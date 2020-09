Valentin Eşanu: „Aceleași persoane care slujeau regimul lui Plahotniuc acum servesc regimul lui Dodon”

După ce în 2013, acesta a solicitat eliminarea monopolului întreprinderii Metalferos asupra exportului de metale feroase şi neferoase, au început necazurile. Mai mult decât atât, după doi ani de arest preventiv, învinuit de evaziune fiscală, Valentin Eşanu a fost eliberat sub control judiciar, însă, el consideră că dosarele penale intentate pe numele său au fost deschise la comanda fostei guvernări democrate. O investigație jurnalistică publicată recent de Rise.md a vărsat lumină asupra legăturilor fostului politician moldovean fugar Vlad Plahotniuc cu firmele ce storceau bani din Matalferos, monopolistul de stat de pe piața metalelor. Investigația a apărut urmare a unei scurgeri de informații din ancheta procuraturii. Valentin Eşanu spune că situația rămâne incertă.

Valentin Eșanu: „Sistemul cum a fost, așa a și rămas, de la regimul lui Plahotniuc a trecut la regimul lui Dodon. De facto, noi pe hârtie avem mâinile dezlegate, dar în realitate numai noi știm cum facem afaceri, cum suntem terorizați, urmăriți, filați, amenințați.”

Europa Liberă: De ce?

Valentin Eșanu: „Păi, cum să vă zic? Eu sunt, nu aș zice că unicul, deocamdată, unicul, fiindcă am înțeles că mai sunt companii care vor să se ocupe cu exportul metalelor feroase și neferoase. Și în condițiile când am ieșit la exportul metalelor, am ridicat prețul de achiziție la metalele feroase și neferoase. Ridicând prețul de achiziția la metale, banii aceștia noi îi achităm cetățenilor Republicii Moldova. Până a fi liberalizarea, era prețul de 2.000 de lei tona de metal uzat, acum noi procurăm cu 3.300.”

Europa Liberă: De la cetățeni?

Valentin Eșanu: „Da, de la cetățenii din țară. Evident că diferența de 1.300 de lei o achităm cetățenilor, dar până acum prețul acesta de 1.300 de lei se ducea la compania Metalferos și la grupările criminale care foloseau banii aceștia. Din cauza aceasta, compania noastră este monitorizată, terorizată, amenințată etc.”

Europa Liberă: Se zice că ați fi adus cu bună știință la faliment Metalferos.

Valentin Eșanu: „Cum Dvs. vă închipuiți, ce posibilități am eu de a aduce la faliment Metalferos? Eu pur și simplu am considerat că, dacă statul, instituțiile statului nu pot să lupte cu spălarea banilor de la compania de stat Metalferos, atunci eu am făcut-o de unul singur prin ridicarea prețului la achiziție și, repet încă o dată, banii aceștia noi îi achităm cetățenilor Republicii Moldova, nu se duc la compania Metalferos.”

Europa Liberă: Cetățenii vin la Dvs. să aducă metalul uzat, și nu la Metalferos?

Valentin Eșanu: „Evident, ridicând prețurile, ei au fost nevoiți și ei să ridice prețurile, deoarece nu aveau cantități. Acesta este efectul liberalizării pieței metalelor feroase și neferoase, cetățenii trebuie să știe ce înseamnă liberalizarea. Eu chiar doresc să mai apară pe piață, să mai vină poate din colegii mei, firme care colectează metal să iasă la export pentru a fi o piață liberă, o concurență liberă.”

Europa Liberă: Se pare că au apărut în ultimele luni doritori ca să practice această afacere?

Valentin Eșanu: „Da, au apărut, într-adevăr, numai că nu știu din ce cauză peste noapte au renunțat. Mi-au șoptit colegii că au fost amenințați până și cu pușcăria. Dacă să luăm trei luni în urmă, dacă nu greșesc, la Agenția de Servicii Publice licențe, a fost publică știrea aceasta, erau 16 companii care dețineau licența la export, dar nu știu din ce cauză toți se opresc. Cum vor să înceapă exportul, automat procuratura, poliția, SIS-ul, Inspectoratul Fiscal, ei așa au și zis că pe Eșanu nu-l poate opri nimeni.

Am avut propuneri de sume enorme de bani

Credeți-mă că, prin ce am trecut în toată perioada aceasta, nu mă mai poate nimeni amenința sau speria, sau să mă oprească cineva. Da, am avut propuneri de sume enorme de bani ca să mă refuz și de dosarul Metalferos, și de mărturii, inclusiv am avut propunere ca să lucrez prin compania Metalferos, să am niște oferte pe care nu le are nimeni. Au fost diferite propuneri, diferite oferte. Cel mai paradoxal e că de la toate ofertele pe care le-am avut au trecut deja la pași concreți. De exemplu, acum două luni, înainte de a exporta prima partidă de metal, pe camioanele care duceau metalul în portul Giurgiulești au fost depistate niște dispozitive electronice. Am chemat poliția, evident că zona a fost încercuită, acele dispozitive au fost scoase și au fost distruse, fără să am accesul ca să văd și nici în ziua de azi noi nu știm ce dispozitive au fost. La camioanele la care s-au depistat erau câte două dispozitive, când geniștii au încercat să le distrugă, de la unul nu era sunet, dar la al doilea era o bubuitură atât de puternică încât cădeau jos.”

Europa Liberă: De ce se încing spiritele când e vorba despre exportul metalelor feroase și neferoase din Republica Moldova?

Valentin Eșanu: „Spiritele se încing atunci când cineva pierde sume colosale de bani.”

Europa Liberă: Cine le-ar pierde și cât ar pierde?

Valentin Eșanu: „Putem să facem un simplu calcul. Până a începe exportul, prețul metalului uzat pe piața metalelor feroase și neferoase era de 2.000 de lei tona. Acum, timp de 3 săptămâni, noi am ridicat prețul de achiziție de la cetățenii Republicii Moldova la 3.300 pe tonă. Decât banii aceștia să se ducă la compania monopolistă, să se spele și din banii aceștia se finanțează iarăși grupări criminale și partide diferite, noi am considerat că e mai bine să achităm cetățenilor și cetățenii singuri să gestioneze banii aceștia cum consideră de cuviință. Bunăoară, agricultori de la sud au dat o cantitate mare de metal și de pe diferența aceea de bani pe care îi achităm noi și-au cumpărat un tractor. Luându-le venitul cu care erau deprinși deja de 18 ani de monopol să vină la partide și în buzunar, evident am devenit ținta numărul 1 de atac al sistemului, să-i spunem în felul următor. Merg vorbe că se pregătește un atentat asupra mea și chiar am fost rugat pentru un timp oarecare să plec din Moldova, dar nu sunt persoana care am dat în urmă nici pe timpul lui Plahotniuc și nici pe timpul lui Dodon nu am s-o fac și n-am să cedez.”

Europa Liberă: Apropo, colegii de la RISE Moldova au făcut o investigație despre activitatea acestui monopolist, Metalferos, și au ieșit la iveală lucruri despre care se știa, dar oricum... Chiar e atât de ușor să speli aceste sume fabuloase de bani, dacă doar în 2 ani e vorba despre un miliard și 200 de mii?

Valentin Eșanu: „În conferința de presă din 2014 eu am spus cifra că se fură, se ia de la Metalferos suma de 900 milioane de lei pe an atunci, acum în 2019, după ce a căzut guvernul lui Plahotniuc, a venit guvernul Maiei Sandu, ei au schimbat regulile de joc, adică fură, dar mai puțin. Procuratura, din câte am văzut în investigațiile RISE, ei au făcut investigații numai pe 2 ani și merge vorba de un miliard și 200 de mii.”

Europa Liberă: 2017-2019.

Valentin Eșanu: „Da, 2017-2019.”

Europa Liberă: Cum ați citit Dvs. această investigație a colegilor de la RISE?

Valentin Eșanu: „În dosarul Metalferos, eu sunt martor-cheie.”

Europa Liberă: De ce ziceți că sunteți unul din principalii martori ai acestui dosar, mai sunt și alții?

Valentin Eșanu: „Da, mai sunt și alții, numai că alții nu au dat așa declarații pe care le-am dat eu pe fostul președinte al parlamentului Andrian Candu care spune că un oarecare Eșanu. Dle Candu, dar cum se primește că atunci când ați fost citat, în dosarul RISE sunt și două citații de la procuratură unde ați fost citat? Dvs. iarăși mințiți că v-au citat atunci când era pandemia, dar acolo se vede clar data, asta a fost în decembrie și ianuarie, dar Dvs. ați refuzat să vă prezentați.”

Europa Liberă: De ce Dvs. îl învinuiți pe dl Candu?

Valentin Eșanu: „D-lui mi-a făcut cunoștință cu persoanele care delapidau banii de la Metalferos, cu Iura Cecan, cu Alexei Țîmbrovschi. Iura Cecan și cu Alexei Țîmbrovschi au organizat tot, se presupune ca să mă rețină și să mă trimită în pușcărie.”

Europa Liberă: Dvs. ați trecut prin pușcărie?

Valentin Eșanu: „Da, eu am trecut și pot să le transmit că-s OK, pe mine nu mă sperie nimic deja, nu știu cum o să le fie lor când au să nimerească acolo, dar ei au să nimerească. După toate crimele pe care le-au făcut, eu cred că ei merită să fie acolo. Am văzut în presă că Procuratura Generală a făcut un demers către Ministerul de Interne ca să fie în timpul anchetei suspendați și Ministerul de Interne a respins demersul procuraturii, și straniu, dar le dă și diplome sau medalii, cum ar fi corect. Dar eu nu știu din ce cauză judecătorul care a eliberat persoanele vizate nu și-a pus întrebarea, dacă ei acum pe mine, la moment, eu sunt martor-cheie și ei mă amenință, păi cum poți să eliberezi polițistul și să-l numești în funcție, el fiind implicat în dosar penal? Dle Voicu, ministru al Afacerilor Interne, eu vă rog frumos, lăsați-mi întreprinderea mea în pace și dați-ne voie să activăm legal, plătim impozite, nu mai dați indicații inclusiv la consiliile raionale Hâncești. Noi știm foarte bine că Caminschi în continuare curează schema de spirt, curează schema de țigări, de metale și lumea vorbește că „kulioacele” sunt tare grele când vine la conducerea Ministerului de Interne, Caminschi fiind polițist și încă promovat în funcție. Cu Ghidirimschi e aceeași problemă. Eu m-am adresat printr-o scrisoare deschisă către conducerea țării, către misiunile diplomatice, ca să fiu protejat într-un fel, că știți bine că nu am armă oficială, legală pe numele meu, ca să nu pățesc ca dl Butmalai. Poate și din cauza asta cineva mi-a sugerat să-mi iau armă, nu vreau să-mi iau armă, că mulțumesc.”

Europa Liberă: Când se vor limpezi apele pe piața metalelor feroase și neferoase?

Valentin Eșanu: „Când va cădea regimul Dodon și guvernul Chicu, când va veni un guvern capabil și să fie o piață liberă, să vină 10, 15, 20 de întreprinderi care au luat licență la export, să fie o piață liberă, să putem plăti niște bani liber la cetățeni, să nu ne temem și să dormim cu frica în sân. Angajații mei și acum sunt speriați, adică tot aceleași persoane care slujeau regimul lui Plahotniuc acum servesc regimul lui Dodon.”

Europa Liberă: Igor Dodon de fiecare dată susține că nu a preluat nimic din schemele pe care le-ar fi dirijat Plahotniuc.

De când Igor Dodon era ministru al Economiei toate schemele de atunci se trag

Valentin Eșanu: „Igor Dodon cum poate să comenteze? Sergiu Catană îi nănașul și eu cred că Sergiu nu o să spună că nu mă știe. Haideți să vă spun serios, el din 2006 sau 2007 îi la Metalferos, de când Igor Dodon era ministru al Economiei și toate schemele de atunci se trag. Nu cumva Igor Dodon, președintele țării, de atunci știa de toate? De la un moment controlează Metalferos-ul Andronachi, dar nu el personal controlează, ci dă indicații directorului de la Metalferos. Dar director el este numai pe hârtie, de facto, între Andronachi și directorul de la Metalferos este așa persoană ca Victor Chiriac, fostul director la Metalferos între 2009-2014 și vicedirector a fost din 2002 până în 2009. Victor Chiriac conduce cu tot Metalferos-ul la indicațiile lui Andronachi, iarăși toate cifrele se duc la Andronachi, dar el curează neoficial, deoarece Andronachi personal nu-i dă indicații directorului de la Metalferos.”

Europa Liberă: Pe piața occidentală trimiteți metalele feroase și neferoase? E o piață atractivă?

Valentin Eșanu: „Da, e o piață atractivă, o piață fără condiții, fără monopoluri, fără obligațiuni.”

Europa Liberă: E mare volumul exporturilor?

Valentin Eșanu: „Orientativ, 25 de mii de tone se exportă lunar, când prețul era mai jos, se exportau 20, cu cât prețul e mai mare, cu atât mai mult se exportă. Și iarăși un simplu calcul: 25 mii de tone la 1.300 de lei/tona și uitați-vă că, hai să spunem așa, Metalferos-ul cu guvernanții lor nu primesc banii aceștia. Și din cauza asta sunt monitorizat și eu, și nu știu, și judecătorii cei cumpărați cu sacul de bani. Se spune doar deschis că cu saci de bani se duceau la Judecătoria Ciocana ca să le dea drumul.”