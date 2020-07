Vadim Pistrinciuc: „Guvernul Chicu parcă face totul ca să pice”

Premierul Ion Chicu a anunțat că va merge în legislativ până deputații vor conștientiza că trebuie să se ocupe de interesele populației și nu de interese electorale. Declarațiile sunt făcute după trei tentative eșuate, în condițiile lipsei de cvorum. Seful executivului insistă să prezinte proiectele pentru care Guvernul și-a angajat răspunderea săptămâna trecută. Sociologul Vadim Pistrinciuc, fost parlamentar PLDM sugerează că Republica Moldova ar putea să se confrunte cu o criză profundă politică pe timp de pandemie.





Vadim Pistrinciuc: „Pentru mine clasa politică, la acest moment, seamănă cu un butoi care plutește deasupra unor ape foarte tulburi, apărute în urma inundației. Cam asta-i. Și butoiul cela se întoarce așa, tăvăluc, acolo totul se răstoarnă peste ape, dar apele au calea lor și butoiul plutește paralel cu apa. Deci, clasa politică e în butoiul acesta, apele îs foarte tulburi în jur...”

Europa Liberă: Deci, Curtea Constituțională a anunțat verdictul că alegerile prezidențiale și parlamentare anticipate nu pot avea loc în aceeași zi concomitent. Acest lucru a limpezit situația?

Noi nu am văzut acest guvern o dată să vină plenar în parlament, să aibă o dezbatere...

Vadim Pistrinciuc: „Cel puțin a scos o întrebare care era în politicul moldovenesc – dacă-i posibil? Au zis că „nu”. Actorii politici trebuie să facă două tipuri de calcule, evident că nu poți ignora calculul politic: cu cine ți-e convenabil sau nu ți-e convenabil să te coalizezi sau ce să faci. Acesta-i primul calcul. Trebuie să se gândească la interesele politice ale partidelor pe care le reprezintă, dar trebuie să aibă grijă ca aceste interese să nu reprezinte niște interese de birou, de cabinet. Și al doilea element este să facă o evaluare foarte profundă a ceea ce se întâmplă în societate, a economiei, a proceselor administrative și sociale din țară. Soluția care trebuie să vină trebuie să fie o combinație dintre interesul politic al unui actor politic, al partidului și ceea ce se întâmplă în jur. Ei nu trebuie să piardă, să-i spunem așa, legătura cu cei care reprezintă, de fapt, baza unui partid, cu cei care-i votează, nu trebuie să se gândească doar la chestiuni situative și tactice de moment, trebuie să se gândească la ceva mai profund.”

Europa Liberă: Care partide sunt interesate să pice Guvernul Chicu?

Vadim Pistrinciuc: „Eu cred că, în primul rând, însuși Guvernul Chicu parcă face totul ca să pice. Uitați-vă chiar și ultima chestie cu asumarea de răspundere, noi nu am văzut acest guvern o dată să vină plenar în parlament, să aibă o dezbatere, să lupte, așa, puternic cu toți deputații ăștia răi...”

Europa Liberă: A venit, nu se întrunesc deputații.

Vadim Pistrinciuc: „A venit acum, că așa a vrut d-lui, dar al 51-lea se reabilitează psiho-emoțional, am înțeles că e la Chișinău, este chip să apară mâine-poimâine prin parlament, după reabilitare.”

Europa Liberă: Dl Gațcan?

Vadim Pistrinciuc: „Exact! Eu văd, de exemplu, acțiunea asta a guvernului cu asumare de răspundere și limbajul acesta care deloc nu-i face față dlui Chicu, deși nu mai surprinde pe nimeni, este ca o recunoaștere că noi deja administrativ n-am reușit, executiv, și acum începem să ne jucăm în politică. Cam a dat startul implicării sale în campania activă, dacă până acum era, așa, într-un rol mai executiv, încerca să păstreze o linie tehnocrată, acum deja el a intrat în această campanie, deci se joacă politic, că nu sunt voturi. Da, noi putem foarte mult să speculăm pe cumpărarea deputaților, acest lucru în Republica Moldova s-a întâmplat, s-a întâmplat și în parlamentul din care am făcut parte eu. Și asta doare foarte mult, vreau să vă spun, trezește multe suferințe interne și dezamăgire în oameni, dar pe urmă și jale. Nu știi ce să-i faci: să-l jelești sau altceva. Dar să știți că niciodată nu pleacă oamenii dintr-o structură puternică. Noi eram în opoziție, decapitați, loviți din toate părțile, dar așa o plecare puternică de la guvernare, ea și denotă că guvernarea este slabă administrativ, să-i zicem așa, fiindcă nimeni nu te poate proteja mai tare decât tu însuți când ești cu puterea în mână. Eu observ o anumită schimbare a retoricii și comportamentului dlui președinte, el deja se distanțează de guvern, acest lucru este vizibil. D-lui pe săptămână scoate două-trei tactici politice care se contrazic cu cele de săptămâna trecută - și alegeri, și coaliții înapoi cu Platforma DA și PAS... Deci, el dă orice, numai cumva să mai rămână acolo, dar distanțarea aceasta demonstrează că inclusiv guvernul are un suport discutabil în rândul Partidului Socialiștilor.”

Europa Liberă: De ce credeți acest lucru? Cel puțin, deputații socialiști și democrați anunță cu insistență că ei oferă tot sprijinul în continuare acestui guvern.

Vadim Pistrinciuc: „Ei spun asta...”

Europa Liberă: Și gândesc altceva?

Vadim Pistrinciuc: „Eu cred că da, fiindcă ei sunt inclusiv pe prima linie, ei, fiecare deputat are în vizor sau coordonează activitățile într-un raion. Credeți-mă, ei primesc telefoane din raioane, de la președinți de raioane, de la primari, de la medici, de la activ, de la lideri, de la oameni de afaceri și ei simt că multe lucruri nu sunt așa cum se spune. Guvernul Chicu a încercat să rezolve anumite probleme, a avut chiar câteva momente, eu le-am admirat, când d-lui a avut o poziție distinctă față de Biserică sau față de măsurile acestea de autoizolare, dar totuși trebuie să recunoaștem că sunt indicatori după care se evaluează performanțele. Nimeni nu spune că trebuia să curme de tot pandemia, dar moldovenii așteptau ca, cel puțin, să nu fie la coada clasamentului. Și problema cu coada clasamentului nu este numai că mor mulți oameni, dar este și faptul că noi suntem izolați. Asta afectează foarte mult raioanele din vestul țării, care depind economic și social foarte mult de România; nu se pot duce liber, trebuie să se ducă doar în anumite condiții cei din estul țării în Ucraina, cu care avem un schimb economic și mic trafic de frontieră, asta iarăși afectează. Deci, acestea sunt lucruri care se simt și care sigur că lovesc inclusiv asupra electoratului Partidului Socialiștilor. Și țara este mică, legătura, știți, e ca în sistemul nervos, și ajunge foarte repede la deputați.”

Europa Liberă: De ceva timp se vorbește că e ușor să te unești împotriva cuiva, e mai greu să te unești ca să susții ceva. Deci, e ușor să zici că am decis să demitem Guvernul Chicu. Cine pune pe altcineva la guvernare? Și cum?

Vadim Pistrinciuc: „Eu nu cred că noi avem așa o voce distinctă acum, că am decis să demitem. Eu cred că chiar și cei care un pic vorbesc despre asta, inclusiv, iată, Platforma DA. Ei vorbesc, dar foarte atent, în termeni foarte atenți că trebuie să schimbăm guvernul, dar trebuie să pregătească terenul. Nu cred că este o situație pozitivă pentru cineva, pentru toți este un risc. Și pentru Partidul Socialiștilor cu acest guvern care într-un fel a obosit, cumva s-a epuizat în criza asta, nu merg lucrurile, și pentru partidele de opoziție că ar presupune niște voturi destul de întortocheate, așa, deocheate, deci tot nu e cea mai bună soluție. De asta și avem suspansul acesta, și avem butoiul care plutește deasupra apelor, transfugi, acolo tot s-a amestecat. Problema mare este că butoiul e deasupra și apele înghit tot mai multe vieți omenești, îs mai multe probleme.”

Europa Liberă: Până la urmă, doar PD-ul este interesat să nu se clatine cu totul această majoritate care oferă sprijin guvernului?

Observ o anumită schimbare a retoricii și comportamentului dlui președinte, el deja se distanțează de guvern...

Vadim Pistrinciuc: „Nu cred că el este foarte interesat. PD-ul nu este cel mai interesat. Sigur, acesta este un interes situativ, din simplul motiv că este un partid-sistem care trebuie să se afle la guvernare, el nu prea are experiență de a se afla în opoziție adevărată, pentru ei contează funcțiile și alte chestii. Însă în momentul acesta, dacă ați observat, majoritate nu este, de facto, poate de jure este, auzim că totuși „răzgânditul”…”

Europa Liberă: Ștefan Gațcan?

Vadim Pistrinciuc: „…eu aș numi-o rușinea acestui parlament, fiindcă toți transfugii îs o rușine, dar el are nu știu cum o rușine dublă, a reușit să se încalțe de două ori în aer. Nu știu, ca medic am auzit doar lucruri bune, dar performanța asta politică, mandatul acesta obținut cu atâta suferință la Hâncești... Eu mă gândeam venind pe drum spre Dvs. că o să mă întrebați de asta și mi-am zic că parcă e un blestem mandatul acesta de la oamenii care au ieșit la vot pe timp de pandemie... Acum, da, Partidul Democrat este un partid-sistem, el trebuie să se afle la guvernare cumva sau pe lângă guvernare, să-i zicem așa. Și atunci, ei își vor schimba părerea, în momentul oportun. Uitați-vă că nu există majoritate.”

Europa Liberă: Dar cei mai blamați rămân a fi deputații din Partidul „Șor” și deputații dlui Candu?

Vadim Pistrinciuc: „În ce sens blamați?...”

Europa Liberă: Că nimeni nu ar vrea să se adune împreună cu voturile lor pentru a demite sau a pune pe altcineva la guvernare.

Vadim Pistrinciuc: „Dacă împărțim viața în politică și în realitate, atunci politic este de înțeles acest lucru. Dl Candu, bunăoară, ceva timp în urmă de la tribuna parlamentului a numit aceste partide ca fiind „partide anti-Moldova”, a fost votată o declarație împotriva acestor partide, fiindcă sunt partide trădătoare. Sigur că mulți au să treacă greu peste asta, dar, din alt punct de vedere, observăm deputați din opoziție, din fostul Bloc ACUM sau actualul, nu mai știu, de la Platforma DA și de la PAS, care înțeleg și partea a doua de realitate, că țara trece prin niște probleme foarte mari și butoiul acesta iarăși e deasupra apei, el nu se întâlnește cu realitatea. Partea cea mai proastă pe care o văd eu a situației actuale e că politicul evită cu orice intensitate disciplina mesajului și evită să discute și să dezbată; se cere, dacă doriți, să bată pe problemele de criză în care intrăm noi.”

Europa Liberă: Până la 1 noiembrie, cine poate fi adevăratul perdant și cine poate fi adevăratul câștigător al acestei situații confuze, incerte de pe scena politică a Republicii Moldova?

Vadim Pistrinciuc: „Adevăratul perdant al acestei situații va fi cetățeanul Republicii Moldova, în special cel afectat de boli cronice, care n-are să aibă posibilitate să se ducă în spitale, fiindcă spitalele noastre clachează în continuare. Iată, acesta-i adevăratul perdant. Noi nici nu ne gândim la situația că în câteva luni în Europa o să se înceapă o bătălie pentru medici. Deci, foarte multe țări europene au să ridice restricții pentru a opri medicii din alte țări. Cred că noi când o să ne trezim că ai tensiune sau te doare inima, sau o boală oncologică și o să trebuiască să stai la rând ca să vii la un medic, în rânduri lungi și să nu ai pe nimeni, iată atunci o să fim adevărații perdanți. Adevărații perdanți acum sunt cei care conduc întreprinderi mici și mijlocii, care au fost lăsați pe linia de plutire și cărora nu li s-a oferit absolut nimic; adevărații perdanți sunt cei care au plătit impozite. Iată, vizavi de biroul vostru este o stradă paralelă și sunt niște tineri care au făcut o afacere responsabilă social, au o berărie, și nu le-au plătit niciun leu, nimic. Eu am vorbit cu băieții de acolo și-mi spuneau că toți angajații lor, aveau vreo 30 de angajați, toți plăteau impozite, primeau salariul pe card, alb, curat. Deci, ei toți plăteau impozitul social. Ei au fost trimiși în carantină sau în izolare, dar au plătit impozitul social. După lege, ei pot să meargă și la Curtea Constituțională, fiindcă statul era obligat pentru măcar o lună, bine, nu are pentru toți, măcar parțial să le plătească indemnizația de șomaj tehnic. Ei s-au dus în șomaj tehnic și n-au primit nimic. Și afacerile acestea arată foarte trist, au credite la bănci și alte chestii. Aceștia sunt adevărații perdanți. Butoiul o să se rostogolească mai departe.”

Europa Liberă: Eu vă întrebam: în parlament cine ar putea să fie învingător și cine ar putea să piardă?

Vadim Pistrinciuc: „La acest moment pierd toți din punctul de vedere al suportului popular. Sigur că unul mizează pe fake news-uri, altul mizează pe „kulioace”, altul mizează pe televiziuni, al treilea mizează pe tehnologii politice, al patrulea mizează pe imagine politică neprihănită ș.a.m.d. Fiecare mizează pe ceva, dar în linii generale, eu îs sociolog, dar unii zic că-s pesimist, cum o să ne cotilim spre toamnă o să aibă de pierdut toți. Și este, apropo, o chestie care mă îngrijorează: unii sociologi se critică unii pe alții că asta nu-i corect statistic făcut sondajul, dar chestia care mă îngrijorează este numărul foarte mare nu de absenteiști, dar de cei care-s nehotărâți, noi îi numim acum „dezamăgiți de politică”. Să știți, e o situație latentă când o parte de oameni deja ei se detașează de factorul politic și încep să-și creeze singuri narativele în comunitățile în care trăiesc.”

Europa Liberă: Și totuși, lupta va continua să o ducă Maia Sandu cu Igor Dodon, Igor Dodon cu Maia Sandu, pentru că, dacă e să credem tuturor sondajelor, ei rămân favoriții pentru cursa prezidențială din 1 noiembrie?

Vadim Pistrinciuc: „De facto, Igor Dodon a pierdut această cursă. El a pierdut această cursă în momentul în care nu a realizat că este suficient de vulnerabil în fața fostului său partener, a dlui Plahotniuc. Pentru mine era clar încă atunci când eram în parlamentul trecut, prin culoarele se vorbea că se întâlnesc des ș.a.m.d. și eu, având experiența coalițiilor cu el, am înțeles că degrabă o să i se închidă „capacul”. Nivelul de vulnerabilitate pe care îl are el față de problemele acestea, deci, eu cred că el acum se bate cu sine însuși și încearcă să contrazică unele idei.”

Europa Liberă: El, cine?

De facto, Igor Dodon a pierdut această cursă...

Vadim Pistrinciuc: „Dl Dodon. Pentru oameni totul este clar și spun din păcate, pentru că el îl cunosc de prin 2010-2011 și am avut câteva ocazii să vorbesc cu dânsul și-mi părea așa, destul de... Acum când îl văd la televizor, parcă nici nu-i el, parcă joacă un rol, dacă sincer. Îl credeam un pic mai chibzuit. Și acum el, disperat, încearcă iarăși să bage tema geopoliticii, Rusiei etc., de parcă Rusia nu are problemele ei, creează bătălii false. Sigur, eu spun că de facto el a pierdut. De jure, ce ar însemna el să câștige alegerile? Noi am făcut, de exemplu, la IPRE, împreună cu colega mea, Cristina Gherasimov, un studiu, pe care așa l-am și numit: „Cum să evităm fraudarea alegerilor parlamentare?” și am văzut că foarte simplu pot fi fraudate: ai nevoie de vreo 50 de mii de voturi din Transnistria sau, să zicem, iei 30, 35, 50. Pentru asta trebuie să te înțelegi cu cei din Transnistria, mediatori pot fi cineva din Federația Rusă. Dacă observați, după un așa atac umilitor din partea lui Krasnoselski, n-am văzut un răspuns din partea președintelui și nici a dlui Chicu. Dl Chicu s-a năpustit asupra Maiei Sandu, dar acest așa-zis, nici nu știu cum să-l numesc, zis „predsedateli” de acolo, din Transnistria, pur și simplu l-a umilit pe dânsul, în primul rând, că el e în fruntea guvernului. Putea să răspundă un pic mai dur, atunci avea să-l aplaude mai multă lume, dar ei nu-l atacă anume din aceste două motive: 1. contrabanda prin Transnistria merge mai departe și 2. probabil, vor ajunge la serviciile lor cu votarea din Transnistria. Al doilea element cum pot fi fraudate alegerile, evident, pe fundalul sărăciei, și sărăcia este mare, din păcate...”

Europa Liberă: Se vor cumpăra voturile?

Vadim Pistrinciuc: „Se vor cumpăra voturi, vor fi aplicate tactici folosite de către alte partide în trecut, se va lua câte un pic de la fiecare – un pic din tehnologiile Partidului „Șor”, un pic din tehnologiile Partidului Democrat (fostului Partid Democrat) – și se va încerca să se umfle voturile astfel, însă problema nu-i în a frauda un pic de voturi. Când ai guvernul în funcție, poți să fraudezi, poliția nu vede... CEC-ul ce poate să facă? CEC-ul sesizează, face niște procese-verbale, da? Eu când aud pe unii spunând: „CEC-ul, CEC-ul să rezolve!”. CEC-ul nu-i poliție, nu poate să se sesizeze, să facă măsuri operative, CEC-ul este o autoritate care este cadru și numără voturile. Asta este situația. Și atunci, problema cea mai mare a lui Igor Dodon e dacă el câștigă, cum o să rămână el președinte? Câștigă prin metodele acestea neortodoxe? Închipuiți-vă cât de contestat o să fie! Nu că l-au votat 50+1 deputați, dar el o să fie contestat de majoritate. Și aceasta-i o situație deja foarte dură.”

Europa Liberă: Dar lui Igor Dodon poate să-i provoace dureri de cap partidul lui Renato Usatîi, partidul lui Ilan Șor, eventual, partidul și dl Vladimir Voronin?

Vadim Pistrinciuc: „Sigur, în asta-i problema. Colegii d-lui ar trebui să-și pună întrebarea: care sunt trei realizări ale lui Igor Dodon cât timp s-a aflat la guvernare?”

Europa Liberă: Și care ar fi?

Vadim Pistrinciuc: „Nu știu. Le-am căutat. Am văzut un film în care zice că d-lui l-a dat jos pe Plahotniuc, dar de aici, el a doua zi iese și spune că Plahotniuc n-a plecat, că este aici. E o dualitate. Eu îl înțeleg, nu îl judec, o să-l judece oamenii. Dar care sunt cele trei? În primul rând, prin poziționarea sa a ridicat miza față de acest post: Da, că eu rezolv tot și pe toate. Deci, de facto sunt pierdute alegerile. Sigur că de jure, prin câteva scheme de fraudare, să spunem, poate să schimbe, dar după aceea o să fie mai greu decât acum. O să fie un președinte ales, iarăși contestat, voturi fraudate, cu foarte multe semne de întrebare, nu numai referitor la pungi, cuvinte spuse, transferurile în offshore-uri care au avut loc, alte chestii. Deci, imaginați-vă ce greutate atârnă asupra imaginii și prestigiului acestei persoane. Eu am așa o impresie că d-lui nici n-o să candideze până la urmă.”

Europa Liberă: Ce l-ar face să nu candideze, să nu-și dorească un al doilea mandat?

Vadim Pistrinciuc: „Partidul. Nu-și dorește, sigur, asta-i tot acolo. Că oamenii când ajung, știți, beția de putere așa-i de mare și atâta-i de dulce că nici dureri de cap a doua zi nu ai sau rău de înălțime. Sigur că dorește. Partidul, dacă se adeverește că au și consultanți din Federația Rusă, s-ar putea să facă niște evaluări și să vadă că d-lui comportă niște riscuri...”

Europa Liberă: Până la 1 noiembrie mai este timp. Totuși, din analizele Dvs., ce credeți: pică sau nu pică Guvernul Chicu?

Vadim Pistrinciuc: „Din punct de vedere tehnic, el este practic picat. Noi nu avem o majoritate. Jocurile acestea cu asumare de răspundere demonstrează că nu este majoritate. Să presupunem că apare mâine „reabilitatul”, într-un fel, iese 51 de voturi. Nivelul de nemulțumire în rândul deputaților, inclusiv din consiliul de majoritate e destul de mare. Credeți-mă, e mare, fiindcă presiunea pe ei e mai mare decât pe opoziție, este presiune. Dvs. sunteți jurnalistă și mergeți deseori în teritoriu și eu vă citesc reportajele de acolo și cred că vă doare inima să auziți toate acestea. Acum imaginați-vă că aveți activiști în toate satele acestea și vin și vă spun: Iată, aici nu s-a făcut, acolo nu s-a dat... Și atunci, presiunea-i foarte mare pe ei. Eu inclusiv citesc acest comportament foarte zvâcnit și nervos al dlui Chicu ca un fel de carte politică la sfârșit de mandat. Pot să vă spun și ce zic și experții, și cei care implementează proiectele. Ei se uită la asta ca la o situație latentă, ei nu văd acum încă un guvern în plină forță. Deci, ei, practic, au pierdut. Acum, partidele din parlament ce ar trebui să facă? Să se gândească cum ajung la aceste alegeri prezidențiale prin proces democratic, cum ajung la aceste alegeri anticipate care trebuie să fie peste un an, cu ce fel de guvern. Dacă rămâne un guvern care e enervat pe tine că nu a ieșit cum trebuie, nu dă, Doamne, să înceapă asta a concura nu prin lucruri bune care dă mai mult, dar care ia de la oameni. Și iarăși să nu ajungem noi în situația de azi.”