Jurnalistul și corespondentul de război al Serviciului ucrainean al RFE/RL, Marian Kușnir, a salvat o fetiță de 4 ani, pe care a scos-o în brațe din apartamentul lovit de o dronă rusească în noaptea de 28 ianuarie, în satul Bilohorodka, regiunea Kiev.

Mama fetiței și bărbatul cu care locuia au murit. Copila este în siguranță, fiind luată de tatăl și fratele ei mai mare.

„Eram acasă când am auzit explozia. Drona s-a prăbușit pe acoperișul casei noastre, în apartamentul de la ultimul etaj. Am văzut focul, am luat rucsacul tactic al redacției și am alergat sus, să caut locul unde a avut loc explozia. Am văzut ușa întredeschisă în locul impactului. Am deschis-o și am văzut copilul, care stătea pe canapea, înfășurat într-o pătură, plângând, țipând, strigând după mama. Am văzut focul care se răspândea de sus. Mi-am dat seama că părinții probabil dormeau la etajul al doilea. Am luat copilul de pe canapea, l-am scos din apartament, l-am dat unui vecin și am alergat înapoi înăuntru, sperând că oamenii de acolo mai erau în viață. Dar focul se răspândise deja foarte mult. Din ceea ce am aflat ulterior, drona a lovit în așa fel încât cei doi oameni – un bărbat și o femeie – au fost îngropați sub dărâmături și au murit acolo”, a povestit Marian Kușnir.

„Când am scos-o afară, fetița a început să plângă foarte tare, apoi a început să tremure puternic și m-a îmbrățișat. În acel moment m-a cuprins o durere profundă, pentru că în 10 ani de război nu am mai avut niciodată astfel de sentimente, când, ținând în brațe o fetiță de patru ani care plânge, îmi dau seama că mama ei este moartă”, a adăugat jurnalistul.

Despre consecințele atacului rusesc asupra comunității Bilohorodska din regiunea Kiev, care a avut loc în noaptea de 28 ianuarie, a informat șeful administrației militare regionale, Mikola Kalașnik. Potrivit acestuia, în clădirea de apartamente au luat foc acoperișul și etajul superior, iar doi locatari ai clădirii, o femeie și un bărbat, au murit. Alte patru persoane rănite au primit îngrijiri medicale la fața locului.

Marian Kușnir lucrează la Europa Liberă (Serviciul ucrainean al RFE/RL) din 2015, fiind corespondent de război. În martie 2022, a suferit o contuzie în timp ce filma acțiunile de asalt din timpul respingerii ofensivei ruse în regiunea Kiev, documentând acțiunile de luptă în toate zonele fierbinți – în regiunile Kiev, Harkov, Donețk, Zaporojie și Herson.

Kușnir este laureatul premiului jurnalistic „Onoarea profesiei” pentru anii 2022 și 2024. Materialul său „Luptele pentru regiunea Kiev: Armata ucraineană a trecut la contraofensivă” a câștigat nominalizarea „Cea mai bună acoperire mediatică a unui eveniment de rezonanță”, iar ulterior juriul a remarcat reportajul „Armata ucraineană a trecut la contraofensivă lângă Bahmut: primele imagini de pe câmpul de luptă”.

În 2023, Kușnir a primit o distincție specială din partea Bucha Journalism Conference pentru „devotamentul neclintit față de principiile și valorile profesiei de jurnalist și curajul excepțional în timpul războiului ruso-ucrainean”.