Pe 2-3 martie, administrația lui Putin a publicat două înregistrări video care îl arătau întâlnindu-se cu guvernatorul regiunii Amur din estul Rusiei și cu șeful trezoreriei federale. Drept urmare, în aceeași zi, canalele de televiziune de stat din Rusia au mediatizat întâlnirile și au difuzat cele două videoclipuri cu precizarea că ar fi avut loc „astăzi”.

Analizând plantele din biroul lui Putin din Kremlin, jurnaliștii de la Sistema au reușit să demonstreze că, de fapt, întâlnirile au avut loc la o dată anterioară.

Luna trecută, jurnaliștii au stabilit că întâlnirile - despre care Kremlinul și televiziunea de stat au indicat că au avut loc în biroul său în perioada 9-17 februarie - fuseseră de fapt înregistrate mai devreme. Atunci, principala dovadă a fost o plantă aglaonema, văzută în spatele lui Putin în imagini și înregistrări oficiale.

Din toamnă și până la începutul lunii februarie, planta crescuse și unele frunze se îngălbeniseră vizibil. Cu toate acestea, în imaginile publicate de administrația lui Putin la începutul lunii februarie și prezentate ca fiind recente, creșterea și degradarea plantei... intraseră în revers, căci frunzele îngălbenite erau din nou verzi.

După publicarea investigației care sugera că Putin nu apăruse în fața camerelor de filmat timp de 11 zile, Kremlinul a înlocuit planta, dar și ghiveciul din colțul opus, aflat în spatele biroului său. Respectiv, în imaginile publicate pe 25 februarie de la întâlnirea președintelui rus cu dirijorul și directorul Teatrului Bolșoi, Valeri Gherghiev, despre care Kremlinul a spus că a avut loc în seara precedentă, pot fi observate plante aglaonema complet diferite.

La întâlnirile pe care Putin le-ar fi avut în 2-3 martie, planta „mai veche” a revenit, indicând în mod clar că imaginile au fost filmate la o dată anterioară.

Pe 2 martie, potrivit administrației președintelui rus, Putin a avut convorbiri telefonice cu trei lideri din Orientul Mijlociu - prințul moștenitor al Arabiei Saudite, Muhammad bin Salman, monarhul Bahrainului și emirul Qatarului, iar, pe 3 martie, a discutat cu prim-ministrul Ungariei, Viktor Orban.

Difuzând imagini de la întâlnirile cu oficiali locali - nu cu liderii străini - și susținând că au avut loc în acele zile, Kremlinul a intenționat, probabil, să le arate rușilor că Putin este concentrat în primul rând asupra propriei țări și că situația legată de Iran nu reprezintă o sursă majoră de îngrijorare.

Campania americano-israeliană împotriva Iranului, țara din Orientul Mijlociu cu cele mai strânse legături cu Rusia, amenință să reducă și mai mult influența Moscovei în regiune după înlăturarea președintelui sirian Bashar al-Assad în luna decembrie 2024. Ea vine la doar o lună de la operațiunea Statelor Unite în Venezuela și capturarea președintelui ei, Nicolas Maduro - un alt aliat al Kremlinului - precum și al semnalelor că Washingtonul ar putea interveni și în Cuba.

În același timp, analiștii spun că Putin se ferește să antagonizeze Statele Unite, de teamă că acestea ar putea crește presiunea asupra Moscovei și i-ar putea reduce șansele de a-și atinge obiectivele în războiul împotriva Ucrainei, care repezintă o prioritate pentru Kremlin.

Investigațiile realizate de Sistema au arătat că falsificarea momentului în care au avut loc întâlnirile lui Putin este o practică obișnuită pentru Kremlin.

Aranjamentul cărților dintr-un dulap din spatele biroului lui Putin a arătat că, până în luna mai 2025, Kremlinul prezentase imagini vechi drept noi de cel puțin cinci ori anul trecut, iar Sistema a găsit dovezi că practica a continuat și mai târziu în cursul anului.

De asemenea, Sistema a stabilit că Kremlinul a indus în mod repetat publicul în eroare cu privire la locația lui Putin, care de mai mulți ani folosește trei birouri aproape identice în diferite regiuni ale Rusiei.

