Unde-i Putin? O nouă tactică prin care Kremlinul încearcă să ascundă locația liderului rus

Președintele rus, Vladimir Putin, devine din ce în ce mai greu de găsit.

În noiembrie, Sistema, redacția rusă de investigații a RFE/RL, a dezvăluit că Kremlinul ascundea locația lui Putin și ținea secretă o mare parte din deplasările lui, folosind pentru întâlniri trei birouri aproape identice, situate în diferite părți ale Rusiei.

De atunci, și de mai bine de 160 de zile, începând cu octombrie, Kremlinul nu a publicat nicio înregistrare video și nicio fotografie din niciunul dintre aceste trei birouri: unul situat la periferia Moscovei, unul la Soci, pe malul Mării Negre, și unul într-un complex împădurit din Valdai, la nord-vest de capitala Rusiei.

Pe 18 martie, Kremlinul a difuzat imagini în care Putin ținea o ședință de guvern prin videoconferință din ceea ce părea a fi unul dintre aceste birouri, marcând 12 ani de când Rusia a preluat controlul asupra Peninsulei Crimeea din Ucraina.

Nu e clar ce loc a folosit Putin pentru întâlnire – biroul inițial, situat la reședința din Novo-Ogariovo, o suburbie înverzită a Moscovei, sau una dintre replicile acestuia. Sistema nu a reușit să determine locația pe baza reperelor vizuale disponibile.

Președinte sau prim-ministru din 1999, Putin a căutat întotdeauna să-și păstreze secretă viața privată. Investigația proiectului Sistema a arătat că, de un deceniu sau mai mult, Kremlinul a luat, de asemenea, măsuri elaborate pentru a ascunde locația sa în calitate de șef de stat.

Timp de ani de zile, biroul de la Novo-Ogariovo a funcționat ca un punct de referință vizual controlat pentru mesajele Kremlinului, fiind prezentat ca locul unde aveau loc întâlniri, apeluri video și ședințe ale Consiliului de Securitate în regiunea Moscovei.

În realitate, el era adesea departe. În investigația din 2025, Sistema a descoperit că, în ultimii ani, un număr mare de evenimente care se presupuneau a fi avut loc la Novo-Ogariovo au fost, de fapt, filmate la complexul Valdai sau la reședința Bocearov Rucei din Soci, la aproximativ 1.500 de kilometri sud de Moscova

Jurnaliștii de la Sistema au ajuns la aceste concluzii după ce au analizat sute de ore de înregistrări video, nenumărate fotografii și volume întregi de documente de călătorie, printre alte dovezi.

Unele din cele mai clare indicii că Putin folosea trei birouri aproape identice erau discrepanțele subtile: poziția unei mâner de ușă, textura unei tăvi de lemn, modelul de pe cravata lui.

Din 7 octombrie 2025 și până pe 18 martie 2026, toate cele trei birouri au dispărut complet din imaginile oficiale ale Kremlinului, conform unei analize realizate de Sistema. În octombrie, cu ocazia împlinirii vârstei de 73 de ani, Putin a ținut o ședință a Consiliului de Securitate prin videoconferință.

Deși Kremlinul a afirmat că Putin se afla la Novo-Ogariovo, detaliile vizuale sugerează că filmarea a avut loc în replica de la Soci.

Kremlinul nu a recunoscut niciodată existența birourilor-replică și nu a răspuns solicitărilor de comentarii pe această temă din partea Sistema.

Lunga pauză nu înseamnă că Putin a dispărut din ochii publicului. Administrația lui a continuat să publice imagini de la întâlniri – unele la Kremlin, unde are și birouri –, precum și din deplasări și alte evenimente.

O parte din aceste imagini au fost în mod clar înregistrate și difuzate în aceeași zi. Însă, Sistema a detectat o dependență crescândă de materialul preînregistrat – sau imagini „de rezervă” – utilizate pentru a menține aparența continuității.

De pildă, Putin nu a mai apărut în februarie în fața camerelor de filmat mai bine de zece zile, în timp ce Kremlinul a publicat înregistrări mai vechi pe care le-a prezentat ca fiind actuale. Indicii vizuale subtile – printre care modificări ale unei plante din biroul de la Kremlin – au ajutat la identificarea neconcordanței.

Sistema a descoperit dovezi conform cărora, numai în 2025, s-au folosit imagini preînregistrate de cel puțin 18 ori.

Utilizarea birourilor-replică s-a extins în timpul pandemiei de COVID-19 și a continuat după ce Putin a lansat invazia pe scară largă a Ucrainei, în februarie 2022, permițându-i să rămână în locații mai sigure, dând în același timp impresia de normalitate.

Lipsa imaginilor video din octombrie încoace nu permite să se știe cu certitudine cât timp a petrecut Putin în oricare dintre cele trei reședințe și sugerează că ar putea încerca să-și ascundă și mai mult locația.

Investigația Sistema din 2025 relevă că Putin a preferat Valdai în timpul războiului total împotriva Ucrainei, aflat acum în al cincilea an.

Reședința Valdai este mai izolată decât Novo-Ogariovo și Bocearov Rucei, iar Serviciul rusesc al RFE/RL scria în august că în zona din jurul acesteia au fost montate 12 instalații de apărare antiaeriană, majoritatea fiind sisteme de rachete Pantsir-S1.

În decembrie, Rusia a afirmat că Ucraina a folosit zeci de drone în încercarea de a ataca reședința Valdai. Ucraina a negat acest lucru, iar președintele american, Donald Trump, a sugerat inițial că el credea că reședința a fost ținta unui atac, dar ulterior, invocând evaluările oficialilor americani, a declarat că nu mai crede acest lucru.

Un alt element care stă la baza secretului păstrat de Kremlin cu privire la locația lui Putin este uciderea sau capturarea unor lideri autoritari, de la Saddam Hussein din Irak și Muammar Gaddafi din Libia până la, în ultimele trei luni, Nicolas Maduro din Venezuela și ayatollahul Ali Khamenei din Iran.

Articol preluat de la Europa Liberă România

