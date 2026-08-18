Ucrainean condamnat în Germania pentru un plan de a trimite colete explozive, din ordinul Rusiei

Tribunalul din Stuttgart i-a achitat pe alți doi ucraineni judecați pentru același complot, care presupunea trimiterea în Ucraina a unor colete-test, urmărind „perturbarea transporturilor și a infrastructurii”.

Instanța a precizat că bărbatul ucrainean în vârstă de 30 de ani a locuit cel mai recent în Elveția și că este vinovat de „spionaj în scopul sabotajului”.

Perioada pe care a petrecut-o deja în arest preventiv a fost luată în calcul la stabilirea pedepsei, așa că acum va fi eliberat.

Cei trei bărbați, în vârstă de 22, 25 și 30 de ani, au fost arestați în luna mai a anului trecut la Köln și la Konstanz, în Germania, precum și în cantonul elvețian Thurgau. Ei au fost acuzați că au participat la un complot de sabotaj îndreptat împotriva rețelei de transport a unei companii de livrare a coletelor.

Procurorii au declarat în fața instanței că, din ordinul unui serviciu de informații rus, bărbații au trimis în martie 2025, prin intermediul unui serviciu poștal ucrainean, două colete care conțineau dispozitive de localizare GPS în Ucraina, pentru a culege informații despre rutele și procedurile de transport utilizate de compania de curierat. Serviciul de informații ar fi transmis ordinul prin intermediari din orașul ucrainean Mariupol.

Potrivit procurorilor, următorul pas urma să fie expedierea unor colete care conțineau dispozitive incendiare menite să se aprindă în timpul transportului.

Coletele erau destinate „să explodeze în Germania sau în altă parte, pe traseul către zone din Ucraina neocupate de Rusia, și să provoace cât mai multe pagube posibil, pentru a submina sentimentul de siguranță al populației”, au declarat procurorii. Aceștia au precizat că cei trei bărbați au convenit să trimită coletele, dar planurile lor au fost descoperite în timp ce încă se aflau în faza de pregătire.

Germania este unul din cei mai importanți susținători ai Ucrainei în lupta acesteia împotriva invaziei pe scară largă a Rusiei și se află în stare de alertă maximă în ceea ce privește operațiunile suspectate de sabotaj și spionaj inițiate de la Moscova.

La începutul acestei luni, o dronă încărcată cu explozivi a fost descoperită în apropierea unui avion de marfă ucrainean la aeroportul Leipzig-Halle, un nod cheie de transport al echipamentului militar.

Ministrul de Interne, Alexander Dobrindt, a calificat incidentul drept un „scenariu de atac hibrid” care ar putea implica o „putere străină”, dar nu a menționat Rusia.

Surse: dpa, AFP

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