Această măsură reprezintă primul pas al Casei Albe în eforturile de a reconstrui „zidul tarifar” aproape global al președintelui Donald Trump, după ce, în februarie, Curtea Supremă a Statelor Unite a anulat taxele „reciproce” cuprinse între 10% și 50%, impuse anul trecut în temeiul unei legi privind situațiile de urgență națională, cu scopul de a reduce deficitul comercial al Statelor Unite, notează Reuters.

Statele Unite susțin că partenerii comerciali nu au reușit să ia măsuri ferme împotriva comerțului cu bunuri fabricate prin muncă forțată care trec prin lanțurile lor de aprovizionare, acuzație pe care aceste țări o neagă.

„Statele Unite au în vigoare de aproape un secol o interdicție privind importul de bunuri făcute cu muncă forțată și o aplică cu strictețe. Ar fi timpul ca partenerii noștri comerciali să facă același lucru”, a declarat Jamieson Greer, reprezentantul comercial al SUA, într-un comunicat.

„Măsura luată astăzi va începe să remedieze ceea ce constituie atât o încălcare a drepturilor omului, cât și o practică comercială care denaturează concurența, în vederea îmbunătățirii bunăstării lucrătorilor de pretutindeni.”

Lista celor 60 de țări supuse noilor tarife cuprinde toate țările din Uniunea Europeană, de exemplu, dar nu și Republica Moldova.

În consecință, tarifele la importurile moldovenești în SUA rămâne cel stabilit în august 2025, anume 25% - redus față de cel de 31% anunțat la începutul a ceea ce unii numesc „războiul tarifar” lansat de președintele Donald Trump după revenirea la putere în ianuarie anul trecut.

Unii parteneri spun că de-acum măcar lucrurile sunt mai clare

Noile tarife erau așteptate, dar partenerii comerciali din întreaga lume au contestat în general justificarea lor juridică. Unii au remarcat însă că acestea nu ar aduce nicio schimbare față de taxele actuale sau chiar ar reprezenta o ușoară îmbunătățire.

„UE salută faptul că acest rezultat este în concordanță cu angajamentele tarifare ale SUA convenite în cadrul Declarației comune UE-SUA”, a declarat un purtător de cuvânt al Comisiei Europene, adăugând că acest lucru oferă un „impuls pozitiv” pentru continuarea eforturilor de explorare a unor noi scutiri tarifare și de aprofundare a cooperării.

Ministrul francez al comerțului, Nicolas Forissier, a declarat că, deși temeiul juridic ridică semne de întrebare, tarifele oferă totuși o mai mare previzibilitate pentru întreprinderi.

Deși contestă acuzațiile care stau la baza anchetei privind munca forțată, guvernul elvețian a afirmat, de asemenea, că Statele Unite își respectă angajamentele anterioare privind plafoanele tarifare, care, în cazul său, ajung până la 12,5%.

Noile tarife acoperă 99,4% din importurile Statelor Unite, dar includ numeroase excepții privind anumite produse, precum petrolul și gazele naturale, îngrășămintele și anumite produse alimentare.

Scris cu informații de la Reuters

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