SUA: fostul președinte Obama sprijină candidatura lui Joe Biden la președinție

Rar se mai întâmplă ceva care să nu aibă legătură cu coronavirus, dar în America au loc anul acesta alegeri prezidențiale.

Fostul prețedinte Barack Obama și-a anunțat sprijinul pentru cel care are cele mai mari șanse să devină candidatul Partidului Democrat la alegerile prezidențiale, fostul său vice-președinte Joseph Biden. Este un moment semnificativ pentru că în preliminariile democrate, Obama s-a ferit să exprime o preferință, iar președintele Donald Trump a profitat spunând, chiar de curând, că probabil Obama știe ceva despre Biden care l-ar face să nu-l sprijine public.

În realitate, fostul președinte s-a dorit neutru în preliminarii, pentru a-l putea sprijini pe candidatul ales, împotriva lui Trump. Așa au procedat și alți predecesori ai săi. În timpul campaniei, Biden a invocat însă foarte des parteneriatul său cu Obama, un președinte foarte popular.

Barack Obama și-a făcut public sprijinul la o zi după ce ultimul rival al lui Biden, rămas în competiție, senatorul Bernie Sanders a anunțat că se retrage și sprijină și el pe fostul vice-președinte. În declarația sa, Obama arată că opțiunea pentru Biden ca vice-președinte a fost una dintre cele mai bune alegeri pe care le-a făcut în viață.

El a exprimat convingerea că Biden are calitățile de care un președinte are nevoie, viața învățându-l cum să persevereze, cum să-și revină după situații grele, care ar fi copleșit alte persoane. „Joe m-a ajutat să rezolvam virusurile N1H1 și Ebola, ca să nu devină pandemia cu care suntem confruntați acum” - apus Obama, recunoscând meritele lui Joe Biden în politica externă. “Joe are caracterul și experiența să ne ghideze într-una dintre cele mai grele perioade și să ne vindece, în lungul proces de redresare” – a arătat Obama.

Fostul președinte i-a elogiat și pe ceilalți candidați democrați și în special pe Bernie Sanders – ai carui sprijinitori, la stânga partidului sunt vitali pentru o victorie în noiembrie. „Această criză ne-a demonstrat că buna guvernare contează” - a spus Obama, continuând: „Adevarul și știința contează. Domnia legii contează. Contează să avem lideri care sunt informați, cinstiți, și care să poată uni populația, nu s-o divizeze”.