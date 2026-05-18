Ungaria și Ucraina, gata de discuții după schimbarea puterii la Budapesta

Noul guvern maghiar de centru-dreapta condus de prim-ministrul Peter Magyar nu împărtășește ostilitatea față de Ucraina a predecesorului său naționalist, Viktor Orban, notează Reuters.

Cu toate acestea, Magyar tot se opune aderării accelerate a Kievului la Uniunea Europeană și afirmă că modul în care sunt tratați maghiarii etnici din vestul Ucrainei, din regiunea numită Transcarpatia, va fi esențial pentru îmbunătățirea relațiilor dintre cele două țări.

Sub conducerea lui Orban, Budapesta a intrat în conflict în repetate rânduri cu Kievul pe tema a ceea ce consideră a fi discriminarea celor aproximativ 150.000 de etnici maghiari, mai ales în ce privește dreptul de a-și folosi limba maternă.

Ministrul ucrainean de externe, Andrii Sibiha, a declarat luni că a avut o discuție telefonică „constructivă și substanțială” cu omologul său maghiar, Anita Orban, în weekend.

Cei doi au convenit să organizeze o rundă de consultări la nivel de experți între Ungaria și Ucraina în această săptămână „pentru a găsi soluții practice și solide pentru minoritatea maghiară”, a spus Sibiha.

„Suntem pregătiți să colaborăm cu noul guvern maghiar pe toate aspectele agendei noastre bilaterale, inclusiv pe tema minorităților naționale, cu scopul de a restabili încrederea și relațiile de bună vecinătate între țările noastre”, a scris el ‌pe X.

Anita Orban, care nu are nicio legătură de rudenie cu Viktor Orban, a declarat că primele consultări vor avea loc online și ⁠ar putea începe încă de marți.

„Am încredere ‌că dialogul va fi constructiv și productiv și că negocierile vor aduce în curând progrese tangibile pentru comunitatea maghiară din Transcarpatia”, a scris ea pe X.

În aprilie, Magyar a propus o întâlnire cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski în vestul Ucrainei pentru a discuta această problemă. Ea va avea loc probabil luna viitoare.

Miercurea trecută, Ungaria l-a convocat pe ambasadorul Rusiei în legătură cu un atac cu drone asupra vestului Ucrainei, acolo unde trăiesc etnici maghiari. Guvernarea anterioară, a lui Orban, apropiată Moscovei, nu a criticat niciodată loviturile rusești asupra regiunii respective.

Încălzirea relațiilor dintre Kiev și Budapesta este urmărită cu atenție și de Chișinău, pentru că de ea depinde într-o măsură începerea negocierilor de aderare la UE de către Ucraina și R. Moldova.

