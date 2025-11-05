Șeful NATO la București: „Alianța e gata să vă apere, de aceea nimeni nu vă va ataca”

„Dacă ar exista un atac [asupra României], NATO va veni să vă salveze. Așa funcționează NATO. Noi trebuie să fim siguri că apărăm fiecare centimetru al teritoriului NATO. Dacă această țară va fi atacată, sunt 31 de națiuni care vor veni să apere România. De aceea cred că nimeni nu va încerca să vă atace”, a spus secretarul general al NATO, Mark Rutte, la o conferință de presă ținută miercuri la București cu președintele român Nicușor Dan.

El a mai spus că „ajustările” trupelor NATO nu reprezintă ceva „singular” și s-au „întâmplat mai mulți ani” și a făcut trimitere la „angajamentul președintelui SUA, Donald Trump, față de NATO și față de eforturile noastre comune”, informează Europa Liberă România.

Asigurări similare a dat și președintele Nicușor Dan, care a amintit despre noul program NATO de apărare a flancului estic.

Dan a spus că programul Santinela Estică presupune „mai multe capacități militare și oameni atunci când e nevoie” și a dat exemplu exercițiul militar care are loc în prezent la Cincu, în România, unde peste 5.000 de militari aliați exersează tipuri de răspuns la amenințări tocmai pentru a descuraja orice agresiune.

Președintele român a mai spus că a discutat cu Rutte despre creșterea cheltuielilor pentru apărare în România.

Rutte se află la București cu ocazia unui forum pe tema a ceea ce unii au numit „reînarmarea Europei” pe fondul agresiunii rusești din Ucraina.

„NATO–Industry Forum 2025” începe miercuri și are peste 800 de participanți din 26 de state și 300 de companii din industria de apărare

Forumul se desfășoară sub patronajul secretarului general al NATO.

Joi, 6 noiembrie, la Forum vor participa președintele României, Nicușor Dan, precum și numeroși lideri civili și militari din NATO și Uniunea Europeană.

Este așteptat ca Mark Rutte să țină un discurs.

Vizita secretarului general al NATO vine la o săptămână după ce Statele Unite au anunțat o redimensionare a trupelor americane în patru țări de pe flancul estic, inclusiv pe teritoriul românesc.

Măsura, anunțată pe 29 octombrie 2025, constă în retragerea unei brigăzi de infanterie din mai multe țări europene – Bulgaria, România, Ungaria și Slovacia, ceea ce înseamnă o scădere a prezenței rotative americane în regiune.

Conform declarațiilor oficiale ale ministrului Apărării Naționale al României, aproximativ 1.000 de soldați americani vor rămâne dislocați în România în baza de la Mihail Kogălniceanu, Cincu și Deveselu.

