Linkuri accesibilitate

Toate site-urile REL/RL
site logo site logo
Precedent Următorul
Ultima oră
Internațional

SUA plănuiesc să pună mai puțină tehnică militară la dispoziția NATO în Europa (NYT)

Steagurile țărilor din NATO la centrul de comandă aliat din Brunssum (Olanda) înaintea unei vizite a președintelui Germaniei, Frank-Walter Steinmeier, pe 11 iunie 2026.
Steagurile țărilor din NATO la centrul de comandă aliat din Brunssum (Olanda) înaintea unei vizite a președintelui Germaniei, Frank-Walter Steinmeier, pe 11 iunie 2026.

Statele Unite intenționează să reducă semnificativ numărul de avioane și nave de război pe care le pun la dispoziție pentru operațiunile NATO din Europa, a relatat vineri ziarul „New York Times”, citând doi înalți oficiali europeni.

Decizia ar limita capacitatea NATO de a lansa atacuri la distanță mare și de a desfășura operațiuni de supraveghere, se arată în articol.

Planul SUA include reducerea numărului de avioane de vânătoare F-16 și F-15E de la aproximativ 150 la 100, reducerea numărului de avioane de recunoaștere maritimă de la 26 la 15 și retragerea tuturor celor opt avioane cisternă de realimentare aeriană pe care le-a pus anterior la dispoziția Europei, scrie ziarul din New York, citat de Reuters.

De asemenea, măsurile preconizate de Pentagon vizează redistribuirea unui submarin de lansare a rachetelor și a unui portavion, împreună cu mai multe nave de război și zeci de avioane care se alătură misiunilor portavionului, a precizat New York Times, adăugând că unul dintre cele două grupuri de bombardiere alocate anterior pentru apărarea Europei ar putea fi, de asemenea, realocat.

Reuters nu a putut verifica imediat informațiile din raport. NATO și Departamentul Apărării al SUA nu au răspuns imediat solicitărilor de comentarii.

Comandamentul Est al SUA a declarat într-un comunicat săptămâna trecută că își va „redimensiona” contribuțiile la Modelul de Forță al NATO, fără a oferi detalii suplimentare.

Reuters a relatat în luna mai că SUA intenționează să reducă capacitățile militare pe care le-ar pune la dispoziția aliaților săi în timpul unei crize majore.

Administrația președintelui Donald Trump a acuzat în repetate rânduri guvernele europene că investesc prea puțin în armatele lor și se bazează prea mult pe protecția SUA, îndemnând în același timp atât aliații europeni, cât și pe cei asiatici să-și majoreze cheltuielile de apărare la cel puțin 3,5% din Produsul Intern Brut (PIB).

Mai multe țări europene din NATO, mai ales Polonia și țările baltice, aflate în flancul estic, în vecinătatea Rusiei, deja au anunțat planuri ambițioase de majorare a cheltuielilor lor militare, în unele cazuri la 5% din PIB.

📰 Europa Liberă Moldova este și pe Google News. Abonează-te

Pe aceeași temă

XS
SM
MD
LG