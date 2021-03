SUA: atacuri împotriva persoanelor de origine asiatică

Sase din cele opt victime ale atacului armat de marti, din metropola Atlanta erau femei de origine asiatica, care lucrau la saloanele de mesaj unde Robert Long, un tinar in virsta de 21 de ani a deschis focul. Pina acum, autoritatile par sa sustina ca agresorul ar fi avut probleme psihice, obsesii sexuale, care ar fi la originea celor intimplate.

Dar nu trebuie uitat contextul, inmultirea exponentiala a atacurilor impotriva unor americani de origine din sudul si estul Asiei, in intreaga tara. Pe acest fond, militanti pentru drepturile omului considera ca originea majoritatii victimelor nu este intimplatoare, toate saloanele atacate fiind asiatice si doresc ca aceste crime sa fie incadrate ca fiind motivate de ura rasiala.

Comunitatea americanilor de origine asiatica, care a devenit tinta agresiunilor din toata tara, de la izbucnirea pandemiei COVID19 este nemultumita ca nu exista un cadru legislativ adecvat, care sa o apere.

La Atlanta, fortele de ordine spun ca este prea devreme in investigatie pentru a considera atacurile ca fiind motivate de ura rasiala.

In Statele Unite, atacurile impotriva americanilor de origine asiatica au crescut cu 149% anul trecut, doar in intervalul 19 martie 2020 – 2 februarie 2021 primindu-se 3.800 de plingeri in acest sens. Dar in multe cazuri nu au fost efectuate arestari sau actele nu au fost incadrate ca fiind de ura rasiala. Legea in vigoare in statul Georgia protejeaza categorii de populatie pe criterii de rasa, sex, religie si origine etnica.

Long a declarat autoritatilor ca sufera de obsesie sexuala si ca atacind locatiile respective spera sa se debaraseze de ea. Dar ramine realitatea ca toate saloanele erau asiatice si in acest context este inca luata in conderatie ura rasiala ca motivatie, teorie sustinuta si de primarul orasului Atlanta, care insa nu are un rol in procesul legal.

Legea din Georgia dateaza doar de un an si a fost adoptata dupa ce trei politisti l-au impuscat mortal pe Ahmaud Arbery, un afro-american. Este posibil ca in noul caz de la Atlanta autoritatile federale sa se implice, daca se considera adecvat pentru a se face dreptate.

Deocamdata insa comunitatea americanilor de origine asiatica este extrem de ingrijorata si demonstratii de sprijin sint organizate in intreaga tara.