Iranul, care a purtat un război de 12 zile cu aliatul SUA, Israel, anul trecut și ale cărui facilități nucleare au fost bombardate de armata SUA în iunie, se confruntă cu o criză de legitimitate a regimului liderului suprem Ayatollah Ali Khamenei, declanșată de frustrarea față de devalorizarea puternică a monedei naționale și proasta gestionare a economiei.

„În vigoare imediat, orice țară care face afaceri cu Republica Islamică Iran va plăti un tarif de 25% pentru (...) afacerile făcute cu Statele Unite ale Americii”, a declarat Trump într-o postare pe Truth Social luni, fără a oferi detalii suplimentare.

Iranul este deja supus unor sancțiuni severe din partea Washingtonului, de ani de zile.

Deocamdată nu există documente oficiale pe site-ul Casei Albe privind această nouă politică de taxe.

Principalii importatori de bunuri iraniene sunt China, Emiratele Arabe Unite, India, Irak și Turcia.

Iranul, membru al grupului producătorilor de petrol OPEC, a exportat către 147 de parteneri comerciali în 2022, conform celor mai recente date ale Băncii Mondiale.

China, cel mai mare partener comercial al Iranului, a reacționat la anunțul președintelui Donald Trump spunând că se opune oricăror sancțiuni unilaterale ilegale și „va lua toate măsurile necesare pentru a-și proteja drepturile și interesele legitime”.

„Poziția Chinei împotriva impunerii nediscriminatorii a tarifelor este consecventă și clară”, a declarat un purtător de cuvânt al ambasadei chineze la Washington pe X.

Iranienii rămân pe străzi

Iranul se confruntă cu devalorizarea puternică a monedei naționale și cu o inflație care a crescut prețurile alimentelor cu până la 70%.

Alimentele reprezintă aproximativ o treime din importurile Iranului, iar restricțiile suplimentare cauzate de tarife ar putea agrava lipsurile și costurile.

Regimul iranian a răspuns dur la proteste, inclusiv cu arestări masive, blocarea internetului și avertismente publice că participarea la demonstrații ar putea atrage pedeapsa cu moartea.

Luni, zeci de mii de demonstranți pro-guvernamentali au ieșit pe străzile din Teheran într-un miting organizat de stat, menit să arate sprijin pentru regim.

Presa de stat a relatat că mulțimi mari s-au adunat în mai multe orașe în urma apelurilor pentru demonstrații pro-guvernamentale.

Ayatollahul Khamenei a acuzat SUA de „înșelăciune” și că se bazează pe „mercenari trădători”. El a spus că națiunea iraniană este una puternică și își cunoaște dușmanii.

Filmări care circulă online în ultimele zile arată zeci de corpuri aliniate la morga din Teheran.

Organizația Iran Human Rights, cu sediul în Norvegia, a declarat că cel puțin 648 de persoane au fost ucise în proteste, dintre care nouă persoane sub 18 ani.

Între timp, din rândul personalităților culturale iraniene, mai ales, au continuat să vină apeluri la sprijin internațional pentru demonstranți.

Represiunea din Iran are ca victime persoane „fără apărare”, care au nevoie de sprijinul comunității internaționale pentru a „pune capăt” sistemului actual, a declarat marți renumitul regizor iranian Jafar Panahi.

„Poporul iranian este lipsit de apărare astăzi și, în ciuda tuturor acestui fapt, este în stradă”, a declarat el pentru postul de radio France Inter.

Varianta militară, pe masa lui Trump

Președintele Donald Trump a fost informat despre soluțiile militare sau de operațiuni secrete care ar putea fi realizate în Iran, potrivit declarațiilor sub protecția anonimatului a doi oficiali ai Departamentului Apărării, făcute pentru CBS News.

Astfel, opțiunile ar include lovituri cu rachete cu rază lungă de acțiune, operațiuni cibernetice și campanii psihologice. Orice răspuns militar american în Iran va implica probabil atacuri aeriene, dar armata ia în considerare și acțiuni de perturbare a structurilor de comandă și a comunicațiilor iraniene.

Echipa de securitate națională a lui Trump urmează să se întâlnească la Casa Albă marți pentru a discuta opțiunile pentru Iran.

Secretarul de presă al Casei Albe, Karoline Leavitt, a declarat luni reporterilor că loviturile aeriene sunt printre „multe, multe opțiuni” pe care Trump le ia în considerare, dar că „diplomația este întotdeauna prima opțiune pentru președinte”.

Ministrul de Externe al Iranului a declarat că Teheranul este deschis la discuții cu Washingtonul, dar rămâne „pregătit pentru război”.

În același timp, SUA și-au îndemnat cetățenii din Iran să părăsească țara sau să aibă un plan de plecare care nu necesită asistență guvernamentală americană.

AFP relatează că personalul non-esențial al ambasadei franceze a părăsit Iranul.

Reza Pahlavi, fiul ultimului șah al Iranului care trăiește în exil în SUA, l-a îndemnat pe Donald Trump să intervină „repede” în Iran pentru a limita numărul deceselor printre protestatari.

Într-un interviu cu CBS News, Pahlavi a spus că guvernul iranian actual „încearcă să păcălească lumea făcând-o să creadă că este gata să negocieze din nou”.

„Cred că președintele (Trump) are o decizie de luat destul de curând”, a adăugat Pahlavi.

