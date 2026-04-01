„Mă gândesc serios la ieșirea din NATO”, spune Trump, enervat de lipsa de sprijin pentru războiul cu Iranul

Trump a descris alianța Nord-Atlantică drept un „tigru de hârtie”, lipsit de forță reală și a spus că retragerea Statelor Unite din alianță ar fi de acum „dincolo de orice reconsiderare”, a relatat ziarul.

„Nu am fost niciodată impresionat de NATO. Am știut întotdeauna că este un tigru de hârtie, iar Putin știe și el asta, apropo”, a mai spus Trump.

Declarațiile din ziarul britanic vin după ce liderul SUA a criticat membrii europeni ai NATO că nu-l ajută cu războiul din Golful Persic, declanșat la 28 februarie 2026 de Washington în colaborare cu aliatul său principal din Orientul Mijlociu, Israel.

Critici similare a formulat marți secretarul de stat Marco Rubio.

„Cred că, din păcate, odată ce acest conflict se va încheia, va trebui să ne reevaluăm relația (cu NATO)”, a declarat Rubio la Fox News. El a spus că a fost „unul dintre cei mai fervenți apărători ai NATO” în trecut, dar și-a dat seama că „valoarea” alianței pentru interesele SUA scade.

„O mare parte din această valoare constă în existența bazelor militare din Europa, care permit armatei americane să-și proiecteze puterea în diferite părți ale lumii”, a spus Rubio.

„Dacă acum am ajuns într-un punct în care calitatea de membru în NATO înseamnă că nu putem folosi acele baze pentru a apăra interesele Americii, atunci de ce mai suntem în NATO? Trebuie să ne punem această întrebare”

Comentariile lui Rubio vin după ce Spania și-a închis luni spațiul aerian pentru avioanele americane care desfășoară misiuni împotriva Iranului. Guvernul de la Madrid a spus că Spania consideră războiul ilegal, de la bun început.

Marți dimineață au circulat informații că Italia a refuzat unui avion american permisiunea de aterizare în timp ce acesta se îndrepta spre Orientul Mijlociu pentru o misiune de luptă - deși Roma a explicat ulterior că a fost vorba de o chestiune de procedură, tehnică.

Trump s-a arătat nemulțumit și de poziția Franței față de conflict, spunând că „francezii nu ajută deloc”. În replică, Parisul a spus că nici nu a promis să ajute. Trump a spus recent că nici relația cu britanicii, una numită mereu „specială”, nu mai este ce a fost.

Prim-ministrul britanic Keir Starmer a declarat miercuri că el va acționa „în interesul țării”, indiferent de „zgomotul” din jur, atunci când a fost întrebat despre declarația președintelui Trump, din Telegraph.

„Indiferent de presiunea exercitată asupra mea și a altora, indiferent de zgomotul din jur, voi acționa în interesul național britanic în deciziile pe care le voi lua”, a declarat Starmer reporterilor miercuri.

Relația președintelui Trump cu NATO a fost în general incomodă, inclusiv în primul mandat. El a reproșat mereu europenilor, mai ales, că ar profita de SUA, de puterea lor militară, fără să dea destul în schimb.

Scris cu informații de la Reuters și AFP.

📰 Europa Liberă Moldova este și pe Google News. Abonează-te