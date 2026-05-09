„Toate fetele au dreptul la copilărie”. Campanie împotriva căsătoriilor timpurii în Georgia

Salonul de rochii de mireasă a lansat astfel o campanie de sensibilizare împotriva căsătoriilor timpurii - oficial interzise, dar prezente încă în Georgia - pentru a proteja drepturile fetelor minore și pentru a le oferi o șansă la educație și o dezvoltare sănătoasă.

„Orice fată are dreptul să-și trăiască copilăria, să-și facă studiile și să-și aleagă singură viitorul”, este sloganul campaniei.

„În ultima perioadă, această problemă s-a redus, dar încă nu se poate considera că a fost rezolvată complet”, spune Marina Uguluva, una din fondatoarele salonului „Marionela”, referindu-se la problema căsătoriilor timpurii din Georgia.

„Deoarece produsele noastre sunt asociate cu nunta, cu acest eveniment extrem de important și frumos, am considerat că mesajul nostru va fi eficient pentru fetele minore”, a adăugat ea.

Casa de modă pentru mirese din Tbilisi activează de peste 30 de ani. În acest timp, spun fondatorii, s-au confruntat de multe ori cu situații în care mireasa era minoră.

„Desigur, au existat astfel de cazuri. Dar nu pot spune că am avut impresia că ceva se întâmpla prin constrângere. Erau căsătorii încheiate de comun acord. Și tocmai asta este problema: fetițele considerau că acest lucru este normal și își alegeau rochiile cu mare entuziasm. Înțelegeam deja atunci cât de importantă este sensibilizarea în rândul minorilor, ca să nu mai vorbim de părinți. Este încă un motiv pentru care ne-am implicat în această campanie”, explică Marina Uguluva.

O problemă „extrem de acută”

Până în 2016, căsătoriile între minori în Georgia erau permise doar în cazuri excepționale și numai cu acordul părinților. În prezent, acestea sunt complet interzise. Cu toate acestea, spune activista pentru drepturile omului Ida Bahturidze, problema rămâne acută.

„Statisticile țin cont numai de căsătoriile oficiate, în timp ce uniunile dintre minori nu sunt înregistrate. Din această cauză, cercetările nu oferă o imagine completă. De exemplu, într-unul din cele mai recente studii, realizat sub egida Fondului ONU pentru Populație, care reflectă situația din 2024, aproximativ 7% din femeile chestionate declară că au fost nevoite să nască, să se căsătorească sau să întrețină relații sexuale când erau minore. Și aceasta este o cifră mare. Iar având în vedere faptul că ea nu reflectă pe deplin realitatea cu care ne confruntăm, situația este și mai îngrijorătoare”, mai spune Ida Bahturidze.

Activiștii pentru drepturile omului atrag atenția asupra slăbiciunii instituțiilor de stat care ar trebui să ia măsuri de combatere a fenomenului căsătoriilor timpurii. Este o problemă actuală mai ales în regiunile monoetnice din Georgia. De exemplu, căsătoriile timpurii sunt încă foarte răspândite în rândul azerilor, care trăiesc în comunități compacte în mai multe regiuni ale țării, potrivit apărătorilor drepturilor omului.

În ultimii ani, în Georgia au existat cazuri în care impunerea căsătoriei s-a transformat în tragedie: de exemplu, fete care s-au sinucis pentru a nu se căsători sau soți care și-au ucis soțiile care încercau să fugă de ei.

„Cauzele căsătoriilor timpurii sunt multiple. Una din ele este accesul limitat la informații. Oamenii uneori pur și simplu nu știu că este vorba de o infracțiune”, spune Ida Bahturidze.

„Cu toții cunoaștem situația minorităților etnice din Georgia - deseori, adesea pur și simplu nu vorbesc limba georgiană, deoarece statul nu se ocupă suficient de această problemă. Prin urmare, nu există acces la informații, iar având în vedere că legile nu sunt traduse în limba azeră, acești oameni nu le citesc. Și totuși, atunci când căsătoria timpurie este prezentată ca fiind, chipurile, o tradiție sau un obicei specific unui singur grup religios sau etnic, acest lucru este absolut greșit. Astfel de lucruri se întâmplă astăzi și în rândul georgienilor, iar în anii '90 aceasta era o practică foarte răspândită”, afirmă activista.

Pe de altă parte, autoritățile georgiene susțin că depun eforturi pentru a combate problema căsătoriilor timpurii. Au înăsprit sancțiunile, desfășoară acțiuni de prevenire, identifică căsătoriile forțate și intensifică controlul asupra uniunilor religioase și a altor uniuni neformale încheiate fără înregistrare oficială.

Apărătorii drepturilor omului spun că un alt motiv al căsătoriilor timpurii este sărăcia, mai ales în satele izolate. Uneori, părinții vor să-și dea fiicele cât mai devreme în familii mai înstărite, pentru a le asigura bunăstarea viitoare.

