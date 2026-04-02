În primul său discurs adresat națiunii de la începutul conflictului, rostit când în Moldova era deja joi în zori, Trump a spus că obiectivele SUA sunt „pe cale de a fi îndeplinite” după săptămâni de ceea ce el a descris ca fiind „victorii rapide, decisive și copleșitoare pe câmpul de luptă – victorii cum rar s-au mai văzut vreodată”.

„A trecut doar o lună de când armata Statelor Unite a început Operațiunea Epic Fury”, a amintit el, folosind numele dat de militari războiului început la 28 februarie, împreună cu Israelul.

Trump a subliniat ceea ce a numit „câștigurile majore” pe câmpul de luptă, susținând că au fost grav afectate capacitățile militare ale Iranului.

„În acest moment, marina iraniană nu mai există. Forțele lor aeriene sunt în ruine”, a spus el, adăugând că liderii iranieni „sunt acum morți” și că structurile de comandă sunt „decimate chiar în acest moment”.

El a mai afirmat că SUA au „redus dramatic” capacitățile Iranului în materie de rachete și drone și că infrastructura de armament este distrusă. „Niciodată în istoria războiului un inamic nu a suferit pierderi atât de clare și devastatoare la scară largă în doar câteva săptămâni”, a susținut Trump.

Amenințarea nucleară

Trump a insistat din nou că războiul este necesar pentru a împiedica Iranul să obțină arme nucleare, dar și ca pedeapsă pentru politicile interne dure ale Teheranului.

„Acest regim criminal a ucis recent și 45.000 dintre proprii cetățeni”, a spus el, referindu-se la înăbușirea protestelor din Iran, la începutul anului.

„Ipoteza ca acești teroriști să dețină arme nucleare ar constitui o amenințare intolerabilă”, a adăugat el.

El și-a repetat afirmația că Iranul era „la un pas” de a dobândi o armă nucleară și a spus că programul său de rachete ar putea amenința în cele din urmă Statele Unite, Europa și alte regiuni.

„Această situație durează de 47 de ani și ar fi trebuit rezolvată cu mult înainte de a prelua eu funcția”, a spus el, criticând din nou administrațiile anterioare, inclusiv acordul nuclear negociat sub președintele democrat al SUA Barack Obama.

Trump a mai spus că, deși „prima mea preferință a fost întotdeauna calea diplomației”, Iranul a respins eforturile de a ajunge la un acord.

„Avem toate cărțile în mână”

Trump a spus că schimbarea regimului iranian „nu a fost obiectivul nostru”, dar a sugerat că aceasta a avut loc, efectiv. „Liderii lor... sunt acum morți”, a explicat el.

El a spus că speră să obțină un acord, dar a avertizat asupra unei escaladări suplimentare: „Dacă nu se ajunge la un acord, vom lovi foarte puternic centralele lor electrice.”

„Noi avem toate cărțile”, a adăugat Trump. „Ei nu au niciuna.”

Trump a vorbit despre creșterea prețurilor la benzină, afirmând că ea este „în întregime rezultatul” atacurilor iraniene asupra transportului maritim comercial și asupra țărilor vecine, și a descris-o ca fiind temporară.

El a mai spus că Statele Unite sunt „total independente de Orientul Mijlociu” în ceea ce privește energia, dar rămân implicate pentru a-și sprijini aliații.

În același timp, el a criticat din nou partenerii pentru că nu contribuie mai mult și a spus că ei ar trebui să-și asume responsabilitatea pentru redeschiderea Strâmtorii Ormuz.

Înaintea discursului, politicieni democrați de rang înalt din SUA, printre care Gregory Meeks din New York, Adam Smith din Washington și Jim Himes din Connecticut, au dat o declarație în care susțin că Trump „nu este cu nimic mai aproape de a-și atinge obiectivele prost definite”.

Ei au menționat moartea a 13 militari americani, sute de răniți și impactul regional și economic mai larg. „Îl îndemnăm pe președinte să negocieze imediat un armistițiu cu Iranul și să depună eforturi pentru găsirea unei soluții diplomatice”, au spus ei, avertizând asupra unui „război catastrofal”.

Analiștii interpretează mesajele – și riscurile

Mai mulți analiști din SUA au declarat pentru RFE/RL că discursul lui Trump a avut ca scop modelarea percepției publice, lăsând în același timp incertitudine cu privire la pașii următori.

Jason Brodsky, director de politici la asociația United Against Nuclear Iran, a spus că discursul este menit să „mobilizeze sprijinul publicului pentru Operațiunea Epic Fury”.

„Va fi prezentat nu ca un război fără sfârșit început de SUA, ci ca unul care pune capăt unui război început de regimul iranian în 1979”, a spus el, vorbind înainte ca Trump să apară la televiziune.

Dar el a avertizat că, chiar dacă SUA declară un armistițiu în „două-trei săptămâni”, există riscul ca iranienii să continue atacurile, deoarece imperativul lor este să dea impresia să nu se dau bătuți.

„Pentru a schimba acest calcul, SUA ar putea fi nevoite să escaladeze conflictul”, a adăugat el.

Matthew Bartlett, strateg republican și fost funcționar al Departamentului de Stat în prima administrație Trump, a declarat că discursul s-a adresat mai multor genuri de public.

„Comunicarea este esențială într-un război, atât cu publicul de aici, de pe frontul intern, cât și cu regimul din Iran, cu marele popor iranian și cu aliații noștri din regiune, din Europa și dincolo de ea”, a declarat Bartlett pentru RFE/RL.

El a adăugat că, deși discursul a fost necesar, „există încă multe întrebări fără răspuns despre ziua de mâine și despre zilele și lunile viitoare” și că „deși situația s-ar putea calma, există în continuare posibilitatea unei escaladări”.

Bartlett a afirmat că Trump pare să încerce să evidențieze realizările militare, stabilind în același timp condițiile pentru o potențială fază diplomatică, inclusiv abordarea perturbărilor economice precum cele din Strâmtoarea Ormuz.

Acțiunile cad, petrolul se scumpește, Iranul atacă Israelul

Discursul lui Trump a fost urmat de o nouă cădere a prețului acțiunilor, începând pe bursele din Asia, și de scumpirea petrolului - asta după ce miercuri tendința fusese inversă, căci crescuseră speranțele de pace.

Tot după discurs, au venit știri că Iranul a atacat din nou Israelul cu două „valuri” de rachete, joi în zori.

Patru persoane au fost rănite ușor în zona Tel Avivului, potrivit relatărilor de presă, care citează surse medicale.

Mass-media israeliană a atribuit pagubele produse pe o suprafață relativ extinsă utilizării munițiilor cu dispersie, care explodează în aer și împrăștie submuniții.

Iranul și Israelul s-au acuzat reciproc în trecut de utilizarea bombelor cu dispersie.

La aproximativ șase ore de la primul atac, armata a anunțat că a „identificat din nou rachete lansate din Iran către teritoriul Statului Israel” de încă trei ori, declanșând sirenele de raid aerian în mare parte din nordul și centrul Israelului.

Comandamentul Frontului Intern al armatei a declarat ulterior că locuitorilor li s-a „permis să părăsească spațiile protejate din toate zonele țării”.

Nu au existat informații imediate privind victime sau pagube ca urmare a atacurilor ulterioare.

Miercuri, în timp ce israelienii se pregăteau să sărbătorească Paștele evreiesc, serviciile de urgență au declarat că rachetele iraniene au rănit 14 persoane, printre care o fetiță de 11 ani.

Scris și cu informații de la AFP.

