Transcripția discuției telefonice Trump-Zelenski, la baza procedurii de suspendare a președintelui american

Preşedintele american Donald Trump a discutat, în convorbirea telefonică avută pe 25 iulie cu omologul său ucrainean Volodimir Zelenski, şi despre investigaţia referitoare la corupţie, declanșată de autorităţile de la Kiev împotriva fiului fostului vicepreşedinte american Joe Biden şi care ar fi fost oprită în urma intervenţiei acestuia din urmă, conform transcripției rezumate a convorbirii publicate de Casa Albă. Convorbirea interceptată de serviciile secrete americane a fost urmată de un denunţ intern al unui membru al acestor servicii, iar ulterior a declanșat procedura de suspendare a președintelui american.

Citiți în continuare discuția dintre Donald Trump și Volodimir Zelenski.

Președintele Trump: Felicitări pentru o victorie minunată. V-am urmărit cu toții din Statele Unite și ați făcut o treabă grozavă. I-ați depășit pe toți, chiar dacă nu vă dădeau prea multe șanse, dar ați câștigat ușor. Este o realizare fantastică. Felicitări!

Președintele Zelenski: Aveți perfectă dreptate, domule Președinte. Am obținut o mare victorie și am muncit din greu pentru aceasta. Am lucrat mult, dar aș vrea să recunosc că am avut ocazia să învăț de la dumneavoastră. Am folosit multe dintre abilitățile și cunoștințele dumneavoastră și am putut să le aplicăm ca pe niște exemple în timpul alegerilor. Și da, a fost un scrutin cu adevărat unic. Am fost într-o situație unică și am reușit să obținem un succes unic în felul său. Vă pot spune următorul lucru: prima dată mi-ați telefonat pentru a mă felicita, când am câștigat alegerile prezidențiale. Și a doua oară îmi telefonați astăzi, când partidul meu a câștigat alegerile parlamentare. Cred că ar trebui să fiu ales mai des pentru ca să mă sunați mai des și pentru a putea vorbi mai des la telefon.

Președintele Trump: [râde] Este o idee foarte bună. Cred că toată lumea în țara dumneavoastră este foarte fericită de acest lucru.

Președintele Zelenski: De fapt, da. Ca să fiu sincer, încercăm să muncim din greu pentru a drena mlaștina aici, în țara noastră [referință la sloganul lui Trump „Să drenăm mlaștina politică” din Washington - „Drain the Swamp”]. Am adus la putere mulți oameni noi. Nu politicieni vechi, nu politicieni obișnuiți. Pentru că ne dorim un nou format și un nou tip de guvernare. Sunteți un mare profesor pentru noi și în acest sens.

Trump: Statele Unite au fost foarte bune cu Ucraina...

Președintele Trump: Este foarte plăcut să aud aceasta de la dumneavoastră. Aș spune că noi facem multe pentru Ucraina. Îi dedicăm mult timp și efort. Mult mai mult decât țările europene. Ele trebuie să facă pentru voi mai mult decât fac. Germania nu face pentru voi aproape nimic. Ei doar vorbesc. Cred că ar trebui să-i întrebați despre asta. Atunci când am vorbit cu Angela Merkel, ea se referea la Ucraina, dar nu face nimic. La fel procedează și multe alte țări europene. Deci, cred că ar trebui să acordați atenție acestui lucru. Dar Statele Unite au fost foarte bune cu Ucraina. N-aș spune că a fost ceva neapărat reciproc, pentru că în trecut au avut loc lucruri nu tocmai bune, dar Statele Unite au fost însă mereu foarte-foarte bune cu Ucraina.

Zelenski: Statele Unite fac mult mai multe decât UE, mai ales când este vorba despre sancțiunile împotriva Federației Ruse...

Președintele Zelenski: Da, aveți absolută dreptate. Nici măcar nu 100%, ci 1000%! Și pot să vă spun următoarele: am vorbit cu Angela Merkel și m-am întâlnit cu ea. De asemenea, m-am întâlnit și am vorbit cu [președintele Franței, Emmanuel] Macron. Și le-am spus că nu fac atât cât ar fi trebuit să facă în materie de sancțiuni. Ei nu consolidează sancțiunile. Ei nu lucrează pentru Ucraina atât cât ar trebui. Chiar dacă, în mod logic, Uniunea Europeană ar trebui să fie cel mai important partener al nostru, din punct de vedere tehnic, Statele Unite sunt un partener mult mai mare decât Uniunea Europeană. Și vă sunt foarte recunoscător pentru asta. Pentru că Statele Unite fac multe pentru Ucraina. Mult mai multe decât Uniunea Europeană, mai ales când este vorba despre sancțiunile împotriva Federației Ruse. Aș dori, de asemenea, să vă mulțumesc pentru sprijinul extraordinar în domeniul apărării. Suntem gata să continuăm cooperarea, pentru următorii pași. În special, suntem aproape gata să cumpărăm mai multe [sisteme de rachete antitanc] Javelin de la Statele Unite în scopuri de apărare.

Președintele Trump: Mi-aș dori foarte mult să ne faceți o favoare. Pentru că s-au întâmplat multe în țara noastră, iar Ucraina știe multe despre cele întâmplate. Aș dori să aflați ce s-a întâmplat cu compania Crowdstrike [o companie de securitate cibernetică din Sunnyvale, SUA, a fost angajată să investigheze spargerea serverului Comitetului Național al Partidului Democrat al SUA înainte de alegerile din 2016 ]. Cred că aveți acolo o persoană bogată... Ei spun că serverul se află în Ucraina. În general, s-au întâmplat multe lucruri, toată această situație. Cred că vă înconjoară aceiași oameni. Aș dori ca procurorul nostru general să vă telefoneze dumneavoastră sau cuiva din subalternii dumneavoastră și aș dori ca acest lucru să fie investigat până la capăt.

