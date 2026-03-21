Trump ia în calcul o „reducere treptată” a campaniei din Orientul Mijlociu

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că ia în calcul „reducerea treptată” a eforturilor militare din Orientul Mijlociu, chiar dacă apar tot mai multe informații potrivit cărora mii de soldați americani se îndreaptă spre regiune, în contextul în care războiul cu Iranul intră în a patra săptămână.

„Suntem foarte aproape de îndeplinirea obiectivelor noastre, în timp ce luăm în considerare reducerea treptată a marilor noastre eforturi militare din Orientul Mijlociu în ceea ce privește regimul terorist din Iran”, a scris Trump, pe 20 martie, pe Truth Social.

În postare, el a enumerat principalele obiective ale SUA în război –printre care slăbirea armatei iraniene și împiedicarea Teheranului să dezvolte o armă nucleară.

Donald Trump a sugerat, de asemenea, că va fi responsabilitatea altor țări care folosesc Strâmtoarea Ormuz – acum practic închisă de Iran – să garanteze siguranța transportului maritim pe această cale navigabilă crucială și să contribuie la limitarea creșterii vertiginoase a prețurilor petrolului, care amenință să destabilizeze economia mondială.

„Strâmtoarea Ormuz va trebui să fie păzită și supravegheată, după cum este necesar, de alte națiuni care o utilizează – Statele Unite nu o utilizează!”, a spus el.

„Dacă ni se va cere, vom ajuta aceste țări în eforturile lor privind Ormuz, dar acest lucru nu ar trebui să fie necesar odată ce amenințarea Iranului va fi eradicată. Important este că va fi o operațiune militară ușoară pentru ele”, a adăugat el.

Ultimele comentarii ale lui Trump par să fie oarecum contradictorii cu remarci recente în care el a sugerat că, deși armata și conducerea Iranului au fost în mare parte distruse de atacurile aeriene americane și israeliene, mai sunt încă lucruri de făcut.

Tot în cursul zilei de vineri, Trump a declarat că nu vede vreun motiv pentru a solicita un armistițiu în acest război și a îndemnat din nou alte țări – inclusiv China – să contribuie la redeschiderea Strâmtorii Ormuz.

„Uitați, putem purta un dialog, dar nu vreau să încheiem un armistițiu”, le-a spus Trump reporterilor. „Știți, nu se încheie un armistițiu când, practic, distrugi complet partea adversă.”

Autorizație pentru cumpărarea de petrol iranian

Separat, Departamentul Trezoreriei SUA a emis, pe 20 martie, o autorizație de 30 de zile pentru livrarea și vânzarea de țiței iranian și produse petroliere sancționate anterior, care se află în prezent „blocate” pe nave.

Cu toate acestea, purtătorul de cuvânt al Ministerului Petrolului iranian, Saman Ghodousi, a scris pe X că Iranul nu deține niciun surplus de petrol blocat pe nave, respingând afirmațiile SUA potrivit cărora această măsură ar elibera aproximativ 140 de milioane de barili pentru piața mondială.

Washingtonul acordase anterior o derogare de 30 de zile pentru achiziționarea de petrol rusesc sancționat – de asemenea, blocat pe mare – în scopul de a consolida aprovizionarea globală.

Trupe terestre pe drum?

Declarațiile vin pe fondul unui număr tot mai mare de relatări de presă – care citează oficiali americani anonimi – că mii de soldați americani suplimentari ar fi în drum spre regiune, o mișcare considerată a oferi Statelor Unite opțiuni suplimentare în războiul cu Iranul.

Pe 19 martie, Trump a negat în fața reporterilor că ar fi pe punctul de a trimite mai multe trupe, deși părea să lase ușa deschisă: „Nu trimit trupe nicăieri. Dacă aș face-o, cu siguranță nu v-aș spune. Dar nu trimit trupe. Vom face tot ce este necesar.”

Reuters a citat trei oficiali americani care au afirmat că 2.500 de infanteriști marini, împreună cu nava USS Boxer, o navă de asalt amfibie și navele de război însoțitoare vor fi dislocate în regiune, deși nu au precizat care va fi rolul acestora.

CBS, care citează, la rândul său, surse, spune că Pentagonul se pregătește să trimită în Orientul Mijlociu celebra Divizie 82 Aeropurtată.

Iar Newsmax afirmă că armata SUA a accelerat deja desfășurarea a mii de infanteriști marini și marinari pentru a ajuta potențial la întărirea forțelor sale care luptă împotriva Iranului. Citând trei oficiali care au vorbit sub condiția anonimatului, agenția a relatat că Grupul Amfibiu „Boxer” și Unitatea Expeditionară a 11-a a Infanteriei Marine se deplasează mai devreme decât era prevăzut de pe coasta de vest a Statelor Unite.

Și „The Wall Street Journal” relatează că Pentagonul trimite trei nave de război și mii de soldați ai Infanteriei Marine suplimentari în Orientul Mijlociu, citând oficiali americani care au dorit să rămână anonimi.

„Cam 2.200–2.500 de infanteriști marini din grupul amfibiu de intervenție rapidă USS Boxer, cu baza în California, și din Unitatea Expediționară a 11-a a Infanteriștilor Marini se îndreaptă către Comandamentul Central al SUA, responsabil de toate forțele americane din Orientul Mijlociu”, a relatat ziarul, citând declarațiile unor oficiali.

Aceste forțe se vor alătura unei detașări anterioare de infanteriști marini, care urmează să sosească în această săptămână în regiune.

Pentagonul a trimis în Orientul Mijlociu grupul USS Tripoli, cu baza în Japonia – un efectiv de 5.000 de soldați, și Unitatea 31 MEU, care se adaugă celor aproximativ 50.000 de soldați deja staționați în regiune, scrie The Wall Street Journal.

Administrația SUA a luat în considerare posibilitatea desfășurării de forțe terestre pe Insula Kharg, centrul pentru 90% din exporturile de petrol ale Iranului, afirmă Reuters, care citează trei persoane familiarizate cu problema și trei oficiali americani.

Unul dintre oficiali a afirmat că o astfel de operațiune ar fi destul de riscantă, având în vedere faptul că Iranul are capacitatea de a lovi insula cu rachete și drone.

Între timp, The Wall Street Journal a relatat că forțele iraniene au vizat baza militară strategică comună SUA-Marea Britanie de pe mica insulă Diego Garcia din Oceanul Indian, dar nu au reușit să lovească obiectivul în timpul celui mai ambițios atac din punct de vedere geografic lansat de Republica Islamică.

Articolul menționează că au fost lansate două rachete balistice, una dintre ele nereușind să ajungă pe insulă, iar cealaltă fiind lovită de o navă de război americană, deși nu este clar dacă racheta a fost interceptată de către aceasta.