UE consolidează drepturile pasagerilor aerieni. Prețurile trebuie afișate cu „un bagaj permis”, de exemplu

Câteva din drepurile pasagerilor sunt noi:

este interzis companiilor să refuze îmbarcarea pentru un zbor de întoarcere din motivul că un pasager nu a efectuat un zbor dus („neprezentare”);

o mai mare transparență a prețurilor, prin afișarea tarifelor pentru transportul aerian cu includerea unui bagaj de mână permis în mod implicit înainte de începerea oricărui proces de rezervare, pentru a facilita compararea tarifelor între companiile aeriene.

Copiii cu vârsta sub 14 ani vor avea dreptul să stea lângă părinții lor în timpul zborurilor, fără a plăti taxe de rezervare a locului. Același drept se va aplica femeilor însărcinate și persoanelor cu mobilitate redusă care călătoresc însoțite de o persoană.

Companiile aeriene vor fi, de asemenea, obligate să corecteze gratuit greșelile ortografice din numele pasagerilor de pe bilete și să furnizeze carduri de îmbarcare tipărite pasagerilor care au efectuat check-in-ul, fără taxe suplimentare.

Normele privind despăgubirile pentru zborurile întârziate și anulate vor rămâne în mare parte neschimbate, în urma unor dezacorduri îndelungate între statele membre ale UE și Parlamentul European cu privire la această chestiune.

Reformele au, de asemenea, scopul de a simplifica depunerea cererilor de despăgubire. Companiile aeriene vor avea obligația de a informa pasagerii cu privire la drepturile lor în scris, în termen de 96 de ore de la încheierea călătoriei. Călătorii vor avea la dispoziție nouă luni pentru a depune o cerere de despăgubire, iar companiile aeriene trebuie să plătească despăgubirea sau să justifice refuzul în termen de 30 de zile calendaristice.

Pachetul de măsuri clarifică, de asemenea, drepturile pasagerilor în cazul perturbărilor de călătorie, inclusiv accesul la băuturi răcoritoare, mese, cazare și mijloace de transport alternative, acolo unde este necesar.

Noile norme se aplică tuturor zborurilor cu plecare de pe aeroporturile din Uniunea Europeană și zborurilor care sosesc în blocul comunitar, dacă sunt operate de o companie aeriană cu sediul în UE.

Scris cu informații de la AFP

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