de metrou, unele culcate în saci de dormit, iar altele ținând strâns în brațe animalele de companie.

Este primul atac major în care Rusia a folosit atât drone, cât și rachete de când președintele american Donald Trump s-a întâlnit cu președintele rus Vladimir Putin în Alaska, la începutul acestei luni, pentru a discuta despre încheierea războiului din Ucraina.

Deși eforturile diplomatice pentru a pune capăt războiului păreau să prindă avânt la scurt timp după acea întâlnire, au apărut foarte puține detalii despre pașii următori.

Zelenski, într-un discurs de miercuri seară, a spus că oficialii ucraineni vor călători joi în Elveția, înainte de a se îndrepta spre New York – pentru discuții cu trimisul special al SUA, Steve Witkoff.

Înaintea întâlnirii cu SUA, Zelenski a cerut măsuri suplimentare împotriva Moscovei pentru a o forța să participe la negocierile de pace pentru a pune capăt uciderilor.

„Trebuie exercitată presiune. Rusia trebuie forțată să ia măsuri concrete. Rusia trebuie să pună capăt războiului pe care l-a început și pe care îl continuă. Trebuie să existe un răspuns din partea lor. Trebuie să fie presați să dea răspunsul corect”, a spus el.

Trump: Șansele unei întâlniri Putin-Zelenski sunt mici

Între timp, președintele SUA, Donald Trump, a declarat din nou că șansele unei întâlniri rapide între liderii rus și ucrainean sunt mici și a vorbit despre posibilitatea unor noi sancțiuni împotriva Moscovei, deși a spus și că partea ucraineană, mai precis președintele Zelenski , nu este „fără vină”.

„Vreau să văd sfârșitul [războiului]”, le-a declarat Trump reporterilor pe 26 august, la Casa Albă. „Ceea ce am în minte este foarte, foarte grav, dacă va trebui să o fac. Dar vreau să văd sfârșitul.”

„Vrem să se termine. Avem sancțiuni economice [...] Nu va fi un război mondial, ci un război economic”, a spus Trump. „Un război economic va fi grav, și va fi grav pentru Rusia, iar eu nu vreau asta.”

Trump folosește de multă vreme amenințarea cu sancțiuni economice sau tarife ridicate împotriva altor țări în chestiuni internaționale.

El a avertizat că va impune măsuri economice împotriva Moscovei, dar încă n-a făcut acest lucru, deși Washingtonul și Occidentul au aplicat un șir de sancțiuni severe Rusiei de la începutul invaziei sale pe scară largă în Ucraina, în februarie 2022.

În ultimele sale comentarii, Trump a sugerat și posibilitatea luării de măsuri împotriva Kievului, fără a oferi detalii.

„Am o relație foarte bună cu Putin. Dacă pot salva mii de oameni de la moarte prin sancțiuni împotriva Rusiei sau Ucrainei sau oricui altcuiva, este bine.”

Când a fost întrebat despre refuzul lui Putin de a se întâlni direct cu Zelenski și despre faptul că Moscova pune la îndoială „legitimitatea” liderilor ucraineni, Trump a spus: „Nu contează ce spun [rușii]. Toți se dau mari. Sunt numai prostii.”

