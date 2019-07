SUA: ampla operațiune de deportare a imigranților ilegali nu a avut succesul scontat de administrația Trump

De saptamini bune presedintele Trump ameninta cu o actiune vizind deportarea a mii de imigranti ilegali din Statele Unite. S-a materializat aceasta intentie? e intrebarea pusa corespondentului Europei Libere la Washington.

Operatiunea vizind deportarea unor imigranti ilegali din Statele Unite a avut loc, dar judecind dupa numar, ea nu a fost un succes, din perspectiva administratiei Trump. Au fost efectuate 35 de arestari, cifra celor vizati in cele doua zile de raiduri fiind de 2 000.

In ultima saptamina, Casa Alba a blocat practic accesul la azil pentru imigranti din America Centrala si a autorizat deportarea a mai multi imigranti ilegali. Dar pe masura ce aceste decizii erau anuntate si se incerca punerea lor in aplicare a crescut si rezistenta interna.

Au fost efectuate 35 de arestări, deși sunt vizate 2000 de persoane...

Activisti pentru apararea drepturilor imigrantilor au profitat de faptul ca deportarile au fost anuntate pentru a declansa campania „cunoasteti drepturile”, in orase cum sint Houston, New York si Chicago. Pentru a informa populatia vizata ei s-au folosit de retele de socializare, sesiuni de informare publica, mesaje pe telefoane celulare si notificarea membrilor de familie, in cazul arestarilor.

Chiar si fara sa fie incununate de succesul scontat de administratia Trump, raidurile au un efect asupra comunitatilor de imigranti. In primul weekend in care s-au incercat deportari, numarul enoriasilor de la biserici a fost considerabil mai scazut, de frica a ceea ce urma sa se intimple. Businessurile in comunitati de imigranti in Chicago, Atlanta si Miami au inregistrat cistiguri mai modeste, multi dintre consumatori evitind sa fie in public si ascunzindu-se.

Deocamdata, in ciuda retoricii agresive, administratia Trump este in urma numarului de deportari facute de Barack Obama. Dar fireste ca asta s-ar putea schimba, daca campania continua. Administratia Trump a facut publica o noua regula, care obliga pe cei care parasesc tari de origine sa ceara azil politic intr-una dintre primele tari pe care o travereaza, in caz contrar devenind ineligibili de a primi azil politic in Statele Unite. Cu ceva exceptii, asta va face mult mai dificil pentru cei din America Centrala sa primeasca protectie in America. Aceasta reglementare a fost pregatita demult si va fi probabil contestata in tribunale.