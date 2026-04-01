„Mă gândesc serios la ieșirea din NATO", spune Trump, enervat de lipsa de sprijin pentru războiul cu Iranul

Președintele SUA, Donald Trump, în Biroul Oval al Casei Albe, la 31 martie 2026.

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că ia în considerare „cu seriozitate” retragerea Statelor Unite din NATO, după ce aliații nu au susținut acțiunea militară a țării sale împotriva Iranului. Declarația a apărut într-un interviu acordat de Trump ziarului britanic Daily Telegraph.

Trump a descris alianța Nord-Atlantică drept un „tigru de hârtie”, lipsit de forță reală și a spus că retragerea Statelor Unite din alianță ar fi de acum „dincolo de orice reconsiderare”, a relatat ziarul.

„Nu am fost niciodată impresionat de NATO. Am știut întotdeauna că este un tigru de hârtie, iar Putin știe și el asta, apropo”, a mai spus Trump.

Declarațiile din ziarul britanic vin după ce liderul SUA a criticat membrii europeni ai NATO că nu-l ajută cu războiul din Golful Persic, declanșat la 28 februarie 2026 de Washington în colaborare cu aliatul său principal din Orientul Mijlociu, Israel.

Critici similare a formulat marți secretarul de stat Marco Rubio.

„Cred că, din păcate, odată ce acest conflict se va încheia, va trebui să ne reevaluăm relația (cu NATO)”, a declarat Rubio la Fox News. El a spus că a fost „unul dintre cei mai fervenți apărători ai NATO” în trecut, dar și-a dat seama că „valoarea” alianței pentru interesele SUA scade.

„O mare parte din această valoare constă în existența bazelor militare din Europa, care permit armatei americane să-și proiecteze puterea în diferite părți ale lumii”, a spus Rubio.

„Dacă acum am ajuns într-un punct în care calitatea de membru în NATO înseamnă că nu putem folosi acele baze pentru a apăra interesele Americii, atunci de ce mai suntem în NATO? Trebuie să ne punem această întrebare”

Comentariile lui Rubio vin după ce Spania și-a închis luni spațiul aerian pentru avioanele americane care desfășoară misiuni împotriva Iranului. Guvernul de la Madrid a spus că Spania consideră războiul ilegal, de la bun început.

Marți dimineață au circulat informații că Italia a refuzat unui avion american permisiunea de aterizare în timp ce acesta se îndrepta spre Orientul Mijlociu pentru o misiune de luptă - deși Roma a explicat ulterior că a fost vorba de o chestiune de procedură, tehnică.

Trump s-a arătat nemulțumit și de poziția Franței față de conflict, spunând că „francezii nu ajută deloc”. În replică, Parisul a spus că nici nu a promis să ajute. Trump a spus recent că nici relația cu britanicii, una numită mereu „specială”, nu mai este ce a fost.

Prim-ministrul britanic Keir Starmer a declarat miercuri că el va acționa „în interesul țării”, indiferent de „zgomotul” din jur, atunci când a fost întrebat despre declarația președintelui Trump, din Telegraph.

„Indiferent de presiunea exercitată asupra mea și a altora, indiferent de zgomotul din jur, voi acționa în interesul național britanic în deciziile pe care le voi lua”, a declarat Starmer reporterilor miercuri.

Relația președintelui Trump cu NATO a fost în general incomodă, inclusiv în primul mandat. El a reproșat mereu europenilor, mai ales, că ar profita de SUA, de puterea lor militară, fără să dea destul în schimb.

Scris cu informații de la Reuters și AFP.

