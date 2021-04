SUA vor avea un centru pentru influențe străine maligne

Agentiile americane de informatii au inceput sa lucreze la crearea unui centru, menit sa combata influentele externe nocive, in Statele Unite – cum au fost amestecul Rusiei in alegerile americane sau atacurile cibernetice.

Biroul national pentru informatii – o agentie guvernamentala – va crea Centrul pentru Influente Straine Maligne, care va aduna si analiza informatii cu privire la aceste chestiuni. Asta survine dupa ce oficialitati din administratie si membrii in Congres au fost avertizati ca astfel de incercari de influentare vor continua si in anii urmatori.

Luna trecuta a fost facut public un raport cuprinzator, care descrie amestecul Rusiei in alegerile din 2020, dupa ce o facuse si anterior, in 2016. Iranul a facut acelasi lucru, aparent China avea intentia sa o faca, dar proiectul nu a fost pus in aplicare. Atunci cind republicanii au controlat Congresul, a fost acceptata idea ca Vladimir Putin a incercat sa influenteze rezultatul scrutinului prezidential din 2016, dar nu si ca a facut-o in favoarea lui Donald Trump.

Centrul preconizat va utiliza experti din toate agentiile de informatii si va incerca sa le coordoneze activitatea, avind in obiectiv in principal Rusia, Iranul, Corea de Nord si China. Directoarea Agentiei National pentru Informatii, Avril Haines, a spus ca, in prezent, este conturata infrastructura de securitate pentru ca incercarile de influentare sa fie identificate si comunicate.

Presedintele Comisiei pentru Informatii din Senat, Mark Warner, a declarat ca rapoarte recente arata ca advesari ai Statelor Unite continua sa exploateze mediile de socializare pentru a se amesteca in alegeri si seamana dezbinare sociala. P

resedintele comisiei echivalente din Camera Reprezentantilor, Adam Schiff, si-a exprimat speranta ca noul centru va putea oferi factorilor de decizie politica informatii pentru a detecta incercari de influentare si a raspunde adecvat, pentru a se evita „subminarea democratiei americane”.