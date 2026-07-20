UE amendează AliExpress cu jumătate de miliard de euro pentru comerț cu produse „ilegale”

Uniunea Europeană spune că AliExpress nu a luat măsuri suficiente pentru a opri vânzarea de produse contrafăcute și că, atunci când platforma a detectat prezența unor produse ilegale în vânzare, multe dintre ele au rămas online timp de câteva săptămâni.

Într-o anchetă privind AliExpress, demarată în martie 2024, UE a constatat că unele dintre produsele vândute pe platformă nu respectau standardele stricte ale blocului cu 27 de membre, la care Moldova vrea să adere în acest deceniu, în materie de mediu și siguranță.

„Riscurile trebuie identificate și abordate în mod sistematic pentru a asigura consumatorilor posibilitatea de a face cumpărături online în condiții de siguranță. Solicităm azi ca AliExpress să respecte acest standard și îi cerem să ia măsuri”, a declarat Henna Virkkunen, șefa departamentului de tehnologie al UE, într-un comunicat de presă.

AliExpress a declarat în replică luni că amenda record este disproporționată.

„Nu suntem de acord cu decizia de astăzi și cu amenda disproporționată, care nu reflectă în mod adecvat cadrul nostru stabilit și îmbunătățirile semnificative și proactive pe care le-am realizat”, a declarat AliExpress într-un e-mail.

AFP notează că este cea mai mare amendă aplicată vreodată în temeiul puternicei Legi privind Serviciile Digitale (DSA) a UE, parte a arsenalului blocului european de reglementare a marilor companii din domeniul tehnologiei, care a intrat în vigoare în 2022.

Platforma de socializare X a lui Elon Musk a primit o amendă de 120 de milioane de euro în decembrie anul trecut, iar gigantul comerțului electronic Temu a fost amendat cu 200 de milioane de euro în luna mai.

UE a declarat că valoarea amenzii a luat în considerare natura încălcărilor, impactul asupra cetățenilor europeni și durata acestora.

AliExpress, accesibilă și din R. Moldova, este cea mai mare platformă chineză de comerț electronic din UE, cu 193 de milioane de utilizatori, în timp ce gigantul asiatic al modei Shein și retailerul Temu au, respectiv, 156 de milioane și 130 de milioane de utilizatori.

UE este cea mai mare piață a AliExpress, a declarat un înalt funcționar european.

Scris cu informații de la dpa și AFP

📰 Europa Liberă Moldova este și pe Google News. Abonează-te