„Toată Moldova-i stricată așa, cu emigrarea asta”

Sărăcia, prețurile mari, corupția și lipsa justiției sunt cele mai mari probleme pe care le au moldovenii. Sunt datele proaspătului sondaj publicat de Asociația Sociologilor și Demografilor. Potrivit studiului, oamenii sunt îngrijorați și de criza din Parlament. Încotro, Moldova? Căutăm răspuns la acest sfârșit de săptămână.

* * *

Majoritatea moldovenilor, aproximativ 70 la sută, cred că țara lor merge într-o direcție greșită și doar 22% cred că Republica Moldova merge într-o direcție bună, arată datele ultimei cercetări sociologice. Și la Basarabeasca, localitate din sudul Moldovei, unde am poposit cu microfonul Europei Libere, oamenii spun că țara nu ar merge pe o cale bună și dau vina pe politicieni.



– „Moldova politicienii noștri au dezbinat-o în două – o parte vor cu Rusia, o parte vor cu România...”

Europa Liberă: Și mai sunt cei care vor ca Moldova să se integreze în Uniunea Europeană.

– „Păi, dacă noi ne unim cu România, înseamnă că suntem în Uniunea Europeană...”

Europa Liberă: Iar Partidul Democrat zice că există și a patra cale, „pro-Moldova”.

– „Da, da... Partidul Democrat spune de atâta că ei vor să mai rămână la putere și asta e. Este sindromul Stockholm, noi suntem afectați, nu toți, dar majoritatea de sindromul acesta. Oamenii își iubesc călăii. Fosta Uniune Sovietică ne-a deportat buneii, preoții, intelectualitatea, pe mulți i-au împușcat, mulți nu s-au mai întors din Siberia și noi tot îi iubim pe dânșii, pe ruși îi iubim, pe altcineva pe nimeni.”

Europa Liberă: Dar moldovenii recunosc că sunt rătăciți și merg pe un drum greșit?

– „Nu, fiecare crede că el merge pe drumul cel drept. Și acei care sunt pentru Uniunea Vamală cred că drumul acesta-i corect, și acei care vor cu România tot cred că-i corect, dar cel mai corect eu cred că-i cu România să ne unim. Noi am fost împreună și ar trebui să fim în continuare împreună. Avem o limbă, avem tradiții, avem obiceiuri, toate, toate coincid la noi.”

Europa Liberă: Dar care sunt problemele care macină statalitatea Republicii Moldova?

– „Problemele-s toate în Parlament. Politica noastră dusă de partide dezbină și macină întreaga societate; politica dusă de partidul lui Dodon, de Partidul Democrat, de toate partidele. În prezent a mai apărut și Șor...”

Europa Liberă: Cine sunt prietenii și cine sunt dușmanii Republicii Moldova? Și trebuie căutați inamicii pe interior sau pe exterior?

– „Noi avem inamici și pe interior, și pe exterior. Noi avem aici coloana ceea a cincea care destabilizează situația în Moldova, dar și Rusia își are interesele sale în Balcani, dar cei care au fost în Europa, majoritatea nu se dezic de Europa. Eu am fost în Rusia, am lucrat în Moscova, dar trăiam mai departe oleacă, nu era gaz și nu era telefon... Și am fost și în Europa, și am fost și în Israel. Diferența e ca dintre cer și pământ. În Moscova, când ne duceam la lucru, ne temeam să intrăm în electricikă (tren electric), fiindcă ședea poliția și ne cunoștea ca pe rațele cele mute, ne cunoșteau că nu suntem moscoviți și deodată ne opreau și ne duceau într-o parte și ne luau tot ce aveam în buzunare, toți banii ni-i luau. Ce aveam la mine, totul mi-au luat, vă spun sincer.”

​Europa Liberă: Și în Europa?

– „Am fost în Italia, am fost în Israel, niciodată niciun polițist nu m-a oprit. Niciodată! Moldova trebuia să fie demult în familia europeană. Dacă nu era Voronin la conducere și nu era KGB-istul cela al nostru, (Iurie) Roșca, poate noi eram în Uniunea Europeană.”

Europa Liberă: Dar în general, un lider național cum apare – el trebuie să se impună sau cetățenii să-l caute?

– „El trebuie să se impună. După aceea, cetățenii îl urmează. Să fie onest, să fie cinstit, să nu fie corupt, în primul rând. La noi corupția-i pacostea cea mai mare.”

Europa Liberă: Ați spus că copiii vă sunt plecați peste hotare.

– „Doi...”

Europa Liberă: Vă vedeți viitorul în Moldova sau alături de ei?

– „În Moldova, în Moldova, eu numai în Moldova. Ei au să vină cred că atunci când mă vor petrece la... Nu, ei vin din când în când, de două ori pe an, și eu mai zbor în Italia, dar...”

Europa Liberă: Dar pentru totdeauna n-o să revină?

– „Doi, din Italia, nu. Mă doare sufletul, dar eu cred că ei au să hotărască așa cum e pentru dânșii mai bine.”

Europa Liberă: Valentina Ursu sunt. Am ajuns cu microfonul aici, la Basarabeasca, și întrebăm cetățenii pe ce cale merge țara lor, unde se îndreaptă Moldova, încotro se îndreaptă țara?

– „Înspre rău... Parlamentul cum a fost așa a și rămas, nimic nu s-a schimbat, dar noi cum am muncit așa și muncim mai departe. Salariul îi mai puțin, îi mic, copiii se duc peste hotare, îmi pare rău că i-am crescut, au făcut studii și pleacă peste hotare. Mai bine să stea aici, lângă noi; au de lucru, dar le plătesc puțin. Și copiii pleacă peste hotare, leapădă nepoții, trebuie să-i ajutăm, să avem grijă de nepoți. Dar cum să avem grijă de nepoți, dacă trebuie să facem niște bani, să lucrăm ca apoi să avem și noi pensie?”

​Europa Liberă: Ce salariu i-ar trebui moldoveanului să zică că are un trai decent cu banii pe care-i câștigă?

– „Dacă eu eveam să primesc vreo 5.000 de lei, asta-i normal. E puțin, dar eu nu-s hapsână. Trebuie să le ajutăm și la părinți, că ei toată viața au lucrat. Mămica a lucrat toată viața la grădiniță. Și la ce a rămas? La 1.500 de lei... Asta-i pensie? Vrei, nu vrei trebuie să pui în harman (grădină) ceva ca să se facă o roadă, niște păsări să ții, măcar o rață, o găină, niște ouă să le dai la părinți, ca să aibă și ei ceva.”

Europa Liberă: Deseori se pune și întrebarea: de unde să fie bani în bugetul statului, dacă aproape un milion de moldoveni sunt plecați peste hotare? Cine aduce contribuții în vistieria statului ca să poată fi majorate pensiile, salariile?

– „D-apoi dacă nimic nu lucrează? Toate uzinele, fabricile sunt închise. Unde omul să se angajeze la lucru? Și-acum, după 50 de ani, nu te ia nimeni la lucru și după 40 tot așa, că „sunteți de-amu bătrâni, spre pensie mergeți”... Dar omul acesta trebuie să facă niște bani?”

​Europa Liberă: Și dacă v-ați schimba cu rolul, ar veni politicianul în locul Dvs. și Dvs. ați merge în locul politicianului?

– „Nu vreau. Eu nu iubesc politica, nu-mi place...”

Europa Liberă: Ce ați schimba Dvs.?

– „Să dau locuri de muncă la oameni, prețurile oleacă să le micșorez. Uitați-vă, cartofii 17 lei (kg), 16 lei ceapa. Asta-i normal la noi, în Moldova? Moldova, care toată viața noi știam că-i cea mai proțvetaiușciaia (înfloritoare), acum îi săracă și la noi, în Besarabka (Basarabeasca), îi cea mai scumpă piață. Să ne împrietenim cu țările celea care-s pe lângă noi – Rusia, Europa, cum spun - și o să fie totul normal.”

Europa Liberă: Pe ce cale merge Moldova astăzi, pe ce drum?

– „Înspre mlaștină... Ne cufundăm cu totul, noi și așa nu suntem deasupra, dar ne cufundăm, ne-a dezbrăcat cu pielea conducerea care-i în timpul de față.”

Europa Liberă: Dar conducerea o alegeți dvs.

– „Lupu-i sur pe deasupra, dar caracterul nu i-l știi, caracterul nu i-l știi. El merge pe lângă stâna de oi și nu se anină de nicio oaie, dar când ciobanul s-a dat într-o parte, fărâmă totul la rând. Așa și în Moldova. Ne-au amăgit, au luat mii și și-au umplut buzunarele. De unde are el, conducerea, care-i amu la conducere are aeroportul lui, restaurantul lui? Eu toată viața mea am lucrat pe combaină, pâinea am strâns, oamenii i-am hrănit și cu mare greu mi-am cumpărat o bicicletă; și pe asta nu mi-am cumpărat-o eu, dar fiică-mea de la Italia mi-a trimis-o, că aici o bicicletă care mai înainte era 45 de ruble, amu îi de la o mie și jumătate până la trei mii.”

Europa Liberă: Pe străzi tare multe case sunt scoase de vânzare. Asta înseamnă că lumea e plecată?

– „Lumea a plecat, au plecat, n-au la ce... Zdohneau de foame aici.”

​Europa Liberă: Cum se schimbă lucrurile astea rele în bine?

– „Oleacă de lege mai strogaia (severă) să fie. Eu n-am auzit un partid, un partid n-am auzit că să fie partidul moldovenilor, al moldovenilor.”

Europa Liberă: Parcă PD-ul a zis că acum îi partidul „pro-Moldova”?

– „Ce fel de „pro-Moldova”? Unul vrea cu rușii, unul vrea cu românii, că „noi suntem români”. De unde ești tu român, măi? Eu aici m-am născut moldovan și-s moldovan.”

Europa Liberă: Ce părere aveți despre ceea ce se întâmplă astăzi în țară?

– „Îi foarte rău și nici nu ai cui să te jelui.”

Europa Liberă: Și atunci, lumea își face valiza, pleacă peste hotare, rămâne satul pustiu, statul pustiu...

– „Iaca, eu îs unul... S-a dus soția, lucra profesoară. Și am rămas și fără soție, și fără copii și tot așa mai departe.”

Europa Liberă: Unde e plecată?

– „În Italia.”

Europa Liberă: Și singurătatea asta vă demoralizează?

– „D-apoi cum? Nu numai pe mine, toată Moldova-i stricată așa, cu ducerea asta... Lumea caută bani mai buni.”

Europa Liberă: Ce salariu aveți?

– „Două mii (de lei). Acesta-i salariu ca să trăiești? Iaca, eu m-am dus și mi-am luat niște slănină și niște cartofi și ce-mi mai trebuie de-ale mâncării; am mai luat o maikă (maiou), un chilot și gata, s-a mântuit zarplata (salariul).”

Europa Liberă: Dar ce salariu v-ar trebui ca să ziceți că sunteți un om împlinit?

– „Nu mai puțin de cinci mii, dar cu așa salariu... De atâta lumea pleacă de aici.”

Europa Liberă: V-ați gândit să plecați?

– „M-am gândit, dar de-amu vârsta nu-i pentru ducere, că aș pleca azi. Lumea fuge unde-i mai bine.”

Europa Liberă: Pe ce drum merge azi Moldova?

– „O să vedem, o să fie alegeri și o să vedem.”

Europa Liberă: Alegerile tocmai au fost acum, la 24 februarie.

– „Cu acestea departe nu ne ducem, îi blocat totul doar, îi blocat.”

​Europa Liberă: Și cum se deblochează?

– „Dacă s-or uni, dar până când unire nu-i între dânsele.”

Europa Liberă: Cine trebuie să se unească?

– „ACUM cu socialiștii nici nu trebuie. Nu trebuie cu aceia, fiindcă sub Moscova am fost mai mulți ani, îi destul de-acum. Trebuie în Europa. Ieșirea Moldovei e spre Europa. Ce-i mai scurtă cale e Unirea cu România.”

​Europa Liberă: Dar aici, la Basarabeasca, foarte mulți își văd viitorul aproape de Rusia?

– „Păi, trenul de la Rusia i-a adus aici. Ei îs toți veniți aici și ei visează înapoi la Moscova, dar noi, moldovenii de pe loc – Unirea cu România și spre Europa. Și gata!”

– „Noi am mai fost care și pe unde – care a fost în Italia, care în Germania, care în Spania, care în Israel – și am văzut de-acum ce se petrece acolo, cât îi de bine acolo și cum trăiește lumea civilizată acolo și cum trăim noi aici. De noi își șterg picioarele, Parlamentul acesta își șterge picioarele de glod așa cum vor ei. Mă duc la magazin să-mi iau cartofi, 21 de lei kilogramul de cartofi în Moldova asta care-i înfloritoare la noi. Și ce, nu se face cartoful aici sau nu se face mărul acela? Politica la noi așa merge.”

Europa Liberă: „Dvs. îi învinuiți pe politicieni, îi criticați, aruncați toate pietrele în ograda lor, dar ei așa spun că „avem mandatul populației”...

– „Am ales pe unul și s-au grămădit toți ai lor, frați, cumnați, neamurile lor toate acolo, care știu ei ce să facă și cum să-l mângâie pe om. I-au dat la Crăciun și la Paște câte 600 de lei și „hai să-i ridic prețul la cartofi ca să-i iasă pe ochi acei 600 de lei”...”

Europa Liberă: По какому пути идёт сейчас Молдова? (Pe ce cale merge acum Moldova?)

– „По правильному. Я лично очень уважаю господина Додона. Я голосовала за него, и я думаю, что он вырулит нашу страну, что наши дети будут работать в Молдове и не будут далеко от своих родителей, и родители не будут мечтать поехать к детям, а мечтать, чтобы дети вернулись на свою родину. Главное, чтобы железная дорога работала, чтобы не распродали, что осталось, и железная дорога нас всегда кормила. Я надеюсь, что поезда поедут в сторону Болграда; раньше на поезде я 10 лей тратила на дорогу, а сейчас, чтобы поехать в Болград надо 100 лей потратить. Разница большая. Короче, много есть нюансов. Я может не готова к интервью, но я надеюсь, что Молдову ждёт лучшее будущее.”

(„Pe drumul corect. Eu personal îl respect pe dl Dodon foarte mult. Am votat pentru el și cred că va ajuta țara noastră, că copiii noștri vor lucra în Moldova și nu vor fi departe de părinții lor, iar părinții nu vor visa să meargă la copii, ci vor visa ca copiii să se întoarcă în patria lor. Principalul lucru este să funcționeze calea ferată și să nu se vândă ceea ce a mai rămas, iar calea ferată ne-a hrănit mereu. Sper că trenurile vor merge spre Bolgrad; în trecut plăteam 10 lei pentru un bilet la tren, dar acum trebuie să cheltuiesc 100 de lei pentru a merge la Bolgrad. Diferența este mare. Pe scurt, există multe nuanțe. S-ar putea să nu fiu gata pregătită pentru un interviu, dar sper că Moldova va avea un viitor mai bun.”)

​Europa Liberă: Valentina Ursu sunt. Am ajuns cu microfonul Europei Libere aici, la Basarabeasca, la sudul Republicii Moldova, și întrebăm cetățenii pe ce cale merge țara lor.

– „Pe calea a patra, merge pe o cale ne-încotro – nici în dreapta, nici în stânga. Acum s-a ales cu tot banditismul acesta – nu mă tem de cuvânt – cu tot banditismul acesta s-a ales calea a patra. O cale în niciunde, adică pe loc, adică parcă am fi în Europa, dar parcă trebuie să fim pe drumul al patrulea aici, acasă; parcă am fi înspre Răsărit, dar parcă iarăși ar trebui să fim acasă. Acasă fiind, nu suntem nici încolo, nici încoace, dar cel mai grav lucru e că au fost călcate în picioare, în primul rând, valorile europene.”

Europa Liberă: Ce urmează?

– „Chestiunile astea de cărți de joc, cu asul în mâneca lui Plahotniuc, nu le poți prevedea, sunt niște lucruri absolut imprevizibile. Noi trăim cu gândul că poporul acesta cumva se va dezmetici și va putea cumva să voteze o majoritate care într-adevăr ne-ar scoate din mocirlă, dar atâta timp cât se va lăsa manipulat de propaganda chiar din interiorul țării, ca să nu mai zic de cea rusă, și atâta timp cât vor fi aduși la sărăcie și procurați cu te miri ce, atâta timp o să mergem așa, tot pe loc, pe loc, pe loc, să răsară... bardaciok (haos). Eu alt vers aici nu găsesc.

Așteptăm ca pe niște valize la gară să vină de undeva un tren magic, să deschidă ușile, să ne ia și să ne ducă...

Mergem acum pe calea așteptării și așteptăm ca pe niște valize la gară să vină de undeva un tren magic, să deschidă ușile, să ne ia și să ne ducă. Noi singuri nu suntem în stare să tragem după noi așa tren ca locomotivă, să-l împingem, dacă e cazul, să avem o cale ferată în sensul acesta. Iată, aici noi suntem la calea ferată acum, Nodul de cale ferată Basarabeasca. Eu nu ca nostalgicul am să vorbesc, au fost 16 întreprinderi industriale, numai la depoul de vagoane frigorifice lucrau 2.500 de oameni, acum au rămas mai mult nimic și s-a furat pe capete, din 21 de drumuri lucrătoare, iată sunt numai două, al treilea e de rezervă pentru operațiuni pe loc și legătura cu Odesa nu-i, cu Benderul nu-i, cu Reniul nu-i, cu Cahulul nu-i. S-a rupt totul...”

Europa Liberă: Și despre viitor în termeni optimiști?

– „Despre viitor în termeni optimiști... Eu tot timpul mă strădui să fiu optimist, dar nu am temei pentru optimism acum. 106 oameni pleacă zilnic din țară și Moldova rămâne în așteptare, rămâne o țară independentă, integră, neutră, suverană și toate calificativele pe care le mai găsim prin Constituție, dar dependentă de un clan și de un Plahotniuc, și de un grup mafiot, și de tot banditismul acesta care acum e infiltrat în toate structurile statului. Stat capturat.”

Europa Liberă: Pe ce cale merge azi Moldova?

– „Moldova? Să vă spun cinstit și drept, pe cale rea. Suntem pensionari, avem oameni bolnavi. Și ce facem noi cu pensiile astea de 1.500 (de lei)? Și toată lumea așa trăiește, nu numai eu. Întrebați de fiecare, sunt toți oameni cu probleme grele și fără finanțe.”

Europa Liberă: Cum se rezolvă aceste probleme?

– „Dar nu se rezolvă nicidecum și nici n-au să se rezolve, dacă la putere șed...”

Europa Liberă: Șed acei pe care i-ați ales.

– „Dă, Doamne, să aleagă toți ce am ales eu, dar lumea pentru 600 de lei și pentru o sticlă de șampanie s-a vândut și se vinde și mai departe tot se vinde. Și când îi întrebi: „Ei, dacă mi-a dat...”. N-are să se schimbe nimic, până n-au să se schimbe cei de sus.”

Europa Liberă: Pe cei de sus îi schimbă cei de jos.

– „Dar ei pe noi nu ne ascultă, că ei singuri hotărăsc întrebările, fără de noi. Cine pe mine mă întreabă ce vreau eu? Că eu dacă o să spun că vreau amu bine și să mă duc acasă și să-mi fie bine, dar la mine situația nu se schimbă nicidecum. Am acasă soț, a șezut un an pe pat și 14 ani încă mă chinui că-i invalid de gr. I, paralizat. Care-i situația în țară, cu acestea 1.500 pe care ei mi le dau? Iaca ședem la piață și vedeți că nu... Tot sperăm și sperăm, și sperăm și speranța moare ultima, dar ea moare, moare...”

​Europa Liberă: Cine moare?

– „Speranța...”

Europa Liberă: Pe ce cale merge azi Moldova?

– „Merge pe cale stâlcită din motivul că avem așa conducere și parlamentari. Nu sunt demni de a conduce țara odată ce până în ziua de azi n-a fost formată majoritatea parlamentară, Guvernul. Politicienii trebuie să facă tot posibilul ca să ridice bunăstarea poporului nostru.”

Europa Liberă: Cum se ridică bunăstarea?

– „Corupția, în primul și în primul rând, corupția în organele de forță.”

Europa Liberă: Cum se scapă de corupție?

– „La dubă! La dubă! Pentru orice încălcare - la dubă pe un termen îndelungat, ca să fie lecție pentru alții. Peștele se strică de la cap...”

Europa Liberă: Și se curăță?

– „De la coadă.”

– „După părerea mea, Republica Moldova merge pe o cale cam greșită, fiindcă nu-i o coaliție normală de persoane, adică persoanele care-s la conducere. Este lozungul (lozinca) acesta la Partidul Democrat că „Fapte, nu vorbe”, dar mi se pare că înainte punem vorbele și pe urmă faptele.”

Europa Liberă: Și cum se schimbă situația? Cine schimbă situația?

La noi dacă un conducător a venit la putere, nu-l scoți de acolo nici cu tancul...

– „Păi schimbă situația cine? O schimbă oamenii, însă consolidarea moldovenilor cam nu se vede. Acolo unde este solidaritate, unde oamenii văd problemele, se adună, discută și le hotărăsc; la noi dacă un conducător a venit la putere, apoi nu-l scoți de acolo nici cu tancul. Nu poți să-l dai jos, fiindcă așa-i tradiția noastră moldovenească. N-avem noi sovestea ceea europeană când persoana a greșit poate ceva-ceva, s-a prins cu vreo gafă peste dânsul, și-a dat demisia și a plecat. La noi nu-i asta.”

Europa Liberă: Despre viitorul Moldovei, în termeni optimiști, ce puteți să ne spuneți?

– „Despre mersul Moldovei și unde ne aflăm și unde ne ducem cam nu prea se vede, îi ceață, fiindcă noi singuri nu știm ce vrem.”

Europa Liberă: Pe ce cale merge Moldova?

– „Вот я сижу тут, сижу чтобы зарабатывать себе на кусок хлеба. Очень тяжело жить. Вот две пары трусов продала и всё. Даже на хлеб не могу себе зарабатывать. Будущее я никакое не вижу, даже нашим детям не вижу никакое будущее. Вся молодёжь уезжает куда-то заграницу, здесь нечего делать в этой Молдавии.”

(„Stau aici, ca să-mi câștig de o bucată de pâine. Este foarte greu să trăiești. Iată, două perechi de lenjerie de corp am vândut și asta-i tot. Nici bani pentru pâine nu pot să fac. Nu văd niciun viitor, chiar și pentru copiii noștri nu văd niciun viitor. Toți tinerii merg pe undeva în străinătate, fiindcă nu este nimic de făcut în această Moldovă".

Europa Liberă: И Вы тоже думали уезжать? (Și Dvs. v-ați gândit să plecați?)

– „Да, я тоже хочу уезжать.” („Da, vreau să plec și eu.)

Europa Liberă: Spuneți și Dvs., cum se trăiește în Moldova?

– „Trăim și noi să nu murim. Dacă totu-i scump, o setcă de cartofi, acolo vreo 3 kilograme, 70 de lei. De unde să le luăm pe acelea? Iaca șed degeaba, o săptămână întreagă n-am vândut de-o copeică. Trăim și noi să nu murim. Doresc numai sănătate să fie la toată lumea și la dușmanii noștri. Eu altceva nimic nu vreau, numai sănătate să le dăruiască la toată lumea și la dușmanii noștri.”

Europa Liberă: Dar cine-s dușmani?

– „Sunt, sunt care bine nu fac, dar rău fac.”

Europa Liberă: Pe ce cale merge Moldova azi?

– „Pe o cale greșită, doamnă. De atâta că n-avem guvernare...”

Europa Liberă: Parcă ați ales acum, la 24 februarie, deputații...

– „Am ales... Am rămas în țară proști și am ales pe alți proști. Situația e foarte gravă, demografia e strașnică, natalitate nu avem, tineretul pleacă, avem sate lăsate, uitate, și nu văd nicio izbândă.”

​Europa Liberă: Dar cum vă explicați plecarea asta peste hotare?

– „Păi... Știți, pe om îl pune nevoia la nevoie. Așa deci încă bunelul meu spunea că „pe om îl învață nevoia”. Are omul grijă, are nevoie de ceva, se învață și se duce. Și am învățat și alte limbi și am plecat peste hotare și copiii stau peste hotare.”

​Europa Liberă: Ați mers și Dvs. peste hotare?

– „Am fost și eu în Italia. Și copiii, unu-i în Germania, fata e în Italia, cu studii superioare, pregătiți...”

Europa Liberă: Și ce viitor are țara?

– „Viitoru-i acela că să facă ei ceva acolo și să mă duc și eu la ei, altă ieșire eu nu văd.”

Europa Liberă: Și nu vă duceți cu regrete?

– „Sunt funcționar public, stau la salariu, nu vreau să mă duc, am făcut casă - ceea ce am agonisit, o viață întreagă am muncit, o am și nu vreau s-o las. Și-i țara mea! Iată am fost la Paștele Blajinilor și mai ți-i a plânge nu doar de tată și de mamă, dar de toți morții, că sunt morminte uitate, n-are cine să vină și noi tot acolo o să nimerim. Iată durerea mare pentru noi toți – ne ducem, ne destrămăm ca națiune, ca țară. Și în situația de azi, Guvernul, Parlamentul stau în fotolii aleși și nu știu ce să facă, numai se gândesc să ne fure. Haosul și fărădelegea din organele de drept, justiția, poliția, judecătoria ș.a.m.d., deci oamenii văd că fără de bani nu se face nimic și oamenii cei simpli nu mai au încredere în nimeni. Suntem o țară capturată, cu regret.”

Europa Liberă: Unde trebuie să-și vadă moldovenii dușmanul – pe interior sau pe exterior?

Cei 80 de ani de educație comunistă ne-au sucit mințile...

– „Pe interior. Iată, doamna o vedeți? Stă cu ouăle aici. Eu îi spun ca funcționar public: „N-ai dreptul să vinzi ouă aici”. Zice: „Acuși o să mă duc”. Orice pas am face, trebuie să-l facem legal. Dar acei 80 de ani de educație comunistă ne-au sucit mințile. Ideologia cea străină s-a băgat la noi ca și în Ucraina și ne-au distrus, ne-au desfăcut ca pe un neam, noi nu avem scopul nostru, noi nu avem ideea noastră, la noi patriotismul acesta de țară nu-i. Practic, iaca, luați zece oameni și doi dacă vor spune că „eu îmi iubesc țara mea”, toți vor să plece. În linii generale dacă luăm, medicină nu avem, fără de-un ban omul nu iese din casă, nu plătește la medic, nu-l întreabă ce-l doare. Fix așa situație avem și în sistemul de învățământ. Deci, banul face totul. El e poziționat așa: este – tu ești om; nu-l ai – nu ești om.”

Europa Liberă: Pe ce cale merge Moldova azi?

– „Azi pe ce cale nu știm, e tare neînțeles drumul, pentru că nu-i stabilitate, nu se vede claritate, nu-i un viitor, parcă nu se vede ceva clar, adică se începe și se pornește un lucru, chiar cât de greu ar fi, dar...”

Europa Liberă: Dvs. pe ce drum ați vrea să meargă?

– „Chiar cât de greu n-ar fi începutul, că reformele când se încep îs grele, dar măcar să se înceapă ceva, să se vadă, să se pornească și să vină lumea înapoi, tineretul să se întoarcă.”

Europa Liberă: Dar, deocamdată, mai mulți își fac valizele și cu gândul sunt la străinătate?

– „Da, mulți pleacă, foarte mulți. Nu au bani, nu au serviciu, nu este muncă, nu știe că se duce dimineața la 8 și vine la 8 seara înapoi acasă. E o inflație așa de mare, că practic salariul acela nu-mi ajunge. Poate nu cât banul, dar lumea vrea oleacă să-și mai schimbe și stilul de viață, să-și permită să se mai odihnească, nu numai muncă și muncă la pământ. Vrem un viitor, un viitor decent la copii, în primul rând.”

Europa Liberă: Dar poate și cerințele cetățenilor sunt prea mari, pentru că a fost război, a fost foamete și părinții, buneii se împăcau cu puținul?

– „Da, posibil și asta e, că azi se pune accentul mai mare pe materialism. Cu luxul pe care vor să și-l facă moldovenii, e posibil și asta. De când s-a început goana după avuție, s-a închis într-un fel prietenia, deci lumea nu mai deschide ușile ca să se mai cunoască unul cu altul. Adică și-au făcut WC-urile în casă și lumea nu mai iese pe afară, să mai vadă ce face vecinul de alături.”

– „E greu. Lumea într-adevăr s-a schimbat. Valorile celea care au fost cândva au fost mai mari ca cele de astăzi. Deci, valorile celea de atunci erau puse totuși pe părinți, pe patrie, pe plaiul natal, obiceiurile pe care le aveam pe atunci. Iaca asta pe noi cred că înainte ne mai unea, era colectivul înainte, iată se unea lumea, chiar cât de greu, dar făceau o sărbătoare cât de mică, dar acum, practic, lumea se distanțează.”

​Europa Liberă: Pe ce cale merge Moldova azi?

– „Copiii sunt peste hotare. Aici ei nu văd niciun viitor și și-au găsit acolo de lucru, lucrează, au afacerea lor... Bravo lor că pot!”

Europa Liberă: De ce salvarea e străinătatea, dar nu e în Moldova colacul de salvare?

– „În Moldova buzunarele-s adânci aproape la toți, așa că oameni cinstiți la noi în Moldova care-s la conducerea nu prea găsești. Lucrurile pot fi schimbate, dar să fie schimbați toți, să fie – cum să vă spun? – o educație, că toți trăiesc pe vechi, zilele comuniste, știu că „m-am dus, am furat, am luat, l-am bătut pe unul, am azvârlit bani și-s iar la libertate” ș.a.m.d. Un om de rând, dacă o învârtit ceva sau a furat ceva, din pușcărie nu iese, dar aiștia care fură milioane, miliarde, aiștia toți se plimbă.”

Europa Liberă: Pe aiștia pe care îi criticați, tot dvs. îi alegeți, îi trimiteți acolo, în Parlament, ca să guverneze țara.

– „Pentru că câte partide sunt la noi, poți să spui că toate partidele-s corupte. N-ai pe cine alege.”

Europa Liberă: Dar când mergeți și aruncați buletinul de vot, pentru ce îl dați?

– „Iaca așa te duci că poate s-a găsi, poate și-a reveni, poate va face ceva. Și tot cu nădejdea trăim.”

* * *

Localnicii cu care am discutat la Basarabeasca vorbesc despre mai multe probleme, inclusiv despre migrația masivă a populației, și se arată îngrijorați pentru viitorul copiilor. Igor Cereteu este stabilit de aproape 20 de ani în Spania și este președintele Asociației moldovenilor din Catalunia. El spune că diaspora trebuie să se implice activ în politica din Republica Moldova și sugerează că cetățenii stabiliți în străinătate ar trebui să lupte pentru interesul național, pentru că acasă, crede el, lucrurile nu stau bine.

​Igor Cereteu: „Batem pasul pe loc, ba chiar aș putea spune că degradăm în fața Europei, deja nu ne mai ia nimeni în serios și eu cred că procesul de integrare este în pericol. Dacă clasa noastră politică n-o să ia o decizie cât mai urgentă, procesul acesta de integrare o să dispară sau o să fie anulat.”

Europa Liberă: Nu sunt puține voci care spun că această degradare ar trebui s-o puneți și voi în cârca voastră, pentru că, dacă nu ar fi plecat milionul de moldoveni peste hotare, lucrurile în țară ar fi fost altele decât sunt.

Igor Cereteu: „Noi nu suntem doriți în rândurile politicienilor actuali pe care îi avem și care trec de la o treucă la alta, dar rămân tot aceiași. Ei încearcă prin toate metodele lor să ne țină pe noi într-o parte, doar la nivel de ONG-uri, doar la nivel de „Adoptă un vot”, adoptă tot ce vrei, numai să nu fii între rândurile noastre. Eu cred că există o frică. Dacă aveam marele noroc la cârma statului să fie un om căruia îi pasă de țară, era să fie foarte bine și noi era să fim la nivelul celor mai dezvoltate țări. Eu îmi aduc aminte că un bătrân spunea: „Republica Moldova este grădina Maicii Domnului în mâna Satanei” și așa și este.

Noi am putea să trăim atât de bine, suntem un stat agrar și pe pământurile noastre ar crește orișice, și ajung iarăși la Acordul acela de Liber Schimb. Dacă el nu era doar pe hârtie și într-adevăr se muncea asupra lui, eu cred că astăzi Republica Moldova era unde trebuia să fie. Dacă micii întreprinzători ar putea să-și realizeze producția, oamenii ar trăi fericiți și eu mâine m-aș întoarce acasă, dar totu-i monopolizat, totu-i sub control, e bătaie de joc. Și pe an ce trece, e tot mai mare.”

Europa Liberă: Când se vorbește despre miza celor din diasporă că, dacă s-ar implica ei mai activ în procesul decizional, în politică, ei ar putea să schimbe ceva în Republica Moldova, există o diferență de mentalitate?

Igor Cereteu: „Bineînțeles!”

Europa Liberă: Când ne referim la cei plecați și cei rămași?

Igor Cereteu: „Noi vorbim de cei plecați deja de 20 de ani, care s-au format pe teritoriul european, care au făcut studii, care au trăit în țări democratice, care au văzut cu adevărat ce înseamnă democrația. Noi doar trebuie să le aducem în țară și să le implementăm și Republica Moldova poate să ajungă la locul binemeritat.”

Europa Liberă: Cum ai descrie experiența pe care ați acumulat-o voi în aceste două decenii de când ați plecat peste hotare?

Igor Cereteu: „În străinătate aveți în vedere?”

Europa Liberă: Da.

Am pierdut persoane de calitate care puteau să fie de un folos foarte mare pentru țară...

​Igor Cereteu: „În primul rând, libertatea de a-ți expune propriul tău proiect și să-l scoți până la capăt și să nu te încurce absolut nimeni, ceea ce se întâmplă la noi în țară. În Europa, fiecare cetățean cu voință și care crede în proiectul lui poate să ajungă absolut orice-și dorește, ceea ce nu se întâmplă în țară la noi. Din cauza asta am pierdut, poate greșesc să zic, 30 la sută din populație de calitate, dar cred că nu greșesc, că n-au să dea niciodată ei numere exacte, pentru că-s alarmante, dar 30% și în marea majoritate de calitate. Am în vedere medici buni, profesori, juriști. Noi am pierdut persoane de calitate care puteau să fie de un folos foarte mare pentru țară. Și asta într-adevăr doare. Republica Moldova este o afacere. Politicienii au grijă de ea, doar de afacerea lor și nicidecum nu le pasă de cetățeni.”

Europa Liberă: Clasa politică e oglinda societății.

Igor Cereteu: „Dar nu există o clasă politică, noi nu avem politicieni, noi nu avem persoane cu coloană vertebrală, care să ia decizii. Eu cred că ei au acolo schemele bine făcute și doar execută ceea ce li se spune. Eu cred că la noi miniștrii nu sunt numiți cum trebuie. Ce are ministra Sănătății cu medicina? Absolut nimic! Eu cred că un ministru al Sănătății trebuie să fie supus la vot intern în Ministerul Sănătății și cei mai cu renume medici pe care îi avem în Republica Moldova să ajungă în funcția de ministru al Sănătății. Pot să vină cu anumite proiecte sănătoase, să le spunem așa. Sau în Ministerul de Interne, ministrul de Interne trebuie să fie nu numit cu degetul, tot supus la vot dintre comisari, șefi de direcție, într-adevăr să ajungă un om care merită. Și așa în fiecare domeniu, trebuie depolitizat în primul rând și să ajungă oamenii care merită. Și atunci, da, noi am avea o țară care ar funcționa. Atâta timp cât sunt numite persoane care nu au nimic cu domeniul pe care îl reprezintă, noi n-o să ajungem nicăieri.”

​Europa Liberă: Cetățenii Republicii Moldova sunt luptători, știu ce vor ei, știu cu cine pot face binele? pentru că în multe cazuri ei își fac valiza și aleg străinătatea.

Igor Cereteu: „Eu cred că rezultatele alegerilor spun ceea ce avem, calitatea cetățenilor care au rămas. Dacă oamenii au ajuns să mai creadă în seceră și ciocan, în lozincile astea, spune tot. Diaspora nu are mare treabă cu alegerile, că am văzut câte secții de votare avem. Noi nu avem mare putere în a decide. Doar la alegerile prezidențiale putem să mai decidem ceva, la parlamentare ei și-au bătut capul așa ca noi să stăm bine mersi acolo unde stăm, ne-au dat trei reprezentanți care n-au avut nicio treabă cu noi. Am văzut, dna Maia Sandu a ales locul unde-i mai ușor, dl Alaiba la fel. Eu cred că acolo ar fi trebuit să fie oameni din diasporă, care reprezintă diaspora.”

Europa Liberă: Ai enunțat o idee că ar fi bine să se creeze Partidul Diasporei. Crezi că e cu șansă crearea unei asemenea formațiuni?

Igor Cereteu: „Da, eu cred că e cu șansă!”

Europa Liberă: Nu renunți la idee?

​Igor Cereteu: „Niciodată nu voi renunța, pentru că știu că în diasporă sunt foarte buni manageri, oameni cu capacități, care ar fi în țară de folos și ar duce țara la locul pe care-l merită, care nu ar vedea politica doar ca pe o afacere. Sunt oameni ale căror afaceri funcționează pe teritoriul Europei și ar putea să se implice și în politică și nu ar depinde de salariul de aici. Ei nu doresc, ei se tem.”

Europa Liberă: Ezită. De ce să le fie frică?

Igor Cereteu: „Pentru că am văzut cum se procedează cu oamenii incomozi aici în țară, te poți trezi mâine-poimâine cu un dosar penal, cu percheziții acasă... Și au fost.”

Europa Liberă: Și acolo, peste hotare, dezbinarea moldovenilor se face simțită?

Igor Cereteu: „Din păcate, populația noastră e ușor de manipulat, se lasă ușor manipulată cu niște lozinci de trei lei și noi ar trebui să nu mai credem în povești, ci doar în fapte.”

Europa Liberă: Dacă ai fi politician, reprezentant al guvernării, ce ai face, în primul rând?

Igor Cereteu: „Eu, în primul rând, sunt pentru depolitizarea Procuraturii, a poliției, a tuturor ministerelor, depolitizare și să fie independente, să funcționeze independent și în fruntea lor cu persoane care merită să fie, nu ceea ce avem în ziua de azi. Sunt guvernanți care ajung la putere și ei își ating scopurile lor meschine, să zic așa, și într-o bună zi: „Măi, dă să mai fac ceva și pentru oameni”. Eu cred că omul acesta a ajuns, deja are tot absolut, a venit momentul să se mai gândească și la oameni, dar ei sunt într-atât de hapsâni, că nu se satură.”

Europa Liberă: Dar un proiect de țară la ce ar trebui să se limiteze?

Să nu ne mai împărțim atâta în pro-ruși, pro-români, pro nu știu ce...

​Igor Cereteu: „Un proiect de țară ar trebui să înceapă în primul rând de la sentimentul acesta patriotic al moldoveanului. Să nu ne mai împărțim atâta în pro-ruși, pro-români, pro nu știu ce și să ne învățăm a ne iubi pe noi. De aici pornește totul. Când noi o să ne iubim pe noi, atunci o să ne iubească toți, că și la nivel personal este la fel. Noi atâta timp cât o să ne lăsăm manipulați de alde dodoni și de nu știu cine, noi n-o să ajungem nicăieri. Și dacă într-o bună zi Republica Moldova o să ajungă să se unească cu România sau nu, asta trebuie să decidă poporul printr-un referendum, fără niciun fel de abureală de care ne fac ei. Și de aici pornește totul. Dacă noi o să ne iubim pe noi, o să scăpăm încet-încet de toate. Noi am văzut ce s-a făcut cu protestele, acum dacă chemi oamenii la proteste, nu-ți mai vin.”

Europa Liberă: Moldovenii știu ce avantaje au de pe urma apropierii de Est sau de Vest, știu unde le este locul, știu care sunt valorile, principiile pe care trebuie să pună preț?

Igor Cereteu: „Habar nu au, din cauză că ei se informează de la posturile de televiziune. Fiecare privește canalul care îi place. Aceștia care-s pro-Rusia, să le spunem așa, îl urmăresc pe Igor Nicolaevici, ăștilalți care-s mai pentru Europa, avem celelalte canale și ei le spun doar ceea ce vor ei, că în fiecare zi te uiți pe canalele astea de televiziune și vezi că la noi e bine, că noi am avansat, noi am crescut, noi am crescut... Ce am crescut? Unde am crescut? N-am crescut absolut cu nimic, noi mergem înapoi. De aceea lumea nu-i informată.”

Europa Liberă: Lumea trebuie să vrea să se informeze corect.

Igor Cereteu: „Televiziunile astea independente nu ajung prin toate casele, nu au așa putere precum televiziunile astea ale lor, ale holdingului sau astea rusești ale lui Dodon. Și de aici pornesc toate problemele.”

​Europa Liberă: Cu ce sentimente pleci în Spania acum, după ce ai avut o ședere acasă, în Moldova?

Igor Cereteu: „Mie mi-au zis: „Măi, tu ești nebun. Ce te trage pe tine în Moldova?” Zic: „Rădăcinile-s prea grele”. Eu mâine m-aș întoarce în țară, cu toate că am o afacere și câștig bine, eu nu mă tem să pornesc de la început aici, dar teama asta că mâine-poimâine au să vină să-ți bată la ușă că „Măi, uite aici ai contractul, mi-ai semnat totul și ai plecat”, cum au pățit mulți oameni de afaceri aici. Cei care au refuzat au ajuns foarte rău. Și iaca frica asta de ce se poate întâmpla îi oprește pe mulți oameni.”

Europa Liberă: Viitorul Moldovei depinde de cine?

Igor Cereteu: „De noi! Până într-o bună zi n-o să zicem: „Basta!”, n-o să se schimbe absolut nimic. Și de un ajutor extern o să avem nevoie. Nu s-a făcut nicio schimbare absolut în nicio țară în care s-a ajuns la o dictatură - cum e la noi, că la noi e o dictatură - nu s-a putut salva fără un ajutor extern. Și eu cred că acesta-i și cazul Republicii Moldova. Și el o să fie ajutorul acesta. Eu sper să fie cât mai curând, că deja s-au încălcat toate limitele bunului-simț și de noi depinde mai departe pe ce drum o luăm. Dacă o să le permitem altora de genul acestora, pe care îi avem acum, să ne intre și iar să ne îngroape mai tare sau să nu ne lăsăm manipulați, eu cred că asta trebuie să dispară, în primul rând, manipulările astea masive pro-Est, pro-Vest ș.a.m.d. Noi trebuie să fim, în primul rând, moldoveni și să hotărâm unde vrem să mergem.”

Europa Liberă: Dar PD nu a adoptat a patra cale, pro-Moldova?

Igor Cereteu: „Pro-afacerea lor! Situația-i critică. Ei, pur și simplu, acum nouă ne cântă cântece populare moldovenești, ceea ce-i place lumii să asculte, dar nu-i așa cum pare.”