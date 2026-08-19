Ucraina și Rusia au făcut un nou schimb de prizonieri de război, câte 103 fiecare

Schimburile de prizonieri și repatrierea rămășițelor soldaților s-au numărat printre puținele domenii de cooperare dintre Rusia și Ucraina de când Moscova și-a lansat ofensiva împotriva țării vecine, în februarie 2022.

„Astăzi, 103 de luptători ucraineni se întorc acasă din captivitate în Rusia”, a declarat președintele Volodimir Zelenski, adăugând că printre cei eliberați se numără apărători ai orașului portuar Mariupol, devastat în timpul unui asediu care a durat câteva luni în 2022, precum și soldați capturați în șapte regiuni de pe linia frontului.

„Ne amintim de fiecare bărbat și fiecare femeie care se află încă în captivitate. Facem tot ce este posibil pentru a-i aduce pe toți oamenii noștri acasă”, a adăugat Zelenski.

Anterior, Ministerul Apărării rus anunțase schimbul, precizând că „103 militari ruși au fost repatriați... în schimb, au fost predați 103 prizonieri de război ucraineni.”

Discuțiile privind încetarea conflictului rămân practic blocate, în timp ce numărul victimelor civile în 2026 a crescut la cele mai ridicate niveluri de la primele luni ale războiului, potrivit Organizației Națiunilor Unite.

Soldații ruși eliberați se află în Belarus și vor fi transportați cu avionul în Rusia, după ce vor primi îngrijiri psihologice și medicale, a declarat Ministerul Apărării din Rusia.

Emiratele Arabe Unite au mediat schimbul, a adăugat aceeași instituție.

Statul din Golful Persic a facilitat zeci de schimburi de prizonieri între Moscova și Kiev de la începutul războiului.

Sursa: AFP

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