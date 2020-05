Statele Unite se retrag din acordul „Ceruri deschise”

Statele Unite isi anunta aliatii ca saptamina aceasta se vor retrage dintr-un tratat care dateaza de 30 de ani, menit sa reduca probabilitatea unui conflict accidental cu Rusia si care permite zboruri de recunoastere in spatiul aerian al celor doua tari.

Retragerea din Tratatul Cerului Liber risca sa antagonizeze si mai mult aliati occidentali ai Statelor Unite, care au indemnat Washingtonul sa ramina in acest pact. Partea americana este ingrijorata ca Rusia nu respecta prevederile tratatelor la care este semnatara. Trump a declarat ca este posibil ca America sa revina intr-un tratat renegociat sau unul nou, vizind aceleasi chestiuni.

Consilierul pentru securitate nationala, Robert O’Brien a dat publicitatii o declaratie in care se arata ca Washingtonul va incerca sa incheie un nou acord vizind controlul inarmarilor cu Rusia si China, asta desi Beijinul pare sa priveasca cu raceala aceasta posibilitate. Tratatul pe care Statele Unite il vor parasi a fost sugerat de presedintele Dwight Eisenhower care initial ceruse Uniunii Sovietice sa dea dovada de transparenta cu privire la zboruri de recunoastere. La vremea respectiva, Moscova a respins acea propunere, dar primul presedinte Bush a reactivat idea si un pact cu participarea mai multor tari a fost incheiat in 1992, intrind in vigoare in 2002.

Acum tratatul include 34 de tari, care permit efectuarea de zboruri de recunoastere, cu aviz prelabil limitat, pentru a aduna informatii cu privire la activitati militare. Administratia Trump sustine ca Rusia violeaza prevederile acordului. In martie, ministrul apararii Mark Esper a aratat ca Moscova a blocat zboruri de recunoastere americane, deasupra enclavei Kaliningrad la Marea Baltica si la frontiera sudica cu Gruzia. “Au trisat ani de-a rindul” - a spus Esper in fata unei comisii senatoariale.

Experti sustin insa ca retragerea din tratat este contraproductiva si ca administratia ar trebui sa incerce sa rezolve problemele, nu sa compromita tratatul.

Daca decizia va deveni realitate este inca un exemplu de erodare a sistemului de securitate, creat de Washington si Mosova de-a lungul razboiului rece si dupa prabusirea Uniunii Sovietice.