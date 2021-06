Svetlana Țihanovskaia la Praga

Lidera opoziției bieloruse Svetlana Țihanovskaia a cerut, în vizita sa la Praga, impunerea unor sancțiuni occidentale mai dure guvernului lui Alexandr Lukașenka – susținând că ele sunt singura modalitate de a slăbi regimul autoritar de la Minsk.

Vorbind la sediul postului nostru de radio – fosta profesoară de engleză devenită politician a spus că lumea trebuie să înțeleagă durerea prin care trec bielorușii „pentru că atunci când o simți, vrei să faci mai mult”.

„Înțelegem cu toții că putem bloca regimul economic, astfel încât să nu fie posibil să fie plătite poliția și armata", a spus doamna Țihanovskaia într-un interviu cu televiziunea Current Time, canalul în limba rusă al postului nostru în cooperare cu Vocea Americii.

Temându-se pentru securitatea ei și a familiei sale, Țihanovskaia a părăsit Belarusul la o zi după alegerile prezidențiale din 9 august, despre care susținătorii ei spun că le-a câștigat. Rezultatul alegerilor – care i-a dat un nou mandate – al 6-lea autoritarului lider de la Minsk a provocat proteste in masa cu zeci de mii de belorusi pe străzi, luni de zile.

Protestele au fost reprimate cu brutalitate – participantii arestati, unii torturati – altii uciși în timpul confruntarilor.

Uniunea Europeană, Statele Unite, Canada și alte țări au refuzat să-l recunoască pe Lukașenka drept lider legitim al Belarusului și au impus sancțiuni lui și mai multor înalți oficiali de la Minsk.

Luna trecută, după ce un avion Ryan air a fost deturnat la Minsk , pentru ca autoritățile din Belarus să poată să îl aresteze pe jurnalistului Rama Pratasievici și pe prietena sa – aflați la bord avionului cu destinația Vilnius – apeluri internaționale pentru întărirea sancțiunilor s-au întețit.

Astazi presedintele Consiliului European, Charles Michel a declarant in sedinta in plenb a parlamentului europrean de la Strasbourg: Aș vrea să întăresc trei mesaje clare. Primul către Raman Pratasievici și toți prizonierii politici – Uniunea Europeană nu se va liniști până ce nu veți fi eliberați. Al doilea către domnul Lukașenka – domnul Pratasievici trebuie eliberat imediat și vă facem răspunzător pentru starea sa fizică și mentală. Și al treilea mesaj este către poporul belarus și, mai ales, pentru cei care lupta pentru democrație, libertatea de expresie, libertatea presei – Uniunea Europeană vă sprijină și va continua sa va susțină direct in lupta voastră pentru a va hotărî singuri destinul…

Experții independenți ai ONU în domeniul drepturilor omului au solicitat eliberarea imediată a lui Pratasevich pe fondul a ceea ce ei au descris drept o „gaură neagră” pentru libertățile civile din țară, potrivit unui comunicat emis luni.

Uniunea Europeană a impus până acum trei runde de sancțiuni îm,potriva regimului de la Minsk - înghețarea activelor și interdicții de viză pentru 88 de persoane și șapte entități, inclusiv pentru Lukașenka. Chiar înainte de incidentul Ryanair, blocul lucra la un al patrulea rind de sancțiuni care îi vizau pe mai mulți înalți oficiali. Statele Unite au susținut si ele intarirea sancțiunilor impotriva regimului de la Minsk.

In vizitasa la Praga si la sediul postului nostru de radio, lidera opozitiei in exil din Belarus a declarant ca va continua să își continue eforturile pentru a menține interesul comunitatăă internaționale pentru faradelegile care se intimpla in țara sa. Ea se afla la Praga la invitația președintelui Senatului Cehiei. AA fost intimpinata de sute de oameni pe 7 iunie, ieri seara a participat la un concert in aer liber in sprijinul țării sale și în toatre luarile sale de cuvint a multumit atit cehilor cit si bielorusilor care locuiesc in Cehia pentru sprijinul acordat.

Ieri doamna Țihanovskaia a avut o intrevedere la Hrad, cu președintele Milos Zeman – si potrivit unui tweet al puratorului de cuvint al președintelui Cehiei, acesta i-a admirat curajul și le-a dorit belorușilor sa ajunga la victorie.

In interviul cu televiziunea Current Time, doamna Țihanovskaia a declarant că în opinia ei, singura modalitate de a se pune capat situatiei din Belaruis- este lansarea ” unui dialog national între societatea civila și regim”. Desi președintele Rusiei, Vladimir Putin îl susține pe Lukașenka, doamna Țihanovskaia afirmă că Moscova ar putea juca ” un rol constructiv” in aceasta criza, dar ca belorușii sunt cei care vor trebui să decida viitorul țării lor și că ea NU a avut nici un contact cu lideri de la Moscova.

Astazi, lidera opozitiei din Belarus s-a adresat Senatului Cehiei și a ținut să sublinieze , vorbind despre manipularea informațiilor în perioada comunistă , cind tarile Pactului de la Varșovia au invadat Cehoslovacia dar si acum cind Lukașenka susține că pilotul avionul Ryanair a cerut el însuși să aterizeze la Minsk: Nu putem să-i lăsăm pe dictatori să scrie istoria, pentru că istoria și viitorul ne aparțin nouă - poporului care tânjește după libertate….

Modificările Codului penal semnate marți de Lukașenka au mărit pedepsele cu închisoare pentru cei care participă la proteste neaprobate de autorități sau care s-au pronunțat – chiar și numai pe rețele de socializare – împotriva regimului de la Minsk. Astfel legea prevede o pedeapsă cu închisoarea de până la trei ani pentru participanții la proteste neaprobate și care au fost deja reținuți de două ori la evenimente similare în ultimele 12 luni.