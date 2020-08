„Suntem un stat născut mort, un stat cu multe dificultăți pe care nicidecum nu le putem depăși” (FOTO/VIDEO)

Pe 27 august 1991, 278 de parlamentari, susținuți de zeci de mii de oameni adunați la Marea Adunare Națională la Chișinău, au votat Declarația de Independență. În ajunul aniversării a 29-a, moldovenii cred că au avut prea multă speranță și au ajuns la o prea multă disperare.

* * *

În 29 de ani de independență, Republica Moldova a pierdut peste un milion de cetățeni. Cei mai mulți au plecat peste hotare în căutarea unei vieți mai bune, iar cei care au rămas acasă speră că cei de la guvernare le vor asigura un salariu mai mare și condiții decente de trai. Deocamdată, interlocutorii mei pe care i-am avut la Cimișlia vorbesc despre țara lor ca despre o țară coruptă, săracă și cu cetățeni dezamăgiți. De ce au ajuns ei în situația critică actuală? Pentru că, așa cum o spun chiar localnicii din Cimișlia, la putere ajung politicieni făloși, mincinoși, care au produs un sistem legislativ incoerent și ambiguu perpetuat în aceste trei decenii. Mulți oameni cred că actuala clasă politică continuă să funcționeze ca o oligarhie, pentru că statul are prea mulți demnitari cu puțină demnitate.

– „Eu cred că Republica Moldova a mers pe cel mai prost scenariu. Posibil că din cauza asta și va ieși din groapă mai repede ca alte state, că nu mai avem unde coborî și deja e momentul să mergem în sus.”

Europa Liberă: Ce înseamnă că s-a ajuns în mlaștină sau că nu mai este unde?

– „Adică în economia de piață statul s-a implicat și a încurcat lumea. Eu îmi amintesc încă pe timpul lui Voronin și chiar al lui Snegur, programe sociale și programe sociale, sărăcie, n-aveai de unde lua bani, iar ei umblau cu programe sociale. Businessul a avut de suferit și din cauza oamenilor care au „răsărit” mai repede și s-au transformat în oligarhi, care le furau businessul, îi amenințau; cu privatizarea știm ce s-a întâmplat – mulți oameni nici până în ziua de azi nu mai știu pe unde sunt bonurile lor, n-au primit niciun leu niciodată.

Din punct de vedere politic, la fel avem 47 de partide și n-avem pluralism politic sau el este numai aparent, procesul democratic depinde de pluralismul politic, dar și de cultura populației. Spiritual avem elemente bune, avem artă, oameni de valoare în Republica Moldova, dar cultura în masă eu cred că a luat-o tot strâmb, acel cumătrism, nănășism, nepotism aici a căpătat o amploare foarte mare, deoarece statul nu-i efectiv, prin instituțiile statului nu-ți poți rezolva întrebările și oamenii sunt nevoiți să recurgă la aceste forme de ajutor reciproc.”

Europa Liberă: S-a contat mult că se va uni societatea în jurul unei idei. A întârziat ideea, e lipsa acestei idei care ar consolida societatea dezbinată?

Acum e foarte complicat să unești poporul în jurul unei idei...

– „Societatea a încercat să se unească în ’89-’90 și cred că într-o oarecare măsură a reușit, dar pe urmă ea a fost terfelită, iată, chiar cazul Roșca. Acum e foarte complicat să unești poporul în jurul unei idei. Eu aș vedea o idee națională revenirea la identitate și un acord de tipul Documentului de la Snagov din România, când toate partidele politice au decis că susțin dezvoltarea pe cale europeană, integrarea europeană. Alte soluții sau idei nu văd care ar putea să adune oamenii. Să-i chemi să revină de peste hotare, deja mulți râd, că au revenit, au suferit, au fost nevoiți să plece din nou; să-i inviți să facă business aici, aici e aproape imposibil să supraviețuiești.”

Europa Liberă: La mulți ani, Republica Moldova!

– „La mulți ani, Republica Moldova!”

Valentina Ursu, Europa Liberă, a făcut un popas aici, la Cimișlia, și întrebăm: mai țineți minte când s-a proclamat independența?

– „Pe 27 august a fost declarată independența Republicii Moldova.”

Europa Liberă: Cum s-a dezvoltat țara?

– „Foarte rău, pentru că la putere îs hoții și bandiții.”

Europa Liberă: Ei sunt aduși la putere cu votul cetățenilor.

– „Da, cu votul cetățenilor. La noi majoritatea populației îi bolnavă, că așa ne-a educat Partidul Comunist și ei au fost cei mai mari hoți și bandiți care au adus Republica Moldova la ce au adus-o.”

Europa Liberă: Și cum scapă Republica Moldova de probleme?

– „Curat, unire cu România. Asta-i salvarea! Sau să vină cineva la putere din tineri, că sunt băieți foarte deștepți, dar nu pot încăpea de bandiții ăștia care-s la putere acum, mai ales Partidul Democrat.”

Europa Liberă: Dvs. ziceți că unirea ar fi salvarea, dar cei de la Tiraspol, cei de la Comrat au alte viziuni?

– „Dar aceștia eu știu, pentru că Dodon așa a împărțit Republica Moldova, pentru ca să aibă el profit și din Transnistria, și din Găgăuzia, să aibă voturi, să fie la putere.”

Europa Liberă: Cine i-a dorit mai mult bine și i-a oferit bine Republicii Moldova?

– „I-a oferit bine Republicii Moldova curat România. Acolo-i și piața noastră, acolo-i tot. Câte reparații au făcut ei în grădinițe și licee? Acum ne-au ajutat cu pandemia, au construit gazoductul Iași-Chișinău... Iaca binele! Noi plătim acum preț mai mare pentru gazul de la Rusia datorită lui Dodon, el vrea să vândă țara, el îi trădător de patrie, pentru că el are profit de la asta. El se duce la Moscova, în altă parte, în Uniunea Europeană el n-a fost deloc.”

Europa Liberă: Pe ce drum credeți că o să meargă Republica Moldova în continuare?

– „Acum au să fie alegeri prezidențiale, tragem nădejde ca Dodon să se ducă și să intre un om la putere care se uită în partea astălaltă, nu se uită în partea Rusiei.”

Europa Liberă: Dar cine-i omul acela?

– „Tragem nădejde la Maia Sandu.”

Europa Liberă: De ce vreți să fie Maia Sandu?

– „Pentru că ea-i la locul ei și ea se uită acolo unde trebuie să se uite. Eu am trei copii, au studii superioare și toți îs plecați în Europa. Vin doar să mă vadă pe mine și gata. Ei spun așa: „Am veni acasă, dacă am avea ceva, un viitor, să ne aranjăm la lucru, să avem zarplată (salariu). Dar așa, la ce să venim? Să venim la pensia matale de 1.300 de lei?”.

Europa Liberă: Mai țineți minte când s-a proclamat independența Republicii Moldova?

– „Ei, mai bine pe rusește spune... Eu nu țin minte ce am mâncat ieri.”

Europa Liberă: Cum s-a dezvoltat Republica Moldova ca țară?

– „Doamnă, nici nu știu ce să spun – nici așa, dar nici așa. Îl critică pe Dodon, dar Dodon îi bun, vai de capul lui, săracu’. De-atâta o să-l votez numai pe Dodon. Îi bun om.”

Europa Liberă: Dar vă mai amintiți cine au mai fost președinți de țară?

– „Ei, numai aista... Voronin, dacă au să-l aleagă, îl aleg și eu.”

Europa Liberă: Și dacă va candida și Voronin, și Dodon, pe cine alegeți?

– „O să mă mai gândesc încă.”

Europa Liberă: Cum vedeți viitorul Republicii Moldova?

– „Nu văd nimic bun, dar nici n-o să văd, că eu mâine-poimâine mă duc, am 80 de ani...”

Europa Liberă: Dar cum ați vrea să fie?

– „Cum o fost înainte, toți împreună erau, ca niște frați.”

Europa Liberă: Vă mândriți că sunteți cetățean al Republicii Moldova?

– „D-apoi numaidecât, că eu am crescut aici.”

Europa Liberă: Cu ce vă mândriți?

– „Of și iarăși of!”

Europa Liberă, în ospeție aici, la Cimișlia, și întrebăm cetățenii cum au fost cei 29 de ani de independență.

– „Nu știu cum e la independență, cu rușii era tare bine, erau lemne, erau cărbuni, oamenii trăiau tare bine, tare-tare. Eu am lucrat până acum în Rusia, la sere am lucrat. Dar aici la noi tare rău trăiesc oamenii, tare rău trăiesc, vă spun cinstit.”

Europa Liberă: Dar ce înseamnă „trăiesc rău și greu”?

– „Pentru că nu-s bani, de-atâta. N-au grijă de oamenii cei bătrâni, dreptate nu dau la oameni, îi amăgesc. Și-i corupție mare la Cimișlia, îi corupție peste tot, înțelegi matale? Eu îți spun dreptatea cum este, corupția-i peste tot.”

Europa Liberă: Câți bani i-ar trebuie cetățeanului să spună că are o viață bună?

– „Zece mii de lei pe lună măcar să aibă, pe lună fiecare om. În Cimișlia viața-i scumpă, apa, canalizația-i tare scumpă, nu-i nicăieri așa de scump ca la Cimișlia. Noi am întrebat cetățenii de la Comrat, nu-i așa, cum e la noi, în Cimișlia.”

Europa Liberă: Cine schimbă situația în bine?

– „Eu spun că în Rusia de ce-i așa de bine, iaca am neamuri acolo, cunoscuți am. Acolo, în Rusia-i altfel, aici nu-i așa.”

Europa Liberă: În Moldova trebuie cineva să schimbe viața?

– „Aici la noi e corupție și nu faci nimic aici la noi.”

Europa Liberă: Dar o dată la patru ani mergeți și votați pentru cei care-s buni?

– „Pentru acei care tot spun că o să fie bine și tot îi rău. Vin toți hoții și cei care au fost hoți așa au și rămas.”

Europa Liberă: Dar ei vin cu votul cetățenilor?

– „Vin cu votul cetățenilor, cetățenii cred că o să fie bine și la urmă îi amăgesc și lumea o amăgesc. Mai pe scurt, cum era cu rușii, mai mult n-o să fie nimic. Nici drumuri n-au să fie, nimic, nici viață n-are să fie asta...”

Europa Liberă: Rușii ce ajutor îi dau Moldovei?

– „Dar cine cere de la ruși? Dodon când șede, când nu șede la locul lui, fiindcă îl mănâncă ăștia care vor democrație. Care democrație, măi, dacă voi vă mâncați unul pe altul? Puneți în buzunare și lumea n-are nimic. Vă gândiți de buzunarele voastre, dar de lume nu vă gândiți.”

Europa Liberă: Dacă ați fi Dvs. la guvernare, ce ați face?

– „Aș lua din oamenii bătrâni care m-au crescut pe mine și pe alții...”

Europa Liberă: Vă mândriți că sunteți cetățean al Moldovei?

Mai bine rămânem în soiuz (uniune) cu toții și gata...

– „Îmi pare bine, dar pe de o parte îmi pare rău, mai bine rămânem în soiuz (uniune) cu toții și gata. Gândiți-vă la oamenii bătrâni, măi, hai eu ca eu, că sunt tânăr măcar, dar oamenii bătrâni care v-au crescut, de ce se comportă urât cu dânșii? Da’ alții numai cu buzunarul plin și fac bani, iaca ce.”

Europa Liberă a făcut un popas la Cimișlia și întrebăm localnici despre cei 29 de ani de independență a țării. Cum au fost ei pentru stat, pentru cetățeni?

– „Suntem un stat care s-a născut mort, un stat cu multe dificultăți pe care nicidecum nu putem să le depășim.”

Europa Liberă: Când se ajunge și la schimbarea situației? Cine sunt agenții schimbării?

– „Agenții schimbării pot fi doar cetățenii, noi cu activismul nostru civic, punând presiune pe politicieni, pe cei pe care îi alegem și alegând corect.”

Europa Liberă: Deseori, cetățenii au ales străinătatea, adică asta a însemnat că nu au mai vrut să lupte aici?

– „Asta a însemnat că oamenii s-au refugiat în lumea lor și n-au mai vrut să fie combativi, n-au vrut să lupte pentru viitorul lor, au ales calea cea mai ușoară – să plece peste hotare.”

Europa Liberă: Și lipsa lor se face simțită?

– „Lipsa lor se face simțită mai ales în perioada scrutinelor electorale, în perioada când este nevoie de susținere, de presiune pe politicieni.”

Europa Liberă: Sunteți tânăr, reprezentantul generației tinere, Dvs. care trebuie să vă pese mai mult de ceea ce va fi mâine, peste 10, peste 20 de ani.

Democrația a ajuns a fi discreditată de politicieni care s-au acoperit cu democrația în scopurile lor meschine de a ajunge la putere...

– „Nouă ne pasă. Eu, de exemplu, sunt membru al unei asociații obștești, al unui ONG. Însăși democrația a ajuns a fi discreditată de politicieni care s-au acoperit cu democrația în scopurile lor meschine de a ajunge la putere și de a-și urmări propriile interese.”

Europa Liberă: Și dacă democrația a ajuns să fie de ocară, atunci mulți cetățeni spun că vor revenirea la dictatură?

– „Exact! Revenirea la dictatură, la regimuri autoritare, modele le sunt Lukașenka, Putin...”

Europa Liberă: Cine a ajutat și continuă să ajute Republica Moldova?

– „Principalii parteneri care ajută Republica Moldova sunt Uniunea Europeană, Statele Unite și România, țări spre care noi trebuie să tindem, să ne orientăm.”

Europa Liberă: Câți gândesc ca Dvs.?

– „Puțini, din păcate. Din cauza manipulării și dominației știrilor false sau manipulării din partea posturilor TV rusești sau controlate de către Kremlin, propaganda rusă, asta este situația...”

Europa Liberă: Și cum vedeți viitorul?

– „Viitorul îl văd doar împreună cu România.”

Valentina Ursu, Europa Liberă, astăzi, în ospeție la Cimișlia. Discutăm despre cei 29 de ani de independență. Cum au fost ei pentru stat, pentru cetățeni?

– „Cât se poate de furat țărișoara asta? Cât se poate de bătut joc de poporul acesta? De-amu nici poporul n-a rămas în sat, numai furatul și gata.”

Europa Liberă: Cum au fost anii de independență pentru stat, pentru cetățeni?

– „Sunt Vasile Cotoros, fermier, or. Cimișlia. Începând cu sfârșitul anilor ‘90, s-a făcut împroprietărirea cu pământ a țăranilor, așa se spune în popor, însă s-a făcut o crimă împotriva acestui sector, s-a împărțit pământ tuturor care au avut dreptul și poate chiar pe undeva nedreptul să primească, nu s-a luat în considerație că majoritatea nu au cunoștințe, s-a furat, s-a privatizat, nu știu cum să-i spun, și astăzi avem foștii președinți de colhoz sau actualii lideri, eu îi numesc pur și simplu turiști prin agricultură. Au făcut contracte de arendă a terenurilor, pun accent mai mult pe cultivarea culturilor anuale, puțini care se încumetă să sădească vii, livezi, culturi multianuale. Iată exemplul anului pe care îl avem acum, avem o tragedie totală în agricultură.”

Europa Liberă: Vă mândriți că sunteți cetățean al Moldovei?

– „Da! Cu aceea, în primul rând, că am fost și eu în străinătate, m-am întors totuși la baștină, copiii sunt aici stabiliți, căsătoriți, sunt bunel, oricât ar fi de rău, dar sperăm totuși la un viitor. Sunt mândru că trăiesc pe acest plai mioritic cu climă plăcută pentru a conviețui aici cu mai multe națiuni care când ei au venit noi eram demult aici, dar mă dezamăgește faptul ca țară pe arena mondială ne privesc cu ochii întorși și din cauza furtului miliardului, pe care parcă-l caută, dar mai mult îl ascund.”

Europa Liberă: Dvs., cetățenii, sunteți supărați și criticați clasa politică, dar și acei politicieni sunt aleși cu votul cetățenilor?

– „Da, cu părere de rău, acesta este rezultatul traseismului politic la noi, că alegem una, ei ajung acolo, uită de noi și se vând, se cumpără dintr-un partid în altul, manevrează și nu sunt acelea majorități parlamentare care trebuiau să fie după viziunile politice din campania electorală și iese dezamăgit alegătorul. Când mergem la alegeri, să mă scuzați, cetățeanul îmblă ca o oiță prin buletine păscând pe cine să aleagă să voteze.”

Europa Liberă: Aveți modele de politicieni în țară?

– „Nu. Marea majoritate acum speră totuși Maia Sandu să dea dovadă de acea bărbăție, măcar că este o fire de femeie plăpândă, dar femei mici au făcut lucruri mari în lume, cum a fost și acea Margaret Thatcher, cum a fost și Madeleine Albright în Statele Unite – politicieni cu greutate. Sperăm și noi, fiindcă, mă scuzați, unii bărbați sunt mai răi ca femeile.”

Europa Liberă: Cum s-a dezvoltat Republica Moldova pe parcursul celor 29 de ani de independență?

– „S-a furat. Vin la guvernare în parlament și nu fac nimic, au furat tot-tot. 35 de raioane îs în republică, cu miliardele acestea făceau în fiecare raion câte două fabrici, două zavoade (uzine), dar acum nimic, toți s-au dus după hotare. Cum să se dezvolte, dacă ei fură banii, miliardele?”

Europa Liberă: De ce pleacă lumea?

– „Nu-s locuri de muncă. Vin diasporii de după hotare și când se uită că nu-i lumină, gaz, apă, canalizare – se întorc și pleacă.”

Europa Liberă: Care a fost contribuția Dvs. la consolidarea statalității Republicii Moldova?

– „Eu tot timpul am fost pentru aceea ca toți cetățenii să nu plece, dar locurile de muncă să se păstreze.”

Europa Liberă: Dvs. cu ce ați contribuit ca să fie întărită independența Republicii Moldova?

– „Iaca, monumentul. În 2006 am făcut din banii mei monumentul veteranilor de război din Transnistria.”

Europa Liberă: Ați fost participant la războiul din Transnistria?

– „Da, sunt participant la războiul din Transnistria, cu acte...”

Europa Liberă: Cine cu cine a luptat în 1992 la Nistru?

– „A fost bine pregătit de Imperiul Rus ca să fie războiul acesta și au dat drumul la pușcăriași, cazaci din Rusia, de acolo din pușcărie și i-au trimis încoace la Tiraspol să lupte împotriva așa o țară pașnică de moldoveni truditori, muncitori. Iaca ce a fost...”

Europa Liberă: Și de atunci, Moldova rămâne un stat care are o regiune separatistă?

– „Da, regiunea separatistă se păstrează și acum. Dacă era un președinte de țară care-i cu ideile istoriei Basarabiei române, demult avea să scoată armata asta, dar ei încă o întăresc aici. Păstrați-o acolo în Rusia, luați Armata a 14-a de aici!”

Europa Liberă: Igor Dodon s-a întâlnit cu Vadim Krasnoselski…

– „Interesele lor, nu ale cetățenilor.”

Europa Liberă: Dar care din președinții Republicii Moldova în acești 29 de ani a trăit cu interesul național?

– „Niciunul!”

Europa Liberă: Dar vi-i amintiți pe toți?

– „Parcă se speriau, dar ce o să-mi spună mie rusul? Chiar și Snegur: da’ ce o să-mi spună mie Rusia? Dar Lucinschi îi comunist, după Lucinschi îi Voronin și de Dodon nici nu mai spunem. Apropo a fost Guvernul lui… Filat în 2012 a scos sârma de la Prut, unicul prim-ministru, unicul guvern care a scos sârma ghimpată de la Prut. În 2014 au făcut pașapoartele biometrice ca să se poată lumea duce, unicul guvern care o adus al doilea om după președintele din America, vicepreședintele când l-au adus la Chișinău. Eu am fost acolo la Chișinău, am văzut tot.”

Europa Liberă: Vă mândriți că sunteți cetățean al Republicii Moldova?

– „Mă mândresc că sunt basarabean român.”

Europa Liberă: Ca cetățean al Republicii Moldova, cu ce vă mândriți?

– „Ei..., cu nimic. În limba rusă se spune: «как будто существует» (сa și cum ar exista). Dacă va fi o guvernare, un președinte nou, eu de multe ori am spus: care președinte o să scoată armata de aici și care parlament va vota Unirea cu România – atunci se va schimba totul.”

Europa Liberă: Armata rusă să o scoată?

– „Da, Armata a 14-a s-o scoată!”

Europa Liberă: În viitorul Moldovei credeți?

– „Nu prea. Conducerea absolut toată din temelie trebuie schimbată. Eu în Italia am văzut așa o țară de mare dezvoltată și am nimerit când erau alegerile. Păi, ei vreo câteva partide au acolo, dar la noi – numai partide. Și fac, și învârtesc, și câștigă bani, ca un fel de afaceri și-au făcut, anume afaceri, dar nu partide.”

– „Totdeauna am trăit în sărăcie, totdeauna am trăit în haos, în minciună. Asta tot depinde de guvernate și de toți acei de sus.”

Europa Liberă: Dar guvernarea asta și cei de sus sunt aleși de cetățeni?

– „De oameni, da, dar lumea-i prost informată.”

Europa Liberă: Și încotro, Moldova?

– „Nu știu dacă o să mai fie un viitor, dar sperăm, lumea parcă se mai trezește încetișor, prinde a vedea ce se face.”

Europa Liberă: Cine-i dorește bine Republicii Moldova?

– „Poate România, poate Europa, nu știu, nu pot să vă spun chiar precis, dar ce vedem noi de la Federația Rusă și cu ce ne-a ajutat? Adică, eu aș crede că înspre Uniunea Europeană trebuie să ne mișcăm, nu spre Federația Rusă.”

Europa Liberă: Dar dacă nu-i unire în societate?

– „Iaca asta-i problema noastră, a moldovenilor - nu-i înțelegere între noi.”

* * *

Voci adunate la Cimișlia. Ce a realizat Republica Moldova în acești aproape 30 de ani de independență? Întrebarea i-am adresat-o și Ecaterinei Mardarovici, ex-deputata în parlamentul țării.

Ecaterina Mardarovici: „Republica Moldova foarte activ s-a implicat în procesele perestroikăi pornite în Uniunea Sovietică, a urmat Declarația de Independență care chiar ne-a bucurat mult. Eu nu știu dacă vom reuși vreodată în Republica Moldova să unim atâtea minți, să zic așa, atâtea suflete, să unim acea dorință ascunsă ani de zile în fiecare om care a participat la Marea Adunare Națională și în perioada Declarației de Independență în acele zile, acel spirit. Eu cred că viața mea este foarte bogată că am participat la astfel de evenimente istorice, că am putut să mă bucur de frumusețea unei mulțimi, că mai mulți oameni sunt la fel și își doresc la fel.”

Europa Liberă: Cum s-a consolidat această independență pe parcursul celor aproape trei decenii?

Ecaterina Mardarovici: „S-a consolidat greu. Am fost în fruntea țărilor care au pornit pe calea independenței, adică fostele republici sovietice. În anii 1995, noi eram chiar cei mai avansați, în rând cu țările baltice, cu noua Constituție, care cred și azi că a fost un model de Constituție, o variantă aproape cea mai bună. Am pornit multe reforme, oamenii îi îmbrățișau și aveau încredere în acei politicieni. Cu regret, la fiecare 10 ani în Republica Moldova se întâmplă ceva. Deci, în 1994 alte alegeri, o guvernare agrariană cu nomenclatura comunistă care și-a dat seama că Uniunea Sovietică s-a terminat, adică nu mai revine și că acum e acum, astfel am intrat într-o perioadă foarte, foarte complicată.

La sfârșitul anului 1998, Republica Moldova a ajuns să achite pensiile, vorba umoristului Gheorghe Urschi, cu sicrie, cu produse care erau de o calitate foarte proastă. Iarăși renaștem, într-un fel, în ‘98 revine o guvernare democrată, dar nu rezistăm, pentru că trebuiau făcute reforme deja foarte serioase, însă populația, cetățenii nu erau pregătiți. Noi, ca politicieni, ne-am asumat atunci acele riscuri și am pornit reforma teritorial-administrativă, reforma sistemului de asistență socială și reforma sistemului de pensii, mai multe reforme s-au început și în sistemul de justiție. Și iarăși n-am rezistat, doar am început. Atunci când se fac niște reforme profunde, rezultatele nu vin imediat, abia după 3-4 ani încep să se vadă primele rezultate. Or, după achitările de pensii în papuci și în sicrie, oamenii nu mai aveau răbdare să mai aștepte: Hai, ați spus, faceți reforma! Vrem rezultate! Dar ele încă nu se vedeau.

Anumite lucruri au început să frâneze, pentru că a început să frâneze semnificativ independența...

Eram atunci în Comisia protecție socială, sănătate și familie. Am și acum acele foi de la o întâlnire cu oameni de afaceri și cu reprezentanții Ministerului Muncii și Protecției Sociale. Eu n-am primit amenințări niciodată cum le-am primit atunci, la acea întâlnire cu prim-ministrul Sturza și cu oamenii de afaceri, care ne-au făcut criminali, pentru că noi nu mai permiteam achitarea cu produse cu Fondul social. Era perioada în care unii se îmbogățeau peste noapte. Și iarăși, în 2001, stopăm tot, avem o perioadă de guvernare comunistă un pic mai altfel decât cea agrariană, una care a cochetat atât cu Uniunea Europeană, cu condițiile și cu standardele Uniunii Europene, adică a exploatat puțin și speranțele europene, și cele pro-Kremlin, eu le zic pro-comuniste, pro-rusești, pro... nu știu cum să le mai spun. Și totuși, anumite lucruri au început să frâneze, pentru că a început să frâneze semnificativ independența.

În 2009 se întâmplă o altă parcă revoluție, iarăși trăim evenimente istorice în care majoritatea, multă lume se adună, creditează cu încredere grupuri de politicieni, îi crede. A fost a doua oară în viața mea când am văzut mulțime de oameni care chiar credeau în acei politicieni care îi reprezentau, pentru că supărarea a fost mare. Și iarăși parcă am pornit-o bine, am semnat Acordul de Asociere, și iarăși perioada în care unii se îmbogățeau peste noapte. Nu zic că nu s-au făcut schimbări, eu le văd și mă bucur, separat, pe mine oricum mă bucură chiar cum se vorbește limba română și în sate, mă bucur să văd oameni simpli care încearcă să vorbească fără rusisme, mă bucură copiii, dar avem încă multe probleme.

Una din cele mai mari probleme pe toată această perioadă a fost că politicienii noștri, partidele politice din Republica Moldova și președinții nu au fost consecvenți în abordarea problemei Transnistriei. Fiecare președinte care a venit l-a criticat pe fostul președinte, a spus: A, eu voi rezolva problema într-un fel sau în altul. Nu am avut o poziție constantă, consecventă și, de fapt, asta ne-a adus astăzi la punctul în care nu avem soluții, avem doar încercări, dar nu am soluționat nimic.”

Europa Liberă: Ceea despre ce vorbesc cel mai mult cetățenii e, în primul rând, depopularea statului, peste un milion de cetățeni ar fi plecați în străinătate. Acest exod a lăsat o Moldovă îmbătrânită.

Ecaterina Mardarovici: „Aveți perfectă dreptate.”

Europa Liberă: Brațele de muncă pleacă, mințile lucide aleg și ele calea străinătății. Și atunci, Moldova orfană, Moldova fără acest capital uman nu poate să se dezvolte, așa cum ați spus că semăna pe timpuri Republica Moldova cu statele baltice.

Ecaterina Mardarovici: „Și cu regret, semne că în Republica Moldova într-un viitor apropiat am putea să trăim ca niște oameni care respectăm statul, plătim impozite și statul ne respectă pe noi, pentru că ne întoarce ceea ce merităm prin infrastructură, servicii sociale ș.a.m.d., noi nu avem această speranță și atunci fiecare se descurcă cum poate sau ia drumul pribegiei. Mulți au acumulat niște bani, așa, neplătind, nerespectând statul acesta, și-au luat banii și au plecat acolo unde deja vor respecta acel stat în care s-au stabilit. Eu cunosc mulți asemenea cetățeni...”

Europa Liberă: Dar guvernările sunt conștiente că practic au alungat acești oameni din țară?

Ecaterina Mardarovici: „Nu! Și noi ne învinuim mereu unii pe alții, pentru că suntem o populație sau niște cetățeni care facem mari compromisuri în ceea ce privește valorile morale. Noi fiecare suntem și înger, și demon. Fiecare știm foarte bine ce trebuie să facă colegul de alături, ce trebuie să facă statul, ce trebuie să facă altcineva și niciodată nu ne gândim ce trebuie să facem noi. Și chiar în această perioadă de pandemie am văzut oameni care umblă fără măști, care sunt într-o discuție atât de activă despre cât de rău nu știu cine e și când întrebi: dar tu de ce ești fără mască? – Da’ îi în geantă... Asta e! La noi totul este în geantă, la noi totul este dublu.

Am ajuns la concluzia că R. Moldova ar trebui să se numească una scriem, una spunem și alta facem...

Chiar zilele acestea am ajuns la concluzia că Republica Moldova ar trebui să se numească una scriem, una spunem și alta facem. Este o deosebire atât de mare între om în viața lui cotidiană, între politicianul cu viața lui cotidiană și viața lui publică, între funcționar, între medicul care pentru un om este înger și pentru alt om este demon... Și cunosc multe astfel de cazuri.”

Europa Liberă: Politicienii mereu spun că ei trăiesc cu interesul național, cu interesul statului, cu interesul cetățeanului.

Ecaterina Mardarovici: „Ei trăiesc cu interesul de partid ca să fie la guvernare. Și atâta timp cât cetățenilor din Republica Moldova o să le placă să fie mințiți... Mi-aș aminti-o aici pe regretata Lidia Istrati, care spunea: Înțelegeți, dacă te duci și-i spui sincer omului că pensia lui va fi numai de o mie de lei, doar cu o sută mai mare decât este acum, că dacă nu avem creștere economică, nu avem de unde, el nu te votează, el îl votează pe cel care spune: „Noi venim la guvernare și vă dăm 500 de euro”. Și nu pentru că oamenii chiar nu gândesc deloc, ca să dai cineva trebuie să pună acolo, în acel fond social, în acel buget.”

Europa Liberă: De ce această iresponsabilitate a politicienilor?

Ecaterina Mardarovici: „Pentru că așa se vând cetățenii și așa vor ei să fie într-un fel mințiți. Cei care ar numi lucrurile așa cum sunt ele, nu au șanse să fie votați. Mi se pare că noi suntem atât de toleranți la tot ceea ce se întâmplă, pentru că parcă circulăm foarte mult, parcă vedem ce se întâmplă în țările vecine. Nu știu dacă este vreo familie, cel puțin în satul meu, în care cineva din familie nu a fost la muncă, nu a călătorit peste hotare. Dle, cum până treci hotarul UE nu arunci hârtia jos și numai ai trecut în Republica Moldova și tu arunci hârtia jos? De ce astfel de atitudine? Și eu înțeleg de ce, mie mi-au explicat nemții – la educație se ajunge după ce se impune respectarea legilor prin sancționări. Deci, dacă noi în Republica Moldova în orice magazin, în orice instituție am scris: „Interzis accesul fără mască” și eu asist în zeci de instituții când lumea intră și iese fără mască. Și cum putem noi să educăm, când una scriem pe ușă, că accesul este interzis și acolo se intră pur și simplu? Respectarea legilor în linii mari începe de la legislație, de la reguli, de la cotidian – nu arunci, pentru că vei fi amendat. Și după se transformă în educație când tu nu arunci, pentru că ai văzut că mama și tata nu au aruncat, că ei se temeau de amendă, dar tu ai preluat că ei nu aruncă și deja ai educație.”

Europa Liberă: Eu aud și constatări de felul că în societate aproape că lipsesc modelele. Dacă ne amintim de anii ‘90, totuși atunci erau repere, erau personalități după care se orienta cetățeanul și voia să se asemene cu cel care a ajuns într-o funcție publică responsabilă. Astăzi, dacă e să se uite cetățeanul la deputații din forul legislativ, acolo o bună parte împart, despart, se vând, se cumpără. Cine mai sunt modele, repere în societate?

Ecaterina Mardarovici: „Pentru că atunci când în parlament se vorbește despre vânzarea/cumpărarea deputaților ca și cum am vinde/cumpăra semințe de floarea-soarelui – atunci omul crede: Dar eu de ce aș plăti? Să mă învârtesc, să nu plătesc eu impozitul acesta, hai să dau cumva acolo, hai să rezolv dincolo...”

Europa Liberă: Cum să se descurce cetățeanul atunci când ajunge cu buletinul de vot și trebuie să-l dea politicianului?

Ecaterina Mardarovici: „Dna Ursu, suntem corupți de la talpă până în creștet. Cetățenii sunt descurajați mai mult de nedreptate, nu atât de sărăcia materială propriu-zisă.”

Europa Liberă: Dar dreptatea asta cine trebuie s-o facă?

Ecaterina Mardarovici: „Da, politicienii trebuie să o facă și noi, cetățenii, trebuie să dorim să o facă. Suntem un pic nerăbdători, foarte ușor trecem dintr-o barcă în alta. Uneori văd oamenii, chiar și susținătorii dlui Voronin, și acum cu dl Dodon ei sunt mai solidari și cu mai multă încredere, dar pe dreapta îs mai mulți lideri, fiecare îi buricul pământului și fiecare deține unica soluție adevărată și care ar duce în Rai Republica Moldova.”

Europa Liberă: Și această dezbinare este păguboasă, iar pe de altă parte, lecțiile nu se învață, se calcă pe aceeași greblă. Și unde se ajunge?

Ecaterina Mardarovici: „Nu se ajunge nicăieri. Îmi aduc aminte, am citit în cartea lui Hillary Clinton, e un banc despre democrați, despre noi, aceștia de dreapta, că la un congres trebuia un formular de completat la înregistrare în hotel, zice, faceți parte dintr-un partid organizat? - Nu, doamnă, eu sunt democrat… Și în Europa, și în Statele Unite partidele sunt mai rigide, cu reguli interne mult mai dure, așa, mai altfel. Pe dreapta întotdeauna a existat mai multă libertate, nu știu cum să-i spun, de aceea avem și mai mulți candidați.”

Europa Liberă: Ați spus că din zece în zece ani se schimbă situația în Republica Moldova. Iată că și acum ar fi o răscruce, dacă ținem cont de un deceniu la fiecare etapă importantă sau care schimbă ceva în Republica Moldova. Ce poate să schimbe anul 2020?

Ecaterina Mardarovici: „În anul 2020 se va crea o platformă pentru schimbare, eu cred în asta. Probabil că m-ați simțit că sunt optimistă și sper, eu mereu fac apeluri către cei de dreapta să fie atenți că ar putea să aibă nevoie unul de altul în turul doi. Nimeni nu poate să spună azi cu certitudine cine va fi cel care va câștiga, dar îngrijorarea mea este totuși cetățeanul care acceptă. Și este Orheiul meu drag, revoluționar, cu Vasile Lupu de acolo și știu atâtea lucruri mărețe, dar se întâmplă ceea ce se întâmplă și 22 de sate în care au câștigat primari aduși din altă parte, prin corupție. Și eu pot spune acest lucru cu certitudine, pentru că am proiecte în satele acestea și știu exact cum s-au întâmplat lucrurile. Asta mă îngrijorează mult și eu cred că nu este doar gândirea unui politician, eu cred că este o intenție organizată și în spatele acestei mișcări stau alte…”

Europa Liberă: Vă referiți la Partidul „Șor” și la exponenții care au ajuns în fruntea administrațiilor publice locale, Dvs. ziceți că ar fi ajuns prin mișmașuri. Unde e justiția?

Ecaterina Mardarovici: „Păi, nu e, nu e, pentru că e foarte greu să demonstrezi, dacă SIS-ul nu lucrează, dacă acolo unde ne trebuie exagerăm cu drepturile omului, dar acolo unde ar trebui SIS-ul să se implice și să identifice cumpărarea cetățenilor și cum s-a făcut, și cum se numără, nu este atât de greu, câți bani primesc. Eu cred că demult trebuia să se clarifice de unde vin banii în fundații, de unde un partid poate să aibă atâția bani, eu nu cred că dl Șor este chiar acel politician superman pe care îl duce capul, chipurile, să-i facă. Eu cred că în spatele dlui Șor stau niște structuri, nu mă tem eu de Rusia și nu sunt de asta chiar în toată ziua să spun că rușii încurcă la toate celea și totuși, eu cred că rușii au studiat foarte bine slăbiciunile populației noastre și acesta este un proiect care mi-e frică că ar putea, și eu urmăresc că ia amploare.”

Europa Liberă: Și la mulți ani, Republica Moldova!.

Ecaterina Mardarovici: „La mulți ani, Republica Moldova! N-am visat și am fost români pe ascuns în perioada sovietică și am reușit să ajungem și să spunem deschis și mândri că suntem români, construim al doilea stat românesc, cu greu dar ne mișcăm. Eu nu cred că cineva va reuși să ne oprească mai devreme sau mai târziu. Îmi doresc foarte mult să se întâmple pe parcursul vieții mele.”