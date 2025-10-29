SUA liniștesc „flancul estic” NATO după ce Bucureștiul dramatizase o rotație de personal american

„Nu este vorba despre o retragere a Statelor Unite din Europa sau despre un semnal al diminuării angajamentului față de NATO și articolul 5 (care consideră un atac asupra unui membru drept atac asupra tuturor)”, a declarat miercuri Comandamentul Armatei Americane din Europa, cu sediul la Wiesbaden, în vestul Germaniei.

„Statele Unite mențin o prezență puternică pe întreg teritoriul (...) european și păstrează capacitatea de a mobiliza forțe și mijloace pentru a îndeplini obiectivele din această regiune și pentru a sprijini prioritățile SUA, inclusiv angajamentul președintelui Trump de a apăra aliații NATO”.

Declarația armatei americane merge și mai departe, aducând o rară laudă aliaților europeni, pe care președintele Donald Trump i-a cam certat.

„Aliații noștri din NATO răspund apelului președintelui Trump de a-și asuma responsabilitatea principală pentru apărarea convențională a Europei. Această ajustare a poziției forțelor nu va schimba mediul de securitate din Europa” - se mai spune în comunicatul venit la câteva ore după ce Bucureștiul a informat despre prognozata mișcare de personal american la baza de la Mihail Kogălniceanu.

Ambasadorul SUA la NATO, Matthew Whitaker, a venit și el cu precizări, insistând că „Statele Unite rămân puternic angajate în securitatea României”.

„Statele Unite rămân angajate față de România – ca aliat de încredere al NATO, partener strategic vital și forță motrice pentru securitatea în Europa. Prezența noastră puternică și angajamentul nostru durabil față de Europa rămân neclintite”, a declarat ambasadorul.

Mai devreme, NATO dăduse un comunicat asemănător, precizând că nici măcar nu este vorba de o retragere de trupe, ci de o rotație a lor.

Declarații similare au făcut și guvernele unor țări din alianță, ca Polonia și Italia.

La baza avalanșei de comunicate și precizări a stat o declarație făcută miercuri dimineață de ministrul român al Apărării, Ionuț Moșteanu.

La o conferință de presă, el a sugerat că retragerea unor militari americani din România ar ilustra deplasarea interesului strategic al SUA spre zona indo-pacifică - o idee repede interpretată de presa din România ca o „retragere”. Mai multe portaluri de știri populare au început să publice previziuni despre cum își va asigura România securitatea după ce americanii vor „pleca”.

După ce americanii și NATO au asigurat că nu pleacă nicăieri, oficialii de la București au respins la rândul lor interpretările de presă prea dramatice, precizând că e vorba de o „ajustare”, nu de o retragere.

Ideea că Europa nu mai este prioritară pentru SUA este reînviată periodic de politicieni și comentatori de presă încă de la sfârșitul Războiului Rece - dar Statele Unite, indiferent cine este la Casa Albă, își reasigură aliații europeni că nu este vorba de nicio mare schimbare, odată ce aceste analize capătă ecouri prea mari.

