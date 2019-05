Valentina Maxian: „Femeia trebuie să aibă rolul ei în politică”

Valentina Maxian este profesoară de matematică de 30 de ani. A fost dirigintă la mai multe generaţii de elevi. Intenţionează să candideze la funcția de consilier local pentru că vrea să se implice în transformarea satului Pepeni, Sângerei, într-unul modern, european.

Valentina Maxian: „Eu consider că femeia trebuie să aibă rolul ei în politică și locul ei în politică, că este foarte importantă egalitatea de gen. Și la această academie la care particip, Academia de Liderism Feminin „Women 4 Leadership”, noi învățăm niște lucruri inedite de la mentorii noștri.”



Europa Liberă: De ce ați vrut să fiți beneficiara acestui proiect?

Valentina Maxian: „A fost un pic întâmplător. Anul acesta am trecut atestarea și mi s-a propus gradul superior, dar am spus că rămân la gradul întâi din motivul că am niște complexe din copilărie de a vorbi în public. Sunt ucraineancă și de la șapte ani am început să vorbesc în limba română, adică fiind într-un sat în care părinții ucraineni au fost implicați în serviciu. Și când vorbesc în fața unui public, caut cuvântul potrivit și mi-am zis că îmi este bine și așa, am motivat prin asta și m-am situat într-o zonă de confort și o prietenă de-a mea mi-a spus: „Bine, dar sunt niște cursuri la care te învață cum să vorbești, retorica, cum să formulezi discursuri, cum să nu ai frică de microfon ș.a.m.d.”. Am aplicat și din 300 de femei am ajuns între aceste 100 de femei care participă acum la traininguri.”

Europa Liberă: Și dacă ați fi mai multe femei în aceste funcții-cheie, credeți sincer că situația poate să se schimbe în bine? Și unde s-ar schimba?

Valentina Maxian: „Cred că, într-adevăr, s-ar schimba situația în bine, fiindcă situația acum în țară este una dezastruoasă, și anume din cauza migrației, și migrației taților, chiar și mamelor, dar tații majoritatea sunt plecați. Dacă în anul 1994, când am început activitatea de pedagog, ca diriginte aveam în clasă doi copii cu tații plecați peste hotare, acum sunt doar doi copii cu tații rămași acasă. Și dacă femeii i-a revenit rolul să educe copiii, să facă bugetul familiei, să gestioneze toate situațiile complicate care apar, de ce n-ar face asta și la nivel de localitate, și la nivel de republică? Deci, dacă noi încurajăm femeia ca să crească copilul și o lăsăm singură în fața tuturor problemelor la nivel de familie, țara tot este o familie...”

​Europa Liberă: Dar ce ar face bărbații dacă numărul femeilor implicate ar fi mai mare sau, cel puțin, s-ar apropia de egalitate?

Valentina Maxian: „Nu știu, nu știu... Eu văd mai mult că bărbații din ambiție vor în politică, vor în posturi de conducere și nu ca să apere interesele statului, să rezolve problemele familiei. Pe o femeie o interesează mai mult să rezolve niște probleme, nu pur și simplu dintr-o ambiție și dintr-un orgoliu să apară undeva la televizor, să apară la niște dezbateri; ea, dacă vine în această politică, în această ipostază, ea vrea să rezolve anumite probleme.”

Europa Liberă: În acești 27 de ani de când Republica Moldova și-a proclamat independența, toți politicienii care au ajuns să guverneze au spus că prioritar e pus interesul național, iar astăzi, dacă întrebi societatea care este ideea națională, foarte puțini știu să o numească.

Consider că ideea națională este vectorul european cu politicile de creștere a bunăstării populației...

​Valentina Maxian: „Inițial, prin anii ‘90 când eram studentă, am fost și eu în Piața Marii Adunări Naționale și am scandat: „Mircea Snegur, Mircea Druc libertatea ne aduc” și în acești ani, într-adevăr, undeva ne-am dezamăgit și consider că ideea națională este vectorul european cu politicile de creștere a bunăstării populației, a ridica cultura maselor, a investi în educație, în sănătate și în asistența socială mai mult.”

Europa Liberă: Dvs. ca pedagog ați vorbit cu tristețe despre fenomenul migrației, ați spus că majoritatea copiilor din școală au părinții plecați la muncă peste hotare. Credeți că poate fi oprit exodul moldovenilor sau de ce mulți continuă să aleagă străinătatea? Vă întreb, pentru că fenomenul este mult mai vizibil în mediul rural. Dvs. sunteți de la Pepeni, Sângerei, și această localitate este afectată de migrație, rămâne și ea depopulată. De ce?

Valentina Maxian: „Eu cred că motivul e disperarea. Fiecare om care pleacă vrea un viitor stabil pentru copii, dar la noi nu există stabilitate. Chiar unii care au încercat să-și facă un business cu banii câștigați acolo au întâmpinat foarte multe impedimente, corupție e foarte multă, deci trebuie să dea mită în toate domeniile. În Europa e foarte concret, nimeni nu-ți cere niciun ban și dacă lucrezi, înseamnă că ai un viitor stabil.”

​Europa Liberă: Dar apropierea asta a Republicii Moldova de UE înseamnă ca moldovenii să știe să-și facă bine tema de acasă.

Valentina Maxian: „Corect. Moldovenii trebuie să știe tema...”

Europa Liberă: N-o să vină nimeni de la Bruxelles, de la Strasbourg, de la Berlin să facă ordine în gospodăria numită Republica Moldova.

Valentina Maxian: „Trebuie să ne ridicăm nivelul de cultură și noi ca profesori, și toată societatea trebuie să ridicăm nivelul culturii. De exemplu, în Japonia după Marele Război Mondial au interzis armata și multe practici, dar au pus pe prim-plan studiile și cultura populației, învățământul, educația. Și la ce nivel au ajuns ei astăzi?...”

Europa Liberă: Iar faptul ca astăzi în Moldova se vorbește despre degradare a cui e vina, cine își asumă responsabilitatea?

Valentina Maxian: „Toți trebuie să ne asumăm responsabilitatea, dar, în primul rând, oamenii care sunt la conducerea țării. Însă ei sunt interesați mai mult de banul lor, de businessul lor, și nu de interesul național, și anume de viața oamenilor. Piața nu este apărată, îndeosebi piața agricolă. Iată chiar problema cu cartofii care acum au ajuns la un preț nebun și se vehiculează că din motivul că, mă rog, au închis niște granițe și nu au dat voie oamenilor...”

​Europa Liberă: Dar știți că pietre se aruncă și în ograda școlii, spunându-se că școala trebuie să educe generațiile?

Valentina Maxian: „Pietre se aruncă într-adevăr. Da, școala trebuie să educe generațiile și toate schimbările în școală se fac cam formal. Deci, învățământul acum se bazează pe formarea de competențe. Dacă ne uităm la evaluările naționale de BAC, de gimnaziu, atunci se evaluează abilitățile, și nu competențele, nu sunt problemele practice, cum să aplice copilul competențele lui în practică. Avem niște testări PISA, care se fac la cinci ani și acolo, într-adevăr, matematica, științele și limba română, aplicarea în practică și cum se descurcă copilul. Republica Moldova e undeva după locul 40.”

Europa Liberă: Rămâneți în pedagogie sau vi se pare tentantă politica?

Valentina Maxian: „Îmi place foarte mult pedagogia, am niște plusuri, întrucât lucrez cu copiii și copiii sunt curați și e foarte frumos să lucrezi cu copiii, dar de acum mi-am crescut propriii copii și consider că trebuie să mă implic și în activitatea Consiliului local, ca să pot rezolva niște probleme chiar a acestor copii, a tineretului, deoarece e foarte greu în mediul rural pentru copii, fiindcă după ore nu au unde să se implice, nu au divertisment...”

Europa Liberă: În Consiliul local de la Pepeni câte femei aveți?

Valentina Maxian: „Două. E foarte puțin, e foarte puțin și trebuie să rezolvăm cumva această întrebare. Deci, eu doresc ca să fie susținute femeile, să nu vorbească că „jupânul ține drumul, jupâneasa ține casa”, ci fiecare femeie să iasă la vot, să se gândească bine pe cine alege, indiferent de gen, că nu are importanță că este femeie sau este bărbat, dar cu ce vine, cu ce schimbare, cu ce idei. Și dacă, într-adevăr, este o persoană onestă, este cu inițiativă să fie votată anume aceea persoană, indiferent că e bărbat sau femeie. Academia de Liderism Feminin „Women 4 Leadership”, sprijinită de Guvernul Suediei, ne dă oportunitatea să creștem, să creștem ca valori, ca femei. Lucrăm cu specialiști foarte buni în diferite domenii și asta ne dă posibilitatea să vedem cu alți ochi menirea femeii în societate.”