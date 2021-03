SUA: mutări politice, nedorite de republicani

Urmatoarele mutari politice ale presedintelui Biden sint in chestiuni pe care republicanii nu le doresc: cresteri de impozite si ingradirea procesului „filibuster”, posibilitatea oferita oricarui senator de a bloca o lege, in afara cazului in care peste 60 de colegi i se opun.

Presedintele Joe Biden doreste sa modifice regulile de vot in Senat pentru a face loc unei alte prioritati legislative, finantarea infrastructurii. Liderul republican, Mitch McConnell, a amenintat ca va obstructiona toate procesele din Senat, daca democratii modifica regulile. In plus, un senator democrat – Joe Manchin – se opune de asemenea eliminarii filibusterului. Intr-un comentariu in Wall Stree Journal, McConnell a scris ca o astfel de mutare a democratilor ar antrena o furie greu de descris, cu consecinte majore.

Democratii ar dori sa poata aproba legi cu majoritate simpla, dar nu au solutii pentru opozitia lui Manchin, care reprezinta Virginia de Vest, un stat cistgat clar de Trump la prezidentiale.

Unii colegi ai lui Manchin cred ca un argument care poate avea sanse este ideea ca, fara eliminarea acelui procedeu de blocare, nu va putea fi adoptata o lege care sa interzica, la nivel federal, incercari ale republicanilor de a limita accesul la vot al minoritatilor.

Altii spun ca Manchin ar trebui sa inteleaga ca votul cu majoritare simpla i-ar intari influenta, nu dimpotriva. Dar pina acum, argumentele astea nu functioneaza.

Pentru a plati finantarea infrastructurii, Biden va trebui sa ridice impozitele pentru corporatii si persoane instarite, eventualitate respinsa de nu putine grupuri de influenta, la Washington. Impozitele pentru corporatii ar urma sa fie majorate pina la 28%, in timp ce americanii cu venituri de peste 400,000 de dolari pe an ar urma sa plateasca 39.6% - impozite. Caroline Harris, vicepresedinte la Camera de Comert, a spus: „Toata lumea iubeste infrastructura, pina cind trebuie sa gaseasca surse s-o finanteze”.