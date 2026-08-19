Unul dintre cei mai tineri deținuți politici din Rusia împlinește 18 ani. Acum riscă noi acuzații

Arsenii Turbin își petrece cea de-a 18-a aniversare într-o celulă individuală din centrul de arest preventiv nr. 5 din Perm, la 1.165 de kilometri est de Moscova.

A fost transferat acolo în februarie, în timp ce autoritățile pregăteau noi acuzații împotriva sa. Cazul său scoate în evidență situația copiilor și adolescenților condamnați pentru motive politice în Rusia.

Turbin avea 15 ani când a fost arestat în 2023, după ce a distribuit pliante în care îl critica pe președintele rus Vladimir Putin, a redistribuit postări ale unor politicieni din opoziție și s-a pronunțat împotriva invaziei pe scară largă a Ucrainei.

La acea vreme, el a fost descris drept cel mai tânăr deținut politic din Rusia.

„Avocatul i-a spus mamei sale: «Irina, nu-ți face griji». Era un copil de 14 ani care a făcut un protest... Oare îl vor considera o amenințare?”, a povestit un prieten pentru Serviciul rusesc al RFE/RL.

Prietenul, la fel ca celelalte persoane citate în acest articol, nu este identificat din motive de securitate. RFE/RL este declarată organizație „indezirabilă” în Rusia, iar persoanele care vorbesc cu reprezentanții săi se pot expune unor riscuri.

Tinerii în spatele gratiilor

În iunie 2024, Turbin a fost condamnat la cinci ani de închisoare pentru apartenență la o organizație teroristă.

Organizația în cauză, Legiunea Libertatea Rusiei, este o formațiune armată rusă aflată în exil, care luptă alături de forțele ucrainene. Turbin le trimisese reprezentanților acesteia un e-mail în care spunea că este „gata să lipească afișe și să lupte împotriva propagandei lui Putin”. Procurorii au susținut însă că adolescentul intenționa să plece în Ucraina și să comită acte de sabotaj împotriva unor obiective militare.

Turbin neagă aceste acuzații. El a recunoscut că a pus în cutiile poștale ale vecinilor pliante în care îl critica pe Putin, dar a spus că nu a făcut acest lucru la cererea nimănui. Familia susține că anchetatorii au adăugat într-un proces-verbal semnat de el un paragraf în care acesta ar fi recunoscut că a colaborat cu Legiunea.

„[Procurorii] au spus deschis că era suficient faptul că Arsenii era împotriva lui Putin și împotriva «operațiunii militare speciale»”, a declarat un prieten al familiei, folosind termenul prin care Kremlinul numește invazia pe scară largă lansată în Ucraina în 2022.

Turbin distribuise, de asemenea, postări ale opozantului rus Aleksei Navalnîi, mort în închisoare în 2024, și îi vizitase mormântul din Moscova.

După condamnare, Turbin a fost transferat într-o colonie penitenciară din Perm. Potrivit prietenilor familiei, autoritățile au încercat aproape imediat să obțină noi probe împotriva lui.

La început, alți deținuți încercau să-l atragă în conversații în care s-ar fi putut autoincrimina, au relatat susținătorii săi. Ulterior, în noptiera lui a fost găsit un caiet cu comentarii în sprijinul unui grup de tineret interzis.

Avocații lui Turbin au prezentat dovezi că acesta nu avea nicio legătură cu acel caiet. Ei și prietenii familiei au mai afirmat că adolescentul era hărțuit și provocat de profesorii care predau copiilor aflați în colonia penitenciară.

Noi acuzații

În acest an, situația s-a complicat și mai mult.

Pe 7 ianuarie, în colonia penitenciară a izbucnit o revoltă. Ulterior, Turbin a fost acuzat că a participat la aceasta. Noile acuzații i-ar putea aduce, în plus, de la trei până la opt ani de închisoare.

Turbin le-a spus membrilor familiei că în timpul revoltei a rămas în celulă și s-a uitat la televizor. Aceștia cred că noul dosar reprezintă o formă de „răzbunare” pentru faptul că el a negat constant acuzațiile inițiale.

Un membru al familiei a declarat pentru RFE/RL că, la un moment dat, un ofițer al Serviciului Federal de Securitate (FSB) i-ar fi spus mamei lui Turbin: „Nu vă vom elibera copilul... vom inventa un alt dosar”.

Evgheni Smirnov, avocat al organizației de asistență juridică „Pervîi Otdel” (Primul Departament), spune că autoritățile formulează adesea acuzații suplimentare pentru a-i „înfrânge” pe deținuți.

„Noile urmăriri penale nu mai sunt o raritate. Cel mai adesea, sunt deschise împotriva celor care se opun sistemului și atrag atenția asupra lor. Se pare că în acest fel autoritățile încearcă să intimideze și mai mult societatea”, a spus el.

Prietenii familiei afirmă că rudele lui Turbin încearcă să reziste cât mai bine situației.

Turbin s-a născut în Dubai, dar mama sa, Irina, și-a părăsit ulterior soțul și s-a întors la părinții ei, în orașul Livnî, la aproximativ 360 de kilometri sud de Moscova. Timp de 13 ani, ea a lucrat ca manager principal de contracte, ocupându-se de achiziții publice într-o instituție finanțată de stat.

Recent, și-a pierdut locul de muncă și nu a mai reușit să treacă verificările de securitate necesare pentru a obține un nou loc de muncă.

Singurele venituri ale familiei sunt acum pensiile mici ale bunicilor lui Turbin, din care trebuie plătite inclusiv onorariile avocaților și călătoriile lungi până la Perm pentru a-l vizita.

„Bunica lui a spus: «Trebuie să-l văd. Cine știe ce se va întâmpla?» Ei distrug întreaga familie”, a povestit un prieten al familiei.

Cazul lui Turbin nu este singular

Deși Turbin era considerat cel mai tânăr deținut politic din Rusia la momentul arestării sale, cazul lui nu este unul izolat.

Un raport publicat în iunie de organizația pentru drepturile omului Memorial, interzisă în Rusia, a documentat „427 de cazuri de urmărire penală motivată politic a minorilor”. Potrivit raportului, „299 de persoane cu vârsta sub 18 ani au fost private de libertate”, iar „107 copii se află în detenție” în prezent.

Memorial avertizează că numărul real ar putea fi mult mai mare și că s-a înregistrat o creștere accentuată a cazurilor în care minorilor deja aflați în detenție li se aduc ulterior acuzații suplimentare.

Raportul arată că fapte precum graffiti, distribuirea de pliante, postările antiguvernamentale și antirăzboi pe rețelele de socializare, încercările de a deteriora echipamente feroviare sau presupusa implicare în organizații interzise au fost în mod repetat încadrate drept acte de terorism.

„Dosarele penale au devenit un instrument de intimidare a tinerilor și un avertisment pentru ceilalți”, se arată în raport.

Printre exemple se numără trei băieți arestați la vârsta de 14 ani.

Nikita Udarov a fost condamnat la cinci ani de închisoare după ce ar fi creat în jocul video Minecraft o clădire care reprezenta sediul FSB și ar fi plănuit să o arunce în aer.

Valeri Zaițev a primit patru ani și jumătate de închisoare pentru presupusa pregătire a unui atac terorist.

Artiom Doronin a fost condamnat la patru ani de închisoare pentru acuzații de terorism, după ce ar fi încercat să dea foc unui dulap cu documente într-o gară.

Memorial a calificat cazul lui Doronin drept „un exemplu de aplicare arbitrară a legii privind actele teroriste”. Potrivit organizației, în cazul său această încadrare a fost singurul instrument juridic care le-a permis anchetatorilor să deschidă un dosar penal, întrucât persoanele cu vârsta sub 16 ani nu răspund penal pentru distrugeri de bunuri comise din motive huliganice sau pentru acte de sabotaj.

Familia lui Turbin este acum deosebit de îngrijorată de locul în care acesta își va executa restul pedepsei, după ce a împlinit 18 ani pe 19 august și a devenit adult.

Nu există deocamdată informații oficiale în acest sens, însă familia se teme că el ar putea fi transferat într-o regiune și mai îndepărtată decât Perm.

Avocații lui pregătesc recursuri atât la o instanță superioară, cât și direct către Vladimir Putin, cerând reexaminarea cazului.

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