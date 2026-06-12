Decizia ar limita capacitatea NATO de a lansa atacuri la distanță mare și de a desfășura operațiuni de supraveghere, se arată în articol.

Planul SUA include reducerea numărului de avioane de vânătoare F-16 și F-15E de la aproximativ 150 la 100, reducerea numărului de avioane de recunoaștere maritimă de la 26 la 15 și retragerea tuturor celor opt avioane cisternă de realimentare aeriană pe care le-a pus anterior la dispoziția Europei, scrie ziarul din New York, citat de Reuters.

De asemenea, măsurile preconizate de Pentagon vizează redistribuirea unui submarin de lansare a rachetelor și a unui portavion, împreună cu mai multe nave de război și zeci de avioane care se alătură misiunilor portavionului, a precizat New York Times, adăugând că unul dintre cele două grupuri de bombardiere alocate anterior pentru apărarea Europei ar putea fi, de asemenea, realocat.

Reuters nu a putut verifica imediat informațiile din raport. NATO și Departamentul Apărării al SUA nu au răspuns imediat solicitărilor de comentarii.

Comandamentul Est al SUA a declarat într-un comunicat săptămâna trecută că își va „redimensiona” contribuțiile la Modelul de Forță al NATO, fără a oferi detalii suplimentare.

Reuters a relatat în luna mai că SUA intenționează să reducă capacitățile militare pe care le-ar pune la dispoziția aliaților săi în timpul unei crize majore.

Administrația președintelui Donald Trump a acuzat în repetate rânduri guvernele europene că investesc prea puțin în armatele lor și se bazează prea mult pe protecția SUA, îndemnând în același timp atât aliații europeni, cât și pe cei asiatici să-și majoreze cheltuielile de apărare la cel puțin 3,5% din Produsul Intern Brut (PIB).

Mai multe țări europene din NATO, mai ales Polonia și țările baltice, aflate în flancul estic, în vecinătatea Rusiei, deja au anunțat planuri ambițioase de majorare a cheltuielilor lor militare, în unele cazuri la 5% din PIB.

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